Истории о том, как люди взяли питомцев из приюта

Животные
2 часа назад

Иногда кажется, что мы выбираем питомца, но на самом деле он выбирает нас. Особенно когда речь идет о животных из приютов — тех, кто когда-то был одинок, но не потерял веру в доброту. Мы собрали трогательные истории о людях, чья жизнь навсегда изменилась после встречи с пушистым другом.

«Я взял кошку из приюта. А так она себя ведет уже через час после того, как мы пришли домой»

  • Битый год уламывала мужа завести кота. Но я хотела черного, а муж — белого. Разрулила ситуацию моя бабушка, которая углядела в приюте серого котейку и принесла к нам. Души не чаяли в нашем друге. А когда он подрос, мы аж ошалели: внешне он вылитый русский голубой, но глаза желтые и есть белый галстучек. Наверное, за это и отдали такого чудесного кота в приют. © Подслушано / Ideer
  • Пришли к нам в приют мама и дочка лет 14 выбирать котейку. Девочка прошла мимо всех и увидела ЕГО: одноглазого, трехногого, с рваным ухом, рыжего, с оборванным хвостом. Сказала, что не уйдет без этого красавца. А мама вдруг воспротивилась, начала упрашивала взять обычного кота, но бестолку. Уехали они втроем: мама, дочка и рыжий. © Подслушано / Ideer

«Это Моти, ему четыре с половиной месяца. Он отбивался от работников приюта, но прижался ко мне, когда я впервые обнял его»

Каждая из этих историй — доказательство того, что любовь и забота способны творить настоящие чудеса. А у вас есть питомец? Расскажите в комментариях о том, как вы нашли друг друга — возможно, ваша история вдохновит кого-то еще открыть свое сердце и двери своего дома для того, кто в этом так нуждается.

Фото на превью ItsAWrapParty / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее