Мы представили, как бы выглядели известные картины, если бы их написали другие художники

Климт - вариант с девушкой " Бар в Фоли- Бержер" - от той девушки ничего не осталось , а Кандинский и Лотрек мимо. Так-то прикольно вышло. А мы сейчас готовим большую выставку с художественной школой , именно с этой темой ,смешение стилей. А девочку с персиками сделали из тряпок, не судите строго, это 1 класс художки за 1 урок .