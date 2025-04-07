Как сейчас выглядят 10 кинопар из чувственных фильмов, которыми мы засматривались десятилетия назад
Кино
3 часа назад
Когда-то мы с увлечением смотрели романтические фильмы по телевизору или на кассете. Наше сердечко так и трепетало, пока мы следили за героями и гадали, выдержат ли они все испытания, которые им приготовили сценаристы. Мы решили посмотреть, как изменились знакомые актеры спустя годы.
«9 1/2 недель», Микки Рурк и Ким Бейсингер
© Nine 1/2 Weeks / Producers Sales Organization (PSO), © Murder Motel / Safier Entertainment, Coleman-Rayner / Coleman Rayner / East News
«Слияние двух лун», Шерилин Фенн и Ричард Тайсон
East News
«Красотка», Ричард Гир и Джулия Робертс
«Опасные связи», Джон Малкович и Мишель Пфайффер
Малкович мой любимый актер! Весь диапазон ролей и в каждой он идеален. Особенно в Редах!!!
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«Влюбленные», Роберт Де Ниро и Мерил Стрип
© Falling in Love / Paramount Pictures, Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Richard Shotwell / Invision / East News
«Очарованные луной», Шер и Николас Кейдж
© Moonstruck / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Kristin Callahan / Everett Collection / East News, SUZANNE CORDEIRO / AFP / East News
«Роман с камнем», Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер
© Romancing The Stone / Twentieth Century Fox, Joel C Ryan / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Классный фильм! Кэтлин спасибо за сафари стайл в одежде). Стильная и красивая
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«Белый дворец», Джеймс Спейдер и Сьюзан Сарандон
«Нет выхода», Кевин Костнер и Шон Янг
© No Way Out / Orion Pictures, Evan Agostini / Invision / East News, Courtesy Everett Collection / East News
«Непристойное предложение», Деми Мур и Вуди Харрельсон
А если хотите еще подтверждений того, что время бежит быстро, то у нас вот еще что есть:
Фото на превью East News
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