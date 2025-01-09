Мы представили, как бы выглядели известные картины, если бы их написали другие художники

Художники
1 день назад

Многие известные полотна прочно ассоциируются у нас с именами создавших их художников. При этом иногда хочется узнать, как выглядела бы, например, Мона Лиза, если бы ее портрет написал Пикассо. Мы решили пофантазировать и с помощью современных технологий изменить прославленные картины в манере того или иного великого мастера.

Часть изображений сгенерирована искусственным интеллектом.

«Рождение Венеры»

«Портрет четы Арнольфини»

«Мона Лиза»

КончилосьЛето
23 часа назад

обе выглядят как детские рисунки. и ладно еще пикассо, тут хотя бы идея понятна. но какое отношение вторая картиночка имеет к гогену? ИИ вашей еще учиться и учиться

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«Флора»

«Девушка с жемчужной сережкой»

OLE
18 часов назад

Матисс провидец просто! Его девушка выглядит, будто она селфи в зеркале сделала.

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«Портрет Мадам Икс»

«Прима-балерина на сцене»

«Бар в Фоли-Бержер»

«Автопортрет с перевязанным ухом»

«Пудрящаяся женщина»

«Девочка с персиками»

«Волшебница Шалот»

«Портрет Адели Блох-Бауэр I»

«Аленушка»

«Царевна-Лебедь»

«Купчиха за чаем»

Кстати, многие литературные персонажи, если создать их изображение с помощью нейросетей, используя описание автора произведения, выглядят иначе, чем в экранизациях.

Фото на превью Mona Lisa / Leonardo da Vinci / Louvre Museum / Wikimedia Commons

Комментарии

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Ио
1 день назад

Климт - вариант с девушкой " Бар в Фоли- Бержер" - от той девушки ничего не осталось , а Кандинский и Лотрек мимо. Так-то прикольно вышло. А мы сейчас готовим большую выставку с художественной школой , именно с этой темой ,смешение стилей. А девочку с персиками сделали из тряпок, не судите строго, это 1 класс художки за 1 урок .

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Sergey Gorovoy
15 часов назад

там где ии - а у этого "подлеца" отличное чувство юмора). да и остальные "подмены" - очень смешной уровень).
вот может же адме - когда захочет! 👍

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