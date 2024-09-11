Посмотрите, как выглядели 14 знаменитых пар на разных этапах своих отношений
Когда мы любуемся знаменитыми парами на красной дорожке, даже не догадываемся, что на самом деле происходит за кулисами. В их тандеме может царить любовь и гармония, но также не исключено, что мужчина и женщина уже успели разочароваться друг в друге. Мы решили выяснить, как выглядели звездные союзы на разных этапах отношений.
Моника Беллуччи и Венсан Кассель
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
Дженна Дуан и Ченнинг Татум
Софи Тернер и Джо Джонас
Шакира и Жерар Пике
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Деми Мур и Брюс Уиллис
Почему корректным считается выкладывать в сеть больного человека, плохо осознающего себя? Жаль Брюса
Анна Фэрис и Крис Прэтт
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер
Сьюзан Сарандон и Тим Роббинс
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Хайди Клум и Сил
Чтоб всем вот так расходиться /искренне пожелание, у меня так не получается
Мэрилин Монро и Артур Миллер
О знаменитых парах у нас есть и другие материалы. Например, здесь можно узнать о звездах, которые уже много-много лет вместе. Здесь — почитать о знаменитостях, которые умудрились расстаться и снова сойтись. Ну а здесь можно полюбоваться известными парами, которые наплевали на разницу в росте.
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Итак я прочла статью. Какие я должна сделать выводы?
Диалог из фильма «После прочтения сжечь»
• руководитель подразделения в ЦРУ: Чему мы научились, Палмер?
• агент ЦРУ: Не знаю, сэр.
• руководитель подразделения: Я тоже не знаю. Научились больше этого не делать.
• агент ЦРУ: Да. Сэр.
• руководитель подразделения: И ещё бы знать, что мы сделали.
• агент ЦРУ: Да. Сэр. Это сложно сказать.