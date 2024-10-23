Мы перевели названия известных брендов и уже не сможем смотреть на их продукцию по-прежнему

Частенько, пользуясь какими-то повседневными товарами, мы даже не задумываемся о том, как же переводятся их названия. А между прочим, узнав переводы некоторых из известных брендов, мы были, мягко говоря, удивлены.

Huawei — Великолепное достижение

Бренд Huawei был основан в 1987 году и сегодня является одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Название компании состоит из двух китайских иероглифов. Первый из них означает «великолепный», «отличный», а второй — «достижение» или «действие, которое привело к успеху».

R.O.C.S. — Реминерализующие системы для полости рта

Название пасты R.O.C.S. — это аббревиатура. Она расшифровывается так — Remineralizing Oral Care Systems (с англ. — реминерализующие системы для полости рта). Директор компании компании «Диарси», выпускающей эту пасту, признавалась, что было много вариантов наименования этой пасты, но решили остановиться на звучном R.O.C.S.

Rolex — Роскошное часовое мастерство

Существует несколько версий того, как расшифровывается название Rolex. Согласно одной из них, это ловкое объединение трех слов — «horological excellence» (с англ. — «часовое мастерство») с «luxury» (с англ. — «роскошь»).

Doritos — Позолоченные

В переводе с испанского doritos означает «позолоченные». Чипсы из тортильи начали выпускать в 1964 году и изначально они не были ничем приправлены. Ну а сегодня Doritos может похвастаться широкой линейкой вкусов.

Subway — Подземка

Приставка sub, из которой состоит название всемирно известной сети ресторанов быстрого питания, означает сокращение от Submarine Sandwich (с англ. — «сэндвич в форме подводной лодки»). Все дело в том, что эти бутерброды по своей форме и в самом деле напоминают подводную лодку. А полное название является игрой слов, ведь в английском языке subway означает «метрополитен, подземку».

Samsonite — Самсон

Всемирно известная компания по производству чемоданов и багажных сумок была названа в честь силача Самсона. Ее основал в далеком 1910 году продавец изделий для багажа Джесси Шуэйдер.

Venus — Венера

Бритвы Gillette серии Venus начали выпускаться в 2001 году, спустя 100 лет после основания бренда Gillette. Их название — отсылка к римской богине красоты Венере. Пользуясь продуктами линейки Venus, женщина понимает, что обеспечит себя не только идеально гладкой кожей, но и будет чувствовать себя неотразимой.

Cheetos — Маленький гепард

Криптозоолог мамкин 3 часа назад Так вот почему Честер гепард), никогда не задумывалась - - Ответить

В переводе с английского «cheetah» означает «гепард», а «chito» с испанского — «мало». Владельцы бренда хотели передать скорость и игривость своей продукции и создали талисман — гепарда Честера. Впервые эта сырная закуска попала на прилавки в 1948 году и сразу же заслужила любовь и доверие покупателей.

Ritter Sport — Рыцарский спорт

Strizh3109 25 минут назад По этой же логике можно перевести Макдональдс как "утиный", так как все Nа родине этой сети фастфуда ассоциируют эту Nа самом деле фамилию братьев-основателей с Даком Макдональдом, персонажем мультиков... - - Ответить

Производство шоколада под названием Ritter Sport было запущено в 1932 году. Идея создать такой шоколад, который бы «помещался бы в карман любой спортивной куртки и не ломался» принадлежит Кларе Риттер. В переводе с немецкого Ritter — «рыцарь», но это и фамилия его основательницы. Так что, буквально название можно перевести как «рыцарский спорт».

Ray Ban — Блокирующий лучи

Бренд Ray Ban был основан в 1936 году. Стекла их очков изготавливались из специального антибликового материала и изначально предназначались для авиаторов, которым очки с такой характеристикой были очень необходимы. Ну а в переводе с английского — Ray Ban означает «блокирующий (отгоняющий) лучи» или «защищен от излучения».

Xiaomi — Маленькое рисовое зернышко

Xiaomi относительно молодая компания, ведь она была основана не так давно — в 2010 году. В дословном переводе с китайского Xiaomi означает «маленькое рисовое зернышко». Это название по задумке создателей отсылает к мудрости: «Сила крошечного зернышка риса так же велика, как гора Сумеру, и способна мгновенно остановить бурную реку».

Discreet — Скрытный

В переводе с английского название бренда прокладок Discreet означает «сдержанный» или «скрытный».

Oral-B — Щетка для полости рта

Под брендом Oral-B вот уже много лет выходят средства для ухода за полостью рта. В переводе с английского Oral Brush (сокращенное Oral-B) означает «щетка для полости рта».

Air Wick — Воздушный фитиль

Самый первый освежитель воздуха бренда Air Wick появился в 1943 году. Тогда был разработан флакон с фитилем внутри, за счет которого и распространялся приятный запах. Air Wick в переводе с английского и означает «воздушный фитиль».

Whiskas — Усики

1936 год считается годом рождения корма для кошек Whiskas. В переводе с английского слово whisker, от которого образовалось слово whiskas, означает «кошачий ус».