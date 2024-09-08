20+ самобытных вещей, которые были созданы с душой, а иногда и с юмором

Фотоподборки
5 часов назад

Обычно у людей с творческой жилкой руки так и чешутся, чтобы создать что-то оригинальное и неповторимое. Одни занимаются рукоделием, например, шьют платья и сумки, другие создают шедевры из глины и дерева, а третьи даже из листьев умудряются делать красивые вещи. Нам же остается только смотреть и любоваться творениями таких талантливых людей.

«Сделала себе костюм для косплея в виде гамбургера»

«Я переделала платье и туфли (которые покрасила и покрыла большим количеством горячего клея), а также сделала пояс и берет».

  • «Это какая-то невероятная прелесть! Все — браслет, платье! А туфли! Ха-ха, они просто улет!» © Known-Potential-3603 / Reddit

«Изготовила бассета из искусственного меха, внутри — подвижный пластиковый каркас, благодаря которому собака может принимать разные позы»

  • «Это действительно круто! Надо сказать, игрушка меня пугает, потому что песик выглядит одновременно и реалистично, и нет. Просто вынос мозга!» © shylafaith444 / Reddit

«Я давно хотел изготовить подобный журнальный столик с двумя шкафчиками. Не могу нарадоваться результату!»

«Сделала котоброшь»

  • «При виде такой красоты чуть челюсть не потерял! Был бы я девушкой, я бы тут же закричал: „Дайте две!“» © Skilvrav / Pikabu

«Это мой первый большой проект! Я объединила шитье и вышивку крестиком и пошила себе рюкзак»

«Эту куклу сделала еще моя бабушка, когда была маленькой. Она использовала кукурузные рыльца и шелуху»

«Недавно сшил себе рубашку из кружевной занавески»

  • «Ваша мама знает, что вы носите ее шторы? Шучу, вышло круто!» © KaijuAlert / Reddit

«Моя дочь нарисовала мороженое в виде толстых котов и сказала, что мне стоит его вырезать из дерева. Что ж, это слишком крутая идея, чтобы не попробовать»

«Я случайно капнула средство от комаров на одну из моих любимых пар обуви, и на ней осталось пятно. Поэтому я решила разрисовать ее»

  • «Они такие очаровательные! Если бы вы не показали фото до переделки, я бы решила, что вы их уже с узорами купили». © RuthanneMarigold / Reddit

«Я сделала тихоходку»

«Этот костюм Сейлор Мун я полностью связала крючком»

«Кресло-гамак. Это моя первая работа в технике макраме за последние 15 лет. Я нашла картинку на Pinterest и просто повторила работу»

«В прошлом году я сшила для своей дочери светящееся в темноте платье»

  • «Вау, в темноте выглядит жутковато и одновременно мило!» © airesmoon / Reddit
  • «Кто-то будет бродить по улицам и пугать людей ночью. Отличное платье». © Nix_from_the_90s / Reddit

«Моя первая кукла обитсу. Материал: полимерная глина, стекло, пластик, трикотаж»

«Меня попросили сделать одному клиенту шляпу в виде дракона, он хочет надеть ее на свою свадьбу. А его невеста будет в шляпе в виде единорога. Хотелось бы увидеть их фото»

«Сделал этот зонтик в подарок на свадьбу. Это было нелегко, скажу я вам»

«Варежки-лисички, в⁠ыполнены из искусственного меха и шерсти»

«Робот-пылесос царапал ножки журнального столика, поэтому моя девушка связала для него носки»

«Мой отец переезжает в другую квартиру и напечатал на 3D-принтере планировку дома и масштабные модели своих вещей, чтобы понять, как их расставить»

«Лол, нам удалось вместить все, кроме одного стола, который ему и так был не нужен». © mangogaga / Reddit

«Сшила на днях новую сумочку из красного шнура. Очень непривычно было из него шить, конечно, но все-таки яркие цвета — это восторг!»

«Я сделала лампу из листьев»

«Моя мама связала чехол на руль»

КусАлка
2 дня назад

Нa руле не должна быть вещь, которая хоть с какой-то долей вероятности будет по нему елозить. Это небезопасно.

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«Я сделала эту чашку-креветку»

«Собрались мы с моим мужчиной сделать подарок на день рождения кофейни, в которой я работаю. Что-то притащили, что-то купили и поехали»

Вот еще немного примеров того, что могут сделать люди с золотыми руками:

Фото на превью elephant_earthship / Reddit

Комментарии

Уведомления
Anastasiya
3 часа назад

Очень классная подборка)) две вещи сохранила:)) может, когда-нибудь тоже повторю:))

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