9 случаев, когда менеджеры по кастингу будто выбирали актеров с завязанными глазами

Роль Китнисс Эвердин для Дженнифер стала прорывной, после этого про молодую актрису заговорили все. И хоть Луренс изумительно справилась с этой ролью, но все же придраться есть к чему. В книгах важной сюжетной деталью было прошлое Китнисс, в котором ей приходилось сталкиваться с трудностями и даже голодом. Ее описывали как очень худую и изможденную девушку, которой очень важно набрать вес, чтобы быть сильной на арене. Поэтому Дженнифер оказалась слишком здоровой для такой роли. Впрочем, блестящая игра актрисы затмила все недочеты, и теперь представить кого-то другого в роли Китнисс просто невозможно.