Как изменились артисты, чьи хиты мы до сих пор орем в караоке, хотя им уже 100 лет в обед

Знаменитости
5 часов назад

Если сегодня зайти в караоке-бар, то, скорее всего, рано или поздно кто-нибудь споет «3 сентября» или «Ветер с моря дул». А ведь с момента выхода этих песен прошла уже куча лет. Мы решили посмотреть, как изменились исполнители, чьи хиты до сих пор живут в сердцах миллионов.

«Хали-гали, паратрупер», «Леприконсы»

«Солнышко», Demo

«Уходи», Женя Отрадная

«Дай мне силу», Дмитрий Колдун

«Ветер с моря дул», Натали

«День рождения», «Чай вдвоем»

Кот Муркот
5 часов назад

Может, просто фото неудачное, но Костюшкин справа какой-то потрёпанный по сравнению с импозантным Клявером слева

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«Гадалка», Светлана Светикова

«Ты меня не ищи», «Вирус!»

«3 сентября», Михаил Шуфутинский

«Сердце», «Чи-Ли»

«Широка река», Надежда Кадышева и Антон Зацепин

«Седьмой лепесток», Hi-Fi

«Плачь и смотри», «Непара»

«Вова-чума», Иракли

«Розовый фламинго», Алена Свиридова

С возрастом не растрачивают шарм и обаяние не только музыканты, но и актеры — убедитесь сами.

Фото на превью Привет, Андрей! / Россия-1, Фабрика звезд / Первый канал

Комментарии

Уведомления
Gulnar Hydyrova
2 дня назад

а где зарубежные исполнители? где maroon5, outlandish, backstreet boys, tokio hotel, Evanescence.. БОГИ! тимберлейк, тони брекстон, бритни..

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Meritneith
4 часа назад

Людей, которые поют в караоке Шуфутинского, надо пожизненно изолировать от общества.

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