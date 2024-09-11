Посмотрите, как выглядели 14 знаменитых пар на разных этапах своих отношений

Знаменитости
3 часа назад

Когда мы любуемся знаменитыми парами на красной дорожке, даже не догадываемся, что на самом деле происходит за кулисами. В их тандеме может царить любовь и гармония, но также не исключено, что мужчина и женщина уже успели разочароваться друг в друге. Мы решили выяснить, как выглядели звездные союзы на разных этапах отношений.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Album Online / East News, East News, VILLARD / SIPA / EAST NEWS, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

USA TODAY Network / Sipa USA / East News, Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News, MARIA ALEJANDRA CARDONA / AFP / East News

Дженна Дуан и Ченнинг Татум

SIPA / EAST NEWS, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / EAST NEWS, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Софи Тернер и Джо Джонас

LAN / Lagencia Grosby / EAST NEWS, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Шакира и Жерар Пике

AP / East News, JJ / bauergriffinonline.com / East News, AA / ABACA / Abaca / East News, JOSEP LAGO / AFP / East News

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

picture-alliance/ dpa / EAST NEWS, picture-alliance/ dpa / EAST NEWS, Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, OnTheJLo via Grosby Group / Grosby Group / East News, © UPI / Alamy Stock Photo

Деми Мур и Брюс Уиллис

Ron Wolfson / Everett Collection / East News, ASSOCIATED PRESS / East News, Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Анна Фэрис и Крис Прэтт

EAST NEWS, Dan Steinberg / Invision / AP / East News, Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Adam Scull / PHOTOlink / East News, PHOTOlink / Everett Collection / East News, AdMedia / SIPA / EAST NEWS

Сьюзан Сарандон и Тим Роббинс

Mary Evans / All Film Archive / Mgm Home Entertainment / East News, CJ Contino / Everett Collection / East News, MARCOCCHI GIULIO / SIPA / EAST NEWS

Ирина Шейк и Брэдли Купер

AP / East News, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Fernando Allende / Broadimage / Broad Image / East News

Хайди Клум и Сил

AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News, ASSOCIATED PRESS / East News, JAVIER ROJAS / Prensa Internaciona / EAST NEWS, Bauergriffin.com / East News
Rose1
1 час назад

Чтоб всем вот так расходиться /искренне пожелание, у меня так не получается

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Мэрилин Монро и Артур Миллер

О знаменитых парах у нас есть и другие материалы. Например, здесь можно узнать о звездах, которые уже много-много лет вместе. Здесь — почитать о знаменитостях, которые умудрились расстаться и снова сойтись. Ну а здесь можно полюбоваться известными парами, которые наплевали на разницу в росте.

Фото на превью Macfadden Publications / Wikimedia Commons, Courtesy Everett Collection / EAST NEWS, Archives du 7e Art collection / Photo 12 / Alamy Stock Photo

Комментарии

Уведомления
Криптозоолог мамкин
1 час назад

Итак я прочла статью. Какие я должна сделать выводы?
Диалог из фильма «После прочтения сжечь»
• руководитель подразделения в ЦРУ: Чему мы научились, Палмер?
• агент ЦРУ: Не знаю, сэр.
• руководитель подразделения: Я тоже не знаю. Научились больше этого не делать.
• агент ЦРУ: Да. Сэр.
• руководитель подразделения: И ещё бы знать, что мы сделали.
• агент ЦРУ: Да. Сэр. Это сложно сказать.

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