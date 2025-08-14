Как теперь выглядят злодейки из фильмов

2 часа назад

В каждом хорошем фильме есть злодей, но некоторые из них навсегда остаются в нашей памяти. Иногда их харизма, стиль и даже трагическая история заставляют нас переживать за них не меньше, чем за главных героев. Мы вспомнили актрис, которые сыграли культовых кинозлодеек. С годами их образы изменились, но харизма по-прежнему сияет ярко, почти затмевая свет прожекторов.

Гленн Клоуз в роли Круэллы де Виль («101 далматинец»)

Сара Мишель Геллар в роли Кэтрин («Жестокие игры»)

Джоан Кьюсак в роли Дебби Джеллински («Ценности семейки Аддамс»)

Этих актрис всегда будут помнить по их знаковым ролям. Но каждая из них доказала, что талант не имеет срока годности. Какая из этих киношных злодеек, на ваш взгляд, самая харизматичная? И есть ли другие актрисы, которые, по-вашему, достойны быть в этом списке? Делитесь своим мнением в комментариях!

Фото на превью 101 Dalmatians / Walt Disney Pictures

