Как сейчас выглядят 10 кинопар из чувственных фильмов, которыми мы засматривались десятилетия назад

Кино
3 часа назад

Когда-то мы с увлечением смотрели романтические фильмы по телевизору или на кассете. Наше сердечко так и трепетало, пока мы следили за героями и гадали, выдержат ли они все испытания, которые им приготовили сценаристы. Мы решили посмотреть, как изменились знакомые актеры спустя годы.

«9 1/2 недель», Микки Рурк и Ким Бейсингер

«Слияние двух лун», Шерилин Фенн и Ричард Тайсон

East News

«Красотка», Ричард Гир и Джулия Робертс

© Pretty Woman / Touchstone Pictures, Utrecht Robin / ABACA / Abaca / East News

«Опасные связи», Джон Малкович и Мишель Пфайффер

© Dangerous Liaisons / Warner Bros., JA / Everett Collection / East News
Iosi Merson
21 минута назад

Малкович мой любимый актер! Весь диапазон ролей и в каждой он идеален. Особенно в Редах!!!

-
-
Ответить

«Влюбленные», Роберт Де Ниро и Мерил Стрип

© Falling in Love / Paramount Pictures, Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

«Очарованные луной», Шер и Николас Кейдж

© Moonstruck / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Kristin Callahan / Everett Collection / East News, SUZANNE CORDEIRO / AFP / East News

«Роман с камнем», Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер

© Romancing The Stone / Twentieth Century Fox, Joel C Ryan / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

«Белый дворец», Джеймс Спейдер и Сьюзан Сарандон

© White Palace / Universal Pictures, Evan Agostini / Invision / AP / East News

«Нет выхода», Кевин Костнер и Шон Янг

© No Way Out / Orion Pictures, Evan Agostini / Invision / East News, Courtesy Everett Collection / East News

«Непристойное предложение», Деми Мур и Вуди Харрельсон

Фото на превью East News

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее