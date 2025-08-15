Дети, чьи фразы можно в отдельную энциклопедию записывать

Истории
58 минут назад

Иногда кажется, что дети живут в параллельной реальности, где все устроено проще и логичнее. Они задают вопросы, на которые даже в интернете не всегда можно найти ответ, и делают это с такой серьезностью, что взрослые теряются. Иногда одна лишь фраза способна поставить под сомнение весь жизненный опыт любого взрослого.

  • Вчера отругала дочку за то, что она не слушается и смотрит мультики больше положенного. Она обиделась и ушла в комнату, хлопнув дверью. А я занялась уборкой на кухне. Спустя полчаса услышала, что кто-то пытается открыть дверной замок. Выбежала в коридор. Смотрю, а дочь стоит и дергает ручку входной двери. У нее в руках игрушечный чемоданчик, из которого торчат ее колготки и майки. Сама дочь одета в лосины, сверху платье, а на лице мои солнцезащитные очки. На голове шляпа. Я рассмеялась и спросила, мол, куда она собралась. Та ответила, что уходит на вокзал, потому что ее тут не уважают. Я сказала: «Хорошо, только дай проверю, взяла ли ты все нужное». Взяла. Помимо одежды, в чемоданчике были фломастеры, 5 пачек печенья, мячик и даже подушка. Вот уж не думала, что ребенок так рано начнет сбегать из дома. Уговорила ее остаться хотя бы на мороженое. Поела пломбир и обиду как рукой сняло. © Мамдаринка / VK
  • Услышала шум в туалете. Захожу, а там сын в одной руке держит зубную пасту, а в другой — зубную щетку мужа. Говорит: «Я тебе помогаю! Унитаз вон какой грязный был». Смотрю, а унитаз аж блестит! И тут сын мне шепчет: «Мам, а давай-ка не будем папе говорить, я потом тихонько поставлю ее обратно». Хорошо, что я это услышала. © Мамдаринка / VK
  • У сына в саду был утренник. Мы с мужем кое-как раздобыли костюм волка. Пришли на утренник, переодеваемся. Забегает воспитательница: «Как у вас дела? Ух, какой красивый у тебя костюм!» На что сын ей выдает: «Да, я классная крыса!». Сынуля постоянно говорил, что это костюм крысы. Мы сначала не понимали почему, а потом осознали, что в этом костюме у волка всего два передних зуба. © Мамдаринка / VK
  • Задали ребенку нарисовать профессию одного из родителей. Сын пошел к папе, но тот не был расположен к допросам о профессии. Сказал: «Отстань, я и так сутками работаю!» Ребенок убежал. Подхожу к нему проверить, а у него на листе нарисован папа и озеро с утками. Работает с утками же. © Мамдаринка / VK

И пусть иногда дети сбивают нас с толку своими фразами, но именно в этом и кроется их очарование. Ведь благодаря детям мы учимся смотреть на мир чуть проще и удивляться так же искренне, как они. Об этом много написано в наших статьях:

Фото на превью prostooleh / Freepik

