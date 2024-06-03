Говорят, что невестки и свекрови похожи друг на друга. И звездные семьи тому подтверждение
Говорят, что при выборе партнера люди ищут кого-то, кто был бы похож на их родителей. Нам удалось проверить эту теорию на популярных мужчинах. Мы сравнили подруг и мам наших любимых знаменитостей и от результата выпали в осадок.
Илья Авербух
Мама — Юлия Бурдо, жена — Елизавета Арзамасова
Роберт Паттинсон
Алексей Макаров
Мама — Любовь Полищук, бывшая жена — Мария Миронова.
Крис Эванс
Мама — Лиза Эванс, жена — Алба Баптишта
Оливер Хадсон
Мама — Голди Хоун, жена — Эринн Бартлетт
Эван Росс
Мама — Дайана Росс, жена — Эшли Симпсон
Ник Джонас
Мама — Дениз Миллер-Джонас, жена — Приянка Чопра
Федор Бондарчук
Дуэйн Джонсон
Дмитрий Дунаевский
Мать — Наталья Андрейченко, жена — Амелина
Бенедикт Камбербэтч
Мама — Ванда Вентхам, жена — Софи Хантер
Евгений Стычкин
Мама — Ксения Рябинкина, жена — Ольга Сутулова
Максим Матвеев
Мама — Людмила Матвеева, жена — Елизавета Боярская
Кэмерон Дуглас
Киану Ривз
Мама — Патрисия Тейлор, спутница — Александра Грант
Михаил Полицеймако
Мама — Мария Полицеймако, жена — Лариса Полицеймако
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