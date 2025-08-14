Историй из жизни, в которых поиск новой работы превратился в приключение

Поиск новой работы всегда сродни маленькому приключению: хочется найти место, где будут достойно платить, уважительно относиться, а коллектив окажется действительно дружным. Но порой сюрпризы всплывают уже на собеседовании, а испытания начинаются раньше, чем успеваешь переступить порог офиса.

  • Однажды я проводила собеседование, искала себе помощника. Офис находился в 10 минутах ходьбы от метро — красота! В итоге на собеседование пришла женщина и с порога заявила: «Я готова рассмотреть здесь работу, только если для меня сделают развозку от метро. В такую даль ходить я не хочу!» © Мама Дорогая / ADME
  • Пошел на собеседование. Эйчаром оказалась красивая девушка в строгом костюме. Говорит: «У нас работают только ответственные люди, поэтому ждем этого и от вас!» И тут открывается дверь и залетает взъерошенный мужик со словами: «Лена, почему меня не разбудила?» Далее открывает дверь с надписью «директор» и говорит: «Еще пробки эти на дорогах!» В итоге меня взяли, но про ответственность больше никто не говорил.
  • Как-то раз проходил онлайн собеседование. Связь была по видео. Я подключился и поздоровался с сотрудником. Смотрю, еще 3 человека присоединились, но ни слова не сказали. В итоге сидели мы 15 минут молча. И тут оказывается, что это собеседование вообще без представителя компании. Все присутствующие получили приглашение на собеседование и ссылку. Мы больше часа между собой просто общались. Кто-то про свой опыт рассказал, кто-то интересные рекомендации дал по работе. Но за это время к нам никто из компании так и не подключился. © Legiondark / Pikabu
  • Устраивался web-разработчиком. Пригласили в приемную. Посадили меня перед советом директоров компании. Вдруг исполнительный директор нажимает на кнопку и... прибегает секретарша. Нажимает на другую кнопку. И тут же секретарша достает из небольшой сумочки документ. Директор нажимает на третью кнопку, и раздается тихий звонок, символизирующий начало собрания. Секретарша говорит: «Уважаемый Иван Дмитриевич! Рассмотрев вашу кандидатуру на позицию „web-разработчик“, мы учли все необходимые факторы, включающие: ваше образование, опыт работы, опыт иной деятельности, технические и социальные навыки. Мы не получили от вас дополнительных сведений о социальных навыках. Так как наша работа подразумевает общение с клиентами, данный пункт требований играет не в вашу пользу». И тут подхватывает директор: «Принимая во внимание проведенный анализ, мы вам отказываем. Специалист по персоналу, пожалуйста, проводите соискателя к выходу». Я вышел из кабинета и обалдел! Даже не понял, что все это было. © user9530829 / Pikabu

