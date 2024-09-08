20+ самобытных вещей, которые были созданы с душой, а иногда и с юмором
Обычно у людей с творческой жилкой руки так и чешутся, чтобы создать что-то оригинальное и неповторимое. Одни занимаются рукоделием, например, шьют платья и сумки, другие создают шедевры из глины и дерева, а третьи даже из листьев умудряются делать красивые вещи. Нам же остается только смотреть и любоваться творениями таких талантливых людей.
«Сделала себе костюм для косплея в виде гамбургера»
«Я переделала платье и туфли (которые покрасила и покрыла большим количеством горячего клея), а также сделала пояс и берет».
- «Это какая-то невероятная прелесть! Все — браслет, платье! А туфли! Ха-ха, они просто улет!» © Known-Potential-3603 / Reddit
«Изготовила бассета из искусственного меха, внутри — подвижный пластиковый каркас, благодаря которому собака может принимать разные позы»
- «Это действительно круто! Надо сказать, игрушка меня пугает, потому что песик выглядит одновременно и реалистично, и нет. Просто вынос мозга!» © shylafaith444 / Reddit
«Я давно хотел изготовить подобный журнальный столик с двумя шкафчиками. Не могу нарадоваться результату!»
«Сделала котоброшь»
- «При виде такой красоты чуть челюсть не потерял! Был бы я девушкой, я бы тут же закричал: „Дайте две!“» © Skilvrav / Pikabu
«Это мой первый большой проект! Я объединила шитье и вышивку крестиком и пошила себе рюкзак»
К определëнному стилю-мило. Работа хорошая! Пчëлка здорово сделана.
«Эту куклу сделала еще моя бабушка, когда была маленькой. Она использовала кукурузные рыльца и шелуху»
Я только не пойму, где там рыльца. Сделано явно из листьев засушенных
«Недавно сшил себе рубашку из кружевной занавески»
- «Ваша мама знает, что вы носите ее шторы? Шучу, вышло круто!» © KaijuAlert / Reddit
«Моя дочь нарисовала мороженое в виде толстых котов и сказала, что мне стоит его вырезать из дерева. Что ж, это слишком крутая идея, чтобы не попробовать»
Сначала мне показалось-глупость, ну очень забавно получилось, хорошее воплощение!
«Я случайно капнула средство от комаров на одну из моих любимых пар обуви, и на ней осталось пятно. Поэтому я решила разрисовать ее»
- «Они такие очаровательные! Если бы вы не показали фото до переделки, я бы решила, что вы их уже с узорами купили». © RuthanneMarigold / Reddit
«Я сделала тихоходку»
- «А-а-а-а, теперь это мое самое любимое существо!» © pffftyeah / Reddit
«Этот костюм Сейлор Мун я полностью связала крючком»
«Кресло-гамак. Это моя первая работа в технике макраме за последние 15 лет. Я нашла картинку на Pinterest и просто повторила работу»
«В прошлом году я сшила для своей дочери светящееся в темноте платье»
Ну для какой-нибудь open air вечеринки в исторических костюмах-дочь будет самой заметной.
- «Вау, в темноте выглядит жутковато и одновременно мило!» © airesmoon / Reddit
- «Кто-то будет бродить по улицам и пугать людей ночью. Отличное платье». © Nix_from_the_90s / Reddit
«Моя первая кукла обитсу. Материал: полимерная глина, стекло, пластик, трикотаж»
«Меня попросили сделать одному клиенту шляпу в виде дракона, он хочет надеть ее на свою свадьбу. А его невеста будет в шляпе в виде единорога. Хотелось бы увидеть их фото»
«Сделал этот зонтик в подарок на свадьбу. Это было нелегко, скажу я вам»
«Варежки-лисички, выполнены из искусственного меха и шерсти»
«Робот-пылесос царапал ножки журнального столика, поэтому моя девушка связала для него носки»
«Мой отец переезжает в другую квартиру и напечатал на 3D-принтере планировку дома и масштабные модели своих вещей, чтобы понять, как их расставить»
«Лол, нам удалось вместить все, кроме одного стола, который ему и так был не нужен». © mangogaga / Reddit
«Сшила на днях новую сумочку из красного шнура. Очень непривычно было из него шить, конечно, но все-таки яркие цвета — это восторг!»
«Я сделала лампу из листьев»
«Моя мама связала чехол на руль»
Нa руле не должна быть вещь, которая хоть с какой-то долей вероятности будет по нему елозить. Это небезопасно.
«Я сделала эту чашку-креветку»
«Собрались мы с моим мужчиной сделать подарок на день рождения кофейни, в которой я работаю. Что-то притащили, что-то купили и поехали»
Вот еще немного примеров того, что могут сделать люди с золотыми руками:
Комментарии
Спасибо за подборку!
Столько идей, столько умелых рук... рада за их хозяев)
Очень классная подборка)) две вещи сохранила:)) может, когда-нибудь тоже повторю:))
Здорово смотреть, как люди что-то красивое создают своим руками. Спасибо за статью 👏