Легендарные костюмы из фильмов, которые дизайнеры слепили из того, что было
Нам кажется, что знаменитые костюмы из любимых фильмов — это результат многочасовой работы дизайнеров, которые ищут идеальные ткани и разрабатывают уникальные эскизы. Но правда часто оказывается куда забавнее. Мы собрали легендарные истории о том, как гении киноиндустрии обходили трудности, превращая обычные вещи в культовые. А иногда — просто лепили из того, что было.
Красная куртка Вивиан из «Красотки»
Джулия Робертс в «Красотке» — это образ, который просто впечатался в сердечко. Ее харизма, стиль и та самая искренняя улыбка сделали фильм настоящей классикой. Каждый костюм героини запомнился, но есть одна история про ярко-красную куртку, о которой знают далеко не все. Эту уже легендарную вещь никто заранее не приобретал — ее просто отобрали у прохожего на съемочной площадке! Точнее, выкупили. Представьте себе: съемки идут, костюмы не идеальны, а тут вдруг кто-то в ярко-красной куртке появляется в нужном месте. И что делать? Конечно же, предложить прямо на месте деньги за идеальную деталь образа. Такой вот неожиданный поворот, который превратил обычную вещь в культовый символ.
Так что, когда в следующий раз увидите Вивиан в этой куртке, помните — она стала частью истории не только на экране, но и за кадром.
Плащи членов Ночного Дозора из «Игры Престолов»
«Игра престолов» — эпопея, в которой каждый элемент костюма рассказывает свою историю. Но мало кто знает, что знаменитые плащи Ночного Дозора — это на самом деле коврики IKEA. Да-да, обычные овечьи ковры SKÖLD и LUDDE, которые команда костюмеров ловко переработала: обрезали, подстригли, подкрасили и украсили кожаными ремнями, чтобы превратить в суровые средневековые накидки.
Такой ход не только сэкономил бюджет, но и добавил образам особую фактуру и аутентичность. IKEA даже выпустила инструкцию, как сделать такую же накидку дома — теперь каждый может почувствовать себя членом Ночного Дозора. Вот так простые коврики обрели легендарный статус — и теперь смотреть сериал стало еще интереснее.
Свадебный наряд Падме из «Звездных войн»
Наряды Падме Амидалы в «Звездных войнах» — это отдельный уровень шика и красоты, который до сих пор сводит с ума фанатов. А ее свадебное платье, которое, конечно же, должно было быть особенным, умудрились сотворить из старого итальянского постельного белья, найденного в каком-то винтажном магазине в Глазго. Костюмеры решили не гоняться за тканями из будущего, а взять то, что уже несет в себе историю. Добавили кружево, жемчужины, восковые цветы — и вуаля, вот оно, идеальное свадебное платье для королевы Набу. А жемчуг и вовсе вручную пришивали в ночь перед съемками. Просто какое-то киношное волшебство.
Костюм Женщины-кошки из «Бэтмен возвращается»
Костюм Женщины-кошки из «Бэтмен возвращается» — это не просто латекс, а настоящее техническое чудо киношной магии. Чтобы сделать этот культовый наряд максимально глянцевым и эластичным, костюмеры буквально поливали Мишель Пфайффер жидким силиконовым гелем — кадр за кадром! Представьте себе: актриса сначала обсыпалась тальком, чтобы надеть этот «второй слой кожи», а потом каждую сцену превращали в своеобразную бьюти-процедуру с нанесением геля.
Что ж, из такого многочасового труда и хитростей родился действительно один из самых запоминающихся образов в истории кино.
Удивительно, правда? А какие еще истории о создании кинокостюмов вы знаете? Возможно, вы тоже натыкались на интересные факты о том, как создавался легендарный образ из старых газет или бабушкиного платья? Делитесь в комментариях — нам не терпится узнать больше!