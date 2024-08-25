Как изменились артисты, чьи хиты мы до сих пор орем в караоке, хотя им уже 100 лет в обед

Если сегодня зайти в караоке-бар, то, скорее всего, рано или поздно кто-нибудь споет «3 сентября» или «Ветер с моря дул». А ведь с момента выхода этих песен прошла уже куча лет. Мы решили посмотреть, как изменились исполнители, чьи хиты до сих пор живут в сердцах миллионов.