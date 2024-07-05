20+ примеров летнего маникюра, с которым ручки хоть на обложку модного журнала снимай

Летом даже маникюр становится ярче и легкомысленнее. Известные мастера наперебой рисуют на ногтях цветы и фрукты, экспериментируют с сочными оттенками. И мы едва успеваем за их фантазией. А вот некоторые увлеченные пользователи сети способны оставить далеко позади самых именитых ногтевых стилистов. В этом можно убедиться, долистав до бонуса в нашей статье.

Русалочий маникюр. Хром

Пастель с золотыми хлопьями

Маникюр с волнами

Цветочный 2.0

Нежная аура

Абстрактный

Минималистичный и яркий одновременно

Тропический

Разноцветные лепестки

Лимонный

Арбузный

Летний красный

Цветной

Небесно-ромашковый

Алёна Л 3 дня назад Не дружат с такими красивыми пальцами эти длинные ногти, фу, короче. - - Ответить

Ягодный

Лепестки и золото

Френч, летняя версия

Геометрия

Смайлики

«Металлический» френч

Маникюр с мраморными разводами

С ракушками

Бонус № 1: может ли быть что-то круче, чем летний маникюр, который меняет цвет в воде?

Бонус № 2: «Лучший маникюр, который я когда-либо видел. А ведь я парень. Просто листал ленту и случайно наткнулся, лол»

Бонус № 3: улетный маникюр с косатками