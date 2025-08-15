Дети, чьи фразы можно в отдельную энциклопедию записывать

Иногда кажется, что дети живут в параллельной реальности, где все устроено проще и логичнее. Они задают вопросы, на которые даже в интернете не всегда можно найти ответ, и делают это с такой серьезностью, что взрослые теряются. Иногда одна лишь фраза способна поставить под сомнение весь жизненный опыт любого взрослого.