9 случаев, когда менеджеры по кастингу будто выбирали актеров с завязанными глазами
Актерам не позавидуешь. Угодить зрителям — задача не из легких, ведь у каждого свое идеальное видение персонажа. И порой, даже если актер — звезда первой величины, он может не подойти на роль по мнению миллионов фанатов. Сегодня мы собрали самые громкие кастинговые промахи, которые до сих пор обсуждают в интернете. Уверены, некоторые из них станут для вас настоящим сюрпризом.
Аня Чалотра в сериале «Ведьмак»
Когда Аню выбирали на роль прекрасной Йеннифер, директора по кастингу решили бросить вызов фанатам. Актриса в итоге прекрасно справилась с ролью, но поклонникам этой истории трудно угодить. Йеннифер описывалась как самая прекрасная женщина во всем мире. И это ставило продакшн в тупик, назвать какую-то актрису самой прекрасной в мире сложно. Тем не менее зрители посчитали, что Аня не была самой прекрасной. Но куда значительнее оказались претензии к характеру героини. В исполнении Ани Йеннифер оказалась более ранимой и даже наивной, чем предполагалось.
Дженнифер Лоуренс во франшизе «Голодные игры»
Дженнифер выглядела убедительно. Уверовать в то, что изможденная, тощая и мелкая сможет победить сильных соперников и добежать до финиша, было бы сложно.
Роль Китнисс Эвердин для Дженнифер стала прорывной, после этого про молодую актрису заговорили все. И хоть Луренс изумительно справилась с этой ролью, но все же придраться есть к чему. В книгах важной сюжетной деталью было прошлое Китнисс, в котором ей приходилось сталкиваться с трудностями и даже голодом. Ее описывали как очень худую и изможденную девушку, которой очень важно набрать вес, чтобы быть сильной на арене. Поэтому Дженнифер оказалась слишком здоровой для такой роли. Впрочем, блестящая игра актрисы затмила все недочеты, и теперь представить кого-то другого в роли Китнисс просто невозможно.
София Коппола во франшизе «Крестный отец»
Ну да, конечно, все поверили, что в популярную киносагу великого режиссера не смогли найти никого, кроме его дочурки. Я не помню ее особенной "деревянности", да и внешне она была очаровательна и свежа, но без своего отца она бы в этот фильм никогда бы не попала.
Зрители в восторге от фильмов про Майкла Корлеоне. И считают, что во всей этой великой киносаге было всего одно слабое звено — неубедительная игра Софии Копполы, которая воплотила роль Мэри Корлеоне. Некоторые критики не стеснялись в выражениях и называли игру актрисы «деревянной». Впрочем, ее выбирали на роль в условиях форс-мажора, Вайнона Райдер в последний момент отказалась от роли, поэтому София сделала все, что смогла.
Киану Ривз в «Дракуле Брэма Стокера»
А мы смотрели дублированный вариант, и нам всё нравилось. А напряжение - он весь фильм гоняется за вампирами и спасает возлюбленную, было с чего напрягаться.
Когда Киану Ривз играл роль Джонатана Харкера, его перфекционизм сыграл с ним злую шутку. Дело в том, что сам актер говорил с американским акцентом, а его персонаж — с британским. И когда Киану раз за разом пытался идеально все произнести и сыграть, он все больше напрягался и совершенно не мог расслабиться. К сожалению, в итоге зрители раскритиковали Ривза в этой роли.
Том Круз в «Джеке Ричере»
Вполне понятно, почему Тома выбрали на роль брутального Джека Ричера, ведь он известен своими крутыми ролями и выполнением трюков. Но даже Ли Чайлд, автор книг о Ричере в итоге сказал, что выбор актера был ошибкой. Тому Крузу просто не хватило роста, физической массы и блондинистых волос, чтобы идеально воплотить эту роль. Впрочем, можно сказать, что даже с такими ограничениями, Круз все же справился отлично.
Дениз Ричардс в фильме про Джеймса Бонда «И целого мира мало»
Во время съемок Дениз очень нервничала из-за того, что играла с такими звездами, как Пирс Броснан, Софи Марсо и Джуди Денч. Актриса безумно боялась накосячить и опростоволоситься перед именитыми коллегами. В итоге она справилась чудесно, но ведь людям трудно угодить. Вот и Ричардс досталось после выхода фильма — зрители просто не поверили, что ученая может так выглядеть и бегать в коротких шортах. Нападки порой доводили Дениз до слез. Однако пора признать — красота и ум не противоречат друг другу. А женщины ученые могут блистать в любых нарядах.
Рассел Кроу в мюзикле «Отверженные»
Рассел Кроу — великолепный актер, не даром он получил столько наград, включая престижный Оскар. Но даже подобные заслуги не застрахуют от критики в случае неудачного выбора роли. Актер попросту не умеет петь и не выдержал конкуренции со своими коллегами. Для мюзикла все же важны вокальные данные. Однако зрители всегда могут положиться на Кроу в вопросе актерского мастерства.
Джейми Дорнан в трилогии «Пятьдесят оттенков»
Кристиан Грей — притягательный и харизматичный герой, обладающий трагичным прошлым и склонностью все контролировать. Его преподносили как мечту всех женщин. И по мнению зрителей, Джейми Дорнан не смог воплотить этого персонажа во всей красе. Сам актер по типажу кажется недостаточно брутальным. Впрочем, самому Джейми очень тяжело дались эти съемки, на него обрушилась волна критики. Однако сам он ни о чем не жалеет, ведь эта роль действительно помогла его карьере.
Энн Хэтэуэй в фильме «Ведьмы»
Как актриса Энн Хэтэуэй бесконечно талантлива и блистает во многих проектах. Но даже она не застрахована от провалов. Зрители совсем не оценили ее в «Ведьмах». Ее Верховная Ведьма не пугала, а просто вызывала недоумение. На площадке Энн устроила настоящую клоунаду. Трудно сказать, насколько это было ее заслугой или режиссер так и задумал. Но в любом случае, поклонники остались разочарованы.
