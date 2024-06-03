Говорят, что невестки и свекрови похожи друг на друга. И звездные семьи тому подтверждение

Кино
15 минут назад

Говорят, что при выборе партнера люди ищут кого-то, кто был бы похож на их родителей. Нам удалось проверить эту теорию на популярных мужчинах. Мы сравнили подруг и мам наших любимых знаменитостей и от результата выпали в осадок.

Илья Авербух

Kashaev Pavel/East News, © Новости НТВ / НТВ

Мама — Юлия Бурдо, жена — Елизавета Арзамасова

Роберт Паттинсон

Мама — Клэр Паттинсон, спутница — Cьюки Уотерхаус

Алексей Макаров

East News, © 12 стульев / ТО «Экран», ZERKALO/East News

Мама — Любовь Полищук, бывшая жена — Мария Миронова.

Крис Эванс

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Мама — Лиза Эванс, жена — Алба Баптишта

Оливер Хадсон

CJLA/Broadimage/Broad Image/East News, ASSOCIATED PRESS/East News, EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

Мама — Голди Хоун, жена — Эринн Бартлетт

Эван Росс

Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News

Мама — Дайана Росс, жена — Эшли Симпсон

Ник Джонас

Мама — Дениз Миллер-Джонас, жена — Приянка Чопра

Федор Бондарчук

Ivanov Sergey/East News, © Суд Сумасшедших / Мосфильм, Tarakanov Vadim/East News

Мама — Ирина Скобцева, жена — Паулина Андреева

Дуэйн Джонсон

PHOTOlink/Courtesy Everett Collection/East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Мама — Ата Джонсон, жена — Лорен Хашиан

Дмитрий Дунаевский

Мать — Наталья Андрейченко, жена — Амелина

Бенедикт Камбербэтч

AA/ABACA/Abaca/East News, ITC/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News, Todd Williamson/Invision/AP/East News

Мама — Ванда Вентхам, жена — Софи Хантер

Евгений Стычкин

East News, © Mera Naam Joker / R.K. Films Ltd., Piovanotto Marco/ABACA/EAST NEWS

Мама — Ксения Рябинкина, жена — Ольга Сутулова

Максим Матвеев

East News

Мама — Людмила Матвеева, жена — Елизавета Боярская

Кэмерон Дуглас

Мама — Диандра Люкер, спутница — Вивиан Тибес

Киану Ривз

Invision/Invision/East News, Richard Shotwell/Invision/East News

Мама — Патрисия Тейлор, спутница — Александра Грант

Михаил Полицеймако

Мама — Мария Полицеймако, жена — Лариса Полицеймако

Статья закончилась, но хочется продолжить чтение? У нас есть то, что вам понравится:

Как выглядят родители 15 популярных знаменитостей

11 знаменитостей, которые дали своим бывшим второй шанс, и получилось по-разному

12 звезд, которые начали встречаться с бывшими своих друзей

Фото на превью Kashaev Pavel/East News, Новости НТВ / НТВ

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее