Как нейросеть поняла названия 13 музыкальных групп и изобразила их буквально

Интересное
3 часа назад
Как нейросеть поняла названия 13 музыкальных групп и изобразила их буквально

А что если взглянуть на мир музыки глазами нейросети? Мы выдали ей названия известных групп и предложили изобразить их буквально. Результат оказался одновременно забавным и очень креативным: некоторые изображения выглядят как шутка, а другие вполне могли бы стать постерами к музыкальным альбомам.

«Дискотека Авария»

AI-generated image

«Звери»

«Руки Вверх»

AI-generated image

«Чай Вдвоем»

«Uma2rman»

AI-generated image

«Иванушки International»

AI-generated image

«Фабрика»

«Стрелки»

AI-generated image

«Блестящие»

«Чили»

«Мельница»

AI-generated image

«Король и Шут»

Бонус: «Мумий Тролль»

AI-generated image

А здесь мы собрали истории людей, которые пусть и не сделали музыку своим призванием, как исполнители выше, но все же нашли в ней свою отдушину.

Фото на превью Gleborello / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, AI-generated image, Okras / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, AI-generated image

Комментарии

Уведомления

Похожее