Мы пофантазировали, как выглядели бы герои излюбленных мультфильмов, окажись они в центре сюжета современного фильма
Представьте, что ваши любимые герои мультфильмов стали реальными людьми, а съемкой кино с их участием занимались гениальные режиссеры с мировым именем. Мы решили поэкспериментировать и представить, как бы выглядели известные мультгерои нашего детства, если бы снимались в голливудских кинохитах.
Старуха Шапокляк — «Шапокляк»
Атаманша — «Бременские музыканты»
Мама дяди Федора — «Трое из Простоквашино»
Фрекен Бок — «Карлсон вернулся»
Похожа, только вредности не хватает. Это же милая бабуля, которая балует внуков ватрушками☺️
Алиса — «Тайна третьей планеты»
Волк — «Ну погоди!»
Дочь морского царя — «В синем море, в белой пене...»
Иванушка — «Летучий корабль»
Водяной — «Летучий корабль»
Царевна-лебедь — «Сказка о царе Салтане»
Пес и болонка — «Пес в сапогах»
Мальвина — «Приключения Буратино»
Гена и Чебурашка — «Чебурашка»
Алиса — «Алиса в стране чудес»
Буратино — «Приключения Буратино»
Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке»
Для франшизы "трех богатыркй" сгодилась бы, там она злодейка, а для классического петушка - нет
Карлсон — «Малыш и Карлсон»
Как говорится, начали за здравие, кончили за упокой. Фрекен Бок, мама дяди Федора - классно пооучилось, Карлсон еще более-менее, ("в меру 3питанный мужчина у самлм расцвете лет"), а остальное в большинстве скорее нет, чем да.