Как нейросеть поняла названия 13 музыкальных групп и изобразила их буквально

А что если взглянуть на мир музыки глазами нейросети? Мы выдали ей названия известных групп и предложили изобразить их буквально. Результат оказался одновременно забавным и очень креативным: некоторые изображения выглядят как шутка, а другие вполне могли бы стать постерами к музыкальным альбомам.