Как сейчас выглядят 10 кинопар из чувственных фильмов, которыми мы засматривались десятилетия назад

Когда-то мы с увлечением смотрели романтические фильмы по телевизору или на кассете. Наше сердечко так и трепетало, пока мы следили за героями и гадали, выдержат ли они все испытания, которые им приготовили сценаристы. Мы решили посмотреть, как изменились знакомые актеры спустя годы.