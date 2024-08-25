Фига вы вспомнили!
Уходи и дверь закрой,
У меня теперь другой.
Мне не нужен больше твой
Номер в книжки записной
Как изменились артисты, чьи хиты мы до сих пор орем в караоке, хотя им уже 100 лет в обед
Если сегодня зайти в караоке-бар, то, скорее всего, рано или поздно кто-нибудь споет «3 сентября» или «Ветер с моря дул». А ведь с момента выхода этих песен прошла уже куча лет. Мы решили посмотреть, как изменились исполнители, чьи хиты до сих пор живут в сердцах миллионов.
«Хали-гали, паратрупер», «Леприконсы»
«Солнышко», Demo
«Уходи», Женя Отрадная
Фига вы вспомнили!
«Дай мне силу», Дмитрий Колдун
«Ветер с моря дул», Натали
«День рождения», «Чай вдвоем»
Может, просто фото неудачное, но Костюшкин справа какой-то потрёпанный по сравнению с импозантным Клявером слева
«Гадалка», Светлана Светикова
«Ты меня не ищи», «Вирус!»
«3 сентября», Михаил Шуфутинский
«Сердце», «Чи-Ли»
«Широка река», Надежда Кадышева и Антон Зацепин
«Седьмой лепесток», Hi-Fi
«Плачь и смотри», «Непара»
«Вова-чума», Иракли
«Розовый фламинго», Алена Свиридова
С возрастом не растрачивают шарм и обаяние не только музыканты, но и актеры — убедитесь сами.
Комментарии
а где зарубежные исполнители? где maroon5, outlandish, backstreet boys, tokio hotel, Evanescence.. БОГИ! тимберлейк, тони брекстон, бритни..
Людей, которые поют в караоке Шуфутинского, надо пожизненно изолировать от общества.