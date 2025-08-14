Люди, которым есть что рассказать про лихое путешествие, но они промолчат

4 часа назад

Каждый отпуск мы ждем с особым трепетом — ведь впереди новые места, вкусная еда и долгожданный отдых для тела и души. Мы мечтаем о безмятежных рассветах, шуме моря и неспешных прогулках под теплым солнцем. Но порой у жизни на нас свои планы.

  • Мой муж — иностранец. Решила его привезти к нам погостить. Утро. Просыпаюсь, а мой ненаглядный смотрит в окно испуганными глазами и орет: «Ох, что-то страшное происходит!» Подхожу к окну, а там толпа спокойно идет на электричку. © Подслушано / Ideer
User72035
1 час назад

Ох уж эти "мой муж иностранец", такие же электрички, толпы есть и за границей.

  • Мне было 17, ездили летом с мамой в Китай. Гуляем, проходим группу местных. Тут китаец показывает на маму пальцем, улыбается, говорит: «Бэйби!» Проводит рукой себе по животу и смеется. Ну, мы дали оттуда ходу. А уже по дороге домой мама призналась, что уже несколько недель беременна. Причем сама стройная, никто не знал даже! А сразу после Нового года у меня родился брат. © Подслушано / Ideer
  • Поехали с мужем на море. Я сразу же на пляж рванула, а он в номере остался. Довольная возвращаюсь, открываю дверь, а там девица какая-то одевается. Увидела меня и обалдела! С криком «Витя, я тебе сейчас устрою!» залетаю в ванную, а там мужик какой-то бреется. Я обалдела! И тут до меня дошло, что я в чужой номер завалилась. Почему-то он был открыт. Стало жутко неловко, я трижды извинилась и выбежала оттуда. Муж мне всегда говорил, что я невнимательная. Как-то раз в чужую машину села, а муж рядом сидел и из нашей машины наблюдал.

Оглядываясь назад, понимаешь: именно такие неожиданные моменты делают путешествие по-настоящему живым. Ведь идеальный отпуск — это не только планы, но и сюрпризы, которые случаются вне расписания. Такие, как в этих статьях:

