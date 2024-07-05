20+ примеров летнего маникюра, с которым ручки хоть на обложку модного журнала снимай
Дизайн
7 часов назад
Летом даже маникюр становится ярче и легкомысленнее. Известные мастера наперебой рисуют на ногтях цветы и фрукты, экспериментируют с сочными оттенками. И мы едва успеваем за их фантазией. А вот некоторые увлеченные пользователи сети способны оставить далеко позади самых именитых ногтевых стилистов. В этом можно убедиться, долистав до бонуса в нашей статье.
Русалочий маникюр. Хром
Пастель с золотыми хлопьями
Маникюр с волнами
Цветочный 2.0
Нежная аура
Абстрактный
Минималистичный и яркий одновременно
Тропический
Разноцветные лепестки
Лимонный
Арбузный
Летний красный
Цветной
Небесно-ромашковый
Ягодный
Лепестки и золото
Френч, летняя версия
Геометрия
Смайлики
«Металлический» френч
Маникюр с мраморными разводами
С ракушками
Бонус № 1: может ли быть что-то круче, чем летний маникюр, который меняет цвет в воде?
Стоят пару лет эти лаки, меняющие цвет при разной температуре. Очень редко ими работаю. Сделать что-ли ими дизайн и продвигать потенциальным клиентам в бассейне?)
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Бонус № 2: «Лучший маникюр, который я когда-либо видел. А ведь я парень. Просто листал ленту и случайно наткнулся, лол»
Бонус № 3: улетный маникюр с косатками
«Нарисовала на ногтях несколько необычных друзей»
Идей для маникюра много не бывает. Вот еще несколько статей на эту же тему:
Фото на превью MoshpitWallflower / Reddit
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