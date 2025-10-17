Как нейросеть поняла названия 13 музыкальных групп и изобразила их буквально
А что если взглянуть на мир музыки глазами нейросети? Мы выдали ей названия известных групп и предложили изобразить их буквально. Результат оказался одновременно забавным и очень креативным: некоторые изображения выглядят как шутка, а другие вполне могли бы стать постерами к музыкальным альбомам.
«Дискотека Авария»
«Звери»
«Руки Вверх»
«Чай Вдвоем»
«Uma2rman»
«Иванушки International»
«Фабрика»
«Стрелки»
«Блестящие»
Группу назвали так именно за яркую блестящую одежду. Тут смысла не было что-то перерисовывать
«Чили»
«Мельница»
«Король и Шут»
Бонус: «Мумий Тролль»
А здесь мы собрали истории людей, которые пусть и не сделали музыку своим призванием, как исполнители выше, но все же нашли в ней свою отдушину.
Молодцы! Кстати, примерно такие ассоциации названия и вызывают, особенно Звери, Блестящие и Иванушки...
Некоторые прям обложки для сборников. Интересно исполнители сами это видели?
