Люди, которым есть что рассказать про лихое путешествие, но они промолчат

Каждый отпуск мы ждем с особым трепетом — ведь впереди новые места, вкусная еда и долгожданный отдых для тела и души. Мы мечтаем о безмятежных рассветах, шуме моря и неспешных прогулках под теплым солнцем. Но порой у жизни на нас свои планы.