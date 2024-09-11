Посмотрите, как выглядели 14 знаменитых пар на разных этапах своих отношений

Когда мы любуемся знаменитыми парами на красной дорожке, даже не догадываемся, что на самом деле происходит за кулисами. В их тандеме может царить любовь и гармония, но также не исключено, что мужчина и женщина уже успели разочароваться друг в друге. Мы решили выяснить, как выглядели звездные союзы на разных этапах отношений.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Дженна Дуан и Ченнинг Татум

Софи Тернер и Джо Джонас

Шакира и Жерар Пике

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Деми Мур и Брюс Уиллис

Анна Фэрис и Крис Прэтт

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Сьюзан Сарандон и Тим Роббинс

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Хайди Клум и Сил

Чтоб всем вот так расходиться /искренне пожелание, у меня так не получается

Мэрилин Монро и Артур Миллер

О знаменитых парах у нас есть и другие материалы. Например, здесь можно узнать о звездах, которые уже много-много лет вместе. Здесь — почитать о знаменитостях, которые умудрились расстаться и снова сойтись. Ну а здесь можно полюбоваться известными парами, которые наплевали на разницу в росте.