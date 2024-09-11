20+ человек, которые отыскали в фотоальбомах неловкие снимки и не постеснялись всем показать

Даже во времена, когда смартфонов еще не существовало, члены семьи умудрялись делать снимки, которые потом долгие годы вызывали смех и радость. Что уж говорить о сегодняшних днях, когда прикольный момент из жизни можно легко запечатлеть за пару секунд. Одни семейные фото занимают почетное место на полке, а некоторые хочется скрыть подальше от посторонних глаз. Герои нашей статьи не побоялись поделиться своими забавными, порой неловкими фотоснимками.

«Мой деверь с новоиспеченной женой прислали фотографии их свадебного путешествия. Настоящая любовь может быть слегка грязной»

«Мои родители до моего рождения. Мне до сих пор интересно, что это они такое делают. Спрашиваю отца — не помнит»

«В этот момент дедушка сказал, что я буду помогать менять подгузники моей сестре»

«Это я с бабулей. Меня часто сравнивали с Леонардо Ди Каприо в то время»

Бабушка предвкушает момент, когда ты увидишь себя в этой позе на фото. © marquisdesteustache / Reddit

«Я думала, что выгляжу так оригинально, что просто умоляла маму сделать этот „откровенный“ снимок в леггинсах»

«В тот день моя мама была подружкой невесты. Она считает, что это самый честный семейный снимок. Я решила, он рассмешит вас»

Я так хохотала, что разбудила кота. © Smoopiebear / Reddit

«Попалась в руки эта смешная семейная фотография»

«Моя сестра наслаждается жизнью. А я как-то не очень»

«Мы с сестрой 30 лет назад. Химическая завивка, комбинезоны, кеды и джинсы - все как положено»

«Я испортил наше семейное фото»

Напротив! Ты сделал его незабываемым! © electric7777777 / Reddit

«На этом фото мне 4 года и я только что узнала, что у меня родился брат, а не сестра»

«Мы с сестрой во время отдыха на море. Я то ли неловко целую ее, то ли нюхаю»

«Судя по всему, моя неуклюжесть досталась мне по наследству от бабушки. Фото сделано в 1959 году. Последние летние деньки»

А девушка слева была настоящей красоткой. © TrapGodOG / Reddit

«Нашел это фото с помолвки, разбирая коробку со старыми семейными фотографиями»

«Я и моя сестра. Нарядились в школу»

«Это семейное фото сделано за заднем дворе»

«Мы с моим парнем устроили фотосессию на День святого Валентина. Костюмы я сделала сама. Да, было неловко»

«Папа нашел это сокровище в фотоальбоме выпускного. Это фото получилось случайно»

«Это я в 12 лет и в 49. На первой фотке мне действительно 12 лет»

Ого, в 12 лет ты выглядела куда старше, чем сейчас. © jhill227 / Reddit

«Копался в старых вещах, нашел эту „жемчужину“». Моя сестра младше меня на 12 лет"

«У меня и моего брата-близнеца была привычка задувать свечи на днях рождения наших старших братьев. Но тут на помощь пришли бабушка и дедушка»