Мы представили, как бы выглядели известные картины, если бы их написали другие художники
Многие известные полотна прочно ассоциируются у нас с именами создавших их художников. При этом иногда хочется узнать, как выглядела бы, например, Мона Лиза, если бы ее портрет написал Пикассо. Мы решили пофантазировать и с помощью современных технологий изменить прославленные картины в манере того или иного великого мастера.
Часть изображений сгенерирована искусственным интеллектом.
«Рождение Венеры»
«Портрет четы Арнольфини»
Святой Жупен I, какая красота.
А где можно найти галлерею этого Яна ван Эйка?
«Мона Лиза»
обе выглядят как детские рисунки. и ладно еще пикассо, тут хотя бы идея понятна. но какое отношение вторая картиночка имеет к гогену? ИИ вашей еще учиться и учиться
«Флора»
Это не честно. У Рембранта Саския! Саския должна быть и у Ренуара.
«Девушка с жемчужной сережкой»
Матисс провидец просто! Его девушка выглядит, будто она селфи в зеркале сделала.
«Портрет Мадам Икс»
Говорят, легкомысленная была дама... Заорал медведь в кустах
«Прима-балерина на сцене»
«Бар в Фоли-Бержер»
«Автопортрет с перевязанным ухом»
У ии-Рембрандта получился реальный портрет этого "великого художника", наверное
«Пудрящаяся женщина»
«Девочка с персиками»
«Волшебница Шалот»
«Портрет Адели Блох-Бауэр I»
«Аленушка»
«Царевна-Лебедь»
«Купчиха за чаем»
Кстати, многие литературные персонажи, если создать их изображение с помощью нейросетей, используя описание автора произведения, выглядят иначе, чем в экранизациях.
Комментарии
Климт - вариант с девушкой " Бар в Фоли- Бержер" - от той девушки ничего не осталось , а Кандинский и Лотрек мимо. Так-то прикольно вышло. А мы сейчас готовим большую выставку с художественной школой , именно с этой темой ,смешение стилей. А девочку с персиками сделали из тряпок, не судите строго, это 1 класс художки за 1 урок .
там где ии - а у этого "подлеца" отличное чувство юмора). да и остальные "подмены" - очень смешной уровень).
вот может же адме - когда захочет! 👍