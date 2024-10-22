20+ женщин, которым есть что рассказать про дорогие их сердцу колечки

Кольца, которые мы носим, часто имеют гораздо большую ценность, чем просто денежную. Многие из них связаны с уникальными историями — будь то семейная реликвия, подарок на важную дату или спонтанная покупка, связанная с определенными воспоминаниями. Именно истории, а не караты и пробы, делают колечки по-настоящему драгоценными.

«Вы посмотрите, какое кольцо мне досталось от бабушки»

Вау! Вот такие вещи я и называю драгоценностями! © crochetology / Reddit

«Мы уже 5 поколений владеем этим обручальным кольцом. Это единственная ценная в плане денег вещь, которая была у моих прабабушки и прадедушки»

"Прабабка долгие годы ухаживала за старенькой учительницей из богатенькой семьи. В благодарность та как-то подарила ей кольцо. Теперь это наша семейная реликвия".

"Долго мечтала о кольце с бриллиантом. Что же, я купила себе камень и заказала кольцо, чтобы отпраздновать развод"

«Бабушкино кольцо не налезало мне на палец, пришлось сделать из него кулон»

«Я похудела, и это кольцо наконец-то налезло на палец, ношу его каждый день. Вот только подруга говорит, чтобы я его сняла и не носила постоянно, потому что опал очень хрупкий»

Да, твоя подруга права. Он хрупкий и его легко сломать или повредить. © blommie10 / Reddit

«Кольцо было подарено моей бабушке в 1959 году ее родителями в честь окончания университета по специальности „химия“»

«Мой прадедушка был одним из 13 детей и был вынужден бросить школу в 8 классе и пойти работать. Он любил учиться и очень хотел поступить в колледж, но не мог себе этого позволить. Он работал и открыл свой собственный продуктовый магазин, которым управлял до конца жизни. Для него было очень важно, чтобы у его детей была возможность поступить в колледж. Он очень гордился моей бабушкой, когда она окончила колледж».

«Когда наводила порядок в комнате, увидела его на кровати. Я понятия не имею, что это и откуда взялось. Никогда не видела таких колец раньше»

"Это колечко мне подарила приемная мама"

"Она сделала его на заказ из брильянтов, доставшихся ей в наследство от матери. Надеюсь, однажды я передам это кольцо своей дочери".

«Это кольцо раньше принадлежало моей бабушке. Оно прекрасное, но не в моем стиле»

«Грустно, что оно просто пылится. Как думаете, как мне его модернизировать, может, превратить в кулон?»

«Не знала, что делать со своим обручальным комплектом после развода, поэтому решила сделать из него кольцо»

«Подарок жене на 10-ую годовщину свадьбы»

"Этим летом я сделала своему парню предложение и подарила кольцо. А вот эту красоту он преподнес мне в ответ. Так наши кольца смотрятся вместе"

«Это кольцо принадлежало моему дяде, он работал по всему миру, а приобрел его в Египте»

«Он подарил его мне. Мы думали, кольцо из латуни, а оно оказалось золотым».

«Унаследовала обручальное кольцо моей бабушки. У него довольно уникальная форма»

«Оно принадлежало моей прапрабабушке и передавалось по наследству дочерям-первенцам в семье моего отца»

«Кольцо принадлежало моей двоюродной прабабушке, ее дочь подарила его мне, поскольку гранат — мой камень по знаку зодиака. Какое же оно красивое»

«Помолвочное кольцо мы купили у ювелира. А обручальное сделали на заказ, чтобы оно идеально огибало камень»

«Это мое любимое кольцо, но я боюсь его носить, вдруг сломаю или потеряю. Его подарила мне бабушка, а сделал кольцо мой прадедушка для прабабушки. Он был ювелиром»

«Я никогда не притворялась, что это бриллиант или сапфир. Но сейчас мне интересно, насколько очевидно, что «камень» моего обручального кольца — это кусок стекла?

Ну, если человек в этом разбирается, сразу поймет. Но вряд ли кто-то будет внимательно разглядывать вашу руку. Лучше наслаждайтесь своим кольцом и не думайте об этом. © Unknown author / Reddit

"Это кольцо принадлежало бабушке моего парня, а я даже не представляю себе с чем могла бы его надеть"

«Мама подарила мне это старинное кольцо, которое мой прадедушка подарил моей прабабушке. Филигранная резьба у него просто потрясающая»

«Нашла это кольцо в своей машине, понятия не имею, откуда оно взялось. У меня аллергия на золото, иначе я бы, наверное, его носила»

Вот так моя подруга узнала, что муж ей изменяет. © CrazyCatLady_2 / Reddit

Ужасно, конечно! Но сейчас у меня никого нет, да и машину в последнее время водила только я. © Primitive_T / Reddit

"Отправились поискать окаменелости, а вернулась с вот этим сокровищем"

"На то, чтобы получить такое кольцо, мой жених потратил несколько месяцев. Сначала он заказал огранку камня в Канаде, а затем отправил его в Италию, чтобы его родственник-ювелир смог найти достойную оправу, а потом прислал ему в Великобританию. И все это ради меня".

«Мы поженились 2 года назад без колец, потому что никак не могли найти те, что нам понравятся»

«Но когда я впервые посетила родину мужа, он подарил мне кольцо, доставшееся ему от мамы. Я влюбилась в него с первого взгляда, к тому же это семейная реликвия».

Внимание: в августе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.