Мы пофантазировали, как выглядели бы герои излюбленных мультфильмов, окажись они в центре сюжета современного фильма

Интересное
35 минут назад
Мы пофантазировали, как выглядели бы герои излюбленных мультфильмов, окажись они в центре сюжета современного фильма

Представьте, что ваши любимые герои мультфильмов стали реальными людьми, а съемкой кино с их участием занимались гениальные режиссеры с мировым именем. Мы решили поэкспериментировать и представить, как бы выглядели известные мультгерои нашего детства, если бы снимались в голливудских кинохитах.

Старуха Шапокляк — «Шапокляк»

Атаманша — «Бременские музыканты»

Мама дяди Федора — «Трое из Простоквашино»

Фрекен Бок — «Карлсон вернулся»

OsenOsen
19 часов назад

Похожа, только вредности не хватает. Это же милая бабуля, которая балует внуков ватрушками☺️

-
-
Ответить

Алиса — «Тайна третьей планеты»

Волк — «Ну погоди!»

Дочь морского царя — «В синем море, в белой пене...»

Иванушка — «Летучий корабль»

Водяной — «Летучий корабль»

Царевна-лебедь — «Сказка о царе Салтане»

Пес и болонка — «Пес в сапогах»

Мальвина — «Приключения Буратино»

Гена и Чебурашка — «Чебурашка»

Алиса — «Алиса в стране чудес»

Буратино — «Приключения Буратино»

Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке»

Карлсон — «Малыш и Карлсон»

А здесь мы представили, как бы выглядели 20+ героев мультиков нашего детства в реальной жизни

Комментарии

Уведомления
Кошачья прислуга
19 часов назад

Как говорится, начали за здравие, кончили за упокой. Фрекен Бок, мама дяди Федора - классно пооучилось, Карлсон еще более-менее, ("в меру 3питанный мужчина у самлм расцвете лет"), а остальное в большинстве скорее нет, чем да.

-
-
Ответить
ЙП
12 минут назад

Атаманша, Шапокляк, обе Алисы и Иванушка - тоже вполне.

-
-
Ответить

Похожее