20+ самобытных вещей, которые были созданы с душой, а иногда и с юмором

Обычно у людей с творческой жилкой руки так и чешутся, чтобы создать что-то оригинальное и неповторимое. Одни занимаются рукоделием, например, шьют платья и сумки, другие создают шедевры из глины и дерева, а третьи даже из листьев умудряются делать красивые вещи. Нам же остается только смотреть и любоваться творениями таких талантливых людей.

«Сделала себе костюм для косплея в виде гамбургера»

«Я переделала платье и туфли (которые покрасила и покрыла большим количеством горячего клея), а также сделала пояс и берет». «Это какая-то невероятная прелесть! Все — браслет, платье! А туфли! Ха-ха, они просто улет!» © Known-Potential-3603 / Reddit

«Изготовила бассета из искусственного меха, внутри — подвижный пластиковый каркас, благодаря которому собака может принимать разные позы»

«Это действительно круто! Надо сказать, игрушка меня пугает, потому что песик выглядит одновременно и реалистично, и нет. Просто вынос мозга!» © shylafaith444 / Reddit

«Я давно хотел изготовить подобный журнальный столик с двумя шкафчиками. Не могу нарадоваться результату!»

«Сделала котоброшь»

«При виде такой красоты чуть челюсть не потерял! Был бы я девушкой, я бы тут же закричал: „Дайте две!“» © Skilvrav / Pikabu

«Это мой первый большой проект! Я объединила шитье и вышивку крестиком и пошила себе рюкзак»

«Эту куклу сделала еще моя бабушка, когда была маленькой. Она использовала кукурузные рыльца и шелуху»

«Недавно сшил себе рубашку из кружевной занавески»

«Ваша мама знает, что вы носите ее шторы? Шучу, вышло круто!» © KaijuAlert / Reddit

«Моя дочь нарисовала мороженое в виде толстых котов и сказала, что мне стоит его вырезать из дерева. Что ж, это слишком крутая идея, чтобы не попробовать»

«Я случайно капнула средство от комаров на одну из моих любимых пар обуви, и на ней осталось пятно. Поэтому я решила разрисовать ее»

«Они такие очаровательные! Если бы вы не показали фото до переделки, я бы решила, что вы их уже с узорами купили». © RuthanneMarigold / Reddit

«Я сделала тихоходку»

«А-а-а-а, теперь это мое самое любимое существо!» © pffftyeah / Reddit

«Этот костюм Сейлор Мун я полностью связала крючком»

«Кресло-гамак. Это моя первая работа в технике макраме за последние 15 лет. Я нашла картинку на Pinterest и просто повторила работу»

«В прошлом году я сшила для своей дочери светящееся в темноте платье»

«Вау, в темноте выглядит жутковато и одновременно мило!» © airesmoon / Reddit

«Кто-то будет бродить по улицам и пугать людей ночью. Отличное платье». © Nix_from_the_90s / Reddit

«Моя первая кукла обитсу. Материал: полимерная глина, стекло, пластик, трикотаж»

«Меня попросили сделать одному клиенту шляпу в виде дракона, он хочет надеть ее на свою свадьбу. А его невеста будет в шляпе в виде единорога. Хотелось бы увидеть их фото»

«Сделал этот зонтик в подарок на свадьбу. Это было нелегко, скажу я вам»

«Варежки-лисички, в⁠ыполнены из искусственного меха и шерсти»

«Робот-пылесос царапал ножки журнального столика, поэтому моя девушка связала для него носки»

«Мой отец переезжает в другую квартиру и напечатал на 3D-принтере планировку дома и масштабные модели своих вещей, чтобы понять, как их расставить»

«Лол, нам удалось вместить все, кроме одного стола, который ему и так был не нужен». © mangogaga / Reddit

«Сшила на днях новую сумочку из красного шнура. Очень непривычно было из него шить, конечно, но все-таки яркие цвета — это восторг!»

«Я сделала лампу из листьев»

«Моя мама связала чехол на руль»

«Я сделала эту чашку-креветку»