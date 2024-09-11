20+ человек, которые отыскали в фотоальбомах неловкие снимки и не постеснялись всем показать
Даже во времена, когда смартфонов еще не существовало, члены семьи умудрялись делать снимки, которые потом долгие годы вызывали смех и радость. Что уж говорить о сегодняшних днях, когда прикольный момент из жизни можно легко запечатлеть за пару секунд. Одни семейные фото занимают почетное место на полке, а некоторые хочется скрыть подальше от посторонних глаз. Герои нашей статьи не побоялись поделиться своими забавными, порой неловкими фотоснимками.
«Мой деверь с новоиспеченной женой прислали фотографии их свадебного путешествия. Настоящая любовь может быть слегка грязной»
«Мои родители до моего рождения. Мне до сих пор интересно, что это они такое делают. Спрашиваю отца — не помнит»
«В этот момент дедушка сказал, что я буду помогать менять подгузники моей сестре»
«Это я с бабулей. Меня часто сравнивали с Леонардо Ди Каприо в то время»
- Бабушка предвкушает момент, когда ты увидишь себя в этой позе на фото. © marquisdesteustache / Reddit
«Я думала, что выгляжу так оригинально, что просто умоляла маму сделать этот „откровенный“ снимок в леггинсах»
«В тот день моя мама была подружкой невесты. Она считает, что это самый честный семейный снимок. Я решила, он рассмешит вас»
- Я так хохотала, что разбудила кота. © Smoopiebear / Reddit
«Попалась в руки эта смешная семейная фотография»
Ну тут хоть выглядят все достаточно придурковато, чтобы быть смешными. Но прямо скажем, бывают семейные фото и посмешнее...
«Моя сестра наслаждается жизнью. А я как-то не очень»
«Мы с сестрой 30 лет назад. Химическая завивка, комбинезоны, кеды и джинсы - все как положено»
«Я испортил наше семейное фото»
вроде американцев хвалят за почти постоянную, пусть и фальшивую, улыбку. но здесь какой-то сбой системы
- Напротив! Ты сделал его незабываемым! © electric7777777 / Reddit
«На этом фото мне 4 года и я только что узнала, что у меня родился брат, а не сестра»
Вся грусть еврейского народа...) вместо живой куклы всучили непонятное существо)
«Мы с сестрой во время отдыха на море. Я то ли неловко целую ее, то ли нюхаю»
«Судя по всему, моя неуклюжесть досталась мне по наследству от бабушки. Фото сделано в 1959 году. Последние летние деньки»
- А девушка слева была настоящей красоткой. © TrapGodOG / Reddit
«Нашел это фото с помолвки, разбирая коробку со старыми семейными фотографиями»
«Я и моя сестра. Нарядились в школу»
«Это семейное фото сделано за заднем дворе»
«Мы с моим парнем устроили фотосессию на День святого Валентина. Костюмы я сделала сама. Да, было неловко»
«Папа нашел это сокровище в фотоальбоме выпускного. Это фото получилось случайно»
«Это я в 12 лет и в 49. На первой фотке мне действительно 12 лет»
- Ого, в 12 лет ты выглядела куда старше, чем сейчас. © jhill227 / Reddit
«Копался в старых вещах, нашел эту „жемчужину“». Моя сестра младше меня на 12 лет"
«У меня и моего брата-близнеца была привычка задувать свечи на днях рождения наших старших братьев. Но тут на помощь пришли бабушка и дедушка»
«„Сделай семейные фотографии“, — говорили они. „Будет весело“, — говорили они»
А вот еще несколько статей с семейными фото, заряженными ностальгией:
Комментарии
Единственное интересное фото, где тень совпадает со шляпой. Остальные обычные
Фото, где мама и дочка сидят в коробке, напомнило, что дети не меньше котов любят коробки.
Когда-то давно я я сидела у тети в гостях в коробке от телика, а потом уже в начале двухтысячных дочка это повторила)
как вам мой головной убор? ))). просто удивительно, как фотографирующий человек этого не видел? ))). было две пальмы, и всё равно одна н.а голове )))