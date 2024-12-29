Мы решили выяснить, насколько богаты были герои наших любимых романов

Авторы литературных произведений нередко упоминают, сколько денег заработал или получил в наследство тот или иной персонаж. Эти суммы редко производят на нас сильное впечатление, ведь мы не знаем, насколько велико было состояние героев по тем временам. Однако зачастую эта информация помогает лучше понять мотивацию персонажей и раскрыть их характер. Мы решили выяснить, какими же средствами в современном эквиваленте распоряжались герои и героини наших любимых книг.

Клад, который нашел Эдмон Дантес, действительно поражает воображение

Оказавшись в заключении, несправедливо осужденный Дантес знакомится с аббатом Фариа, который раскрывает ему тайну клада, находящегося на острове Монте-Кристо. По словам аббата, в сундуках хранятся 2 миллиона римских крон и почти 13 миллионов франков. Сумма и так кажется внушительной, а в современном эквиваленте и вовсе ошеломляет: сейчас она составила бы чуть больше $125 миллионов. Бежав из замка Иф, Эдмон добирается до сокровищ и становится одним из богатейших людей Европы. Однако на этом герой не останавливается: оказав помощь друзьям, он исчезает на девять лет. Все это время Дантес продолжает преумножать свое богатство. Даже изощренная месть врагам не сильно облегчает его кошелек. Когда граф Монте-Кристо решает составить завещание, он упоминает в нем общую сумму наследства в 80 миллионов франков. В пересчете на современные деньги состояние Эдмона составляло около $ 800 миллионов.

Жюльен Сорель получил внушительное состояние в романе «Красное и черное»

Во второй части произведения развиваются романтические отношения между Жюльеном Сорелем и юной дочерью маркиза, Матильдой. Однако отец девушки решительно настроен против брака молодых людей. Матильда отсылает возлюбленного и решает сама добиться согласия у упрямого родителя. Маркиз мучается в раздумьях, и в какой-то момент проникается нежностью к чувствам Жюльена и Матильды. Именно тогда он вручает дочери акции на сумму в 10 тысяч франков для Жюльена. Сумма кажется не слишком большой, но в пересчете на нынешние деньги маркиз решил подарить Сорелю больше $100 тысяч.

Супруг оставил Тэсс Дарбейфилд достойную сумму

Когда Тесс после свадьбы раскрывает мужу все свои мрачные тайны, Энджел в ужасе не может поверить любимой. Несмотря на мольбы и неподдельное отчаяние супруги, Энджел решает на время расстаться с ней и просит Тесс его не беспокоить. Ему требуется время, чтобы примириться с ужасными новостями. Уходя, Энджел оставляет Тесс 50 фунтов стерлингов. Кажется, что он оскорбляет Тесс такой жалкой подачкой, но в современном эквиваленте молодой человек отдал жене £7619, или почти $10 тысяч.

Джо Марч зарабатывала приличные деньги писательским трудом

Семья Марчей жила в благородной бедности, поэтому Джозефине и ее сестрам приходилось с юных лет подрабатывать, чтобы помочь родителям. Джо всегда увлекалась писательством, но, на первый взгляд, особого дохода это ей не приносило. За колонку в журнале ей платили $1, а за дебютный роман она получила аванс в $ 300. Но в пересчете на современные деньги эти суммы равнялись бы $ 25 и $ 7200, что выглядит вполне достойно. При этом отец Джо в пересчете на современные деньги зарабатывал всего $ 313 в месяц, а работник на ферме ежемесячно получал порядка $ 360. Аренда четырехкомнатной квартиры в те времена могла стоить около $ 100. На этом фоне заработки Джо выглядят совсем иначе, тем более что девушка на полученные деньги смогла вывезти своих сестер на морской курорт, оплатила счета и ремонт в доме.

Ретт Батлер мог искусить любую женщину своим состоянием

Скарлетт согласилась выйти замуж за Батлера во многом из-за его внушительного состояния, которое составляло $ 50 миллионов. Может показаться, что женщина несколько продешевила и польстилась на не такие уж большие деньги. Но на самом деле, в современном эквиваленте Ретт был практически миллиардером, и на его счету было $ 974 миллиона. Такое богатство Батлер смог заработать, разумно распоряжаясь деньгами. В отличие от Скарлетт, он не считал землю самым ценным вложением средств. Именно он додумался купить хлопок по обычной цене и придержать его на лондонских складах, пока цена на товар не взлетит. Скарлетт только смеялась над его решением — и очень зря.

Возможно, Гэтсби был банкротом

Фрэнсис Скотта Фицджеральд в своем романе не озвучивает конкретных сумм, а лишь пишет, что Джей Гэтсби владел баснословным состоянием, жил в роскошном доме, смог купить дорогую машину, две лодки и каждые выходные устраивал потрясающие вечеринки. Исследователи решили выяснить, насколько же богат был Гэтсби и какую сумму он мог потратить за лето. По приблизительным подсчетам, ежегодный доход Джея мог составлять $1,25 миллиона или чуть больше. В то же время мужчина тратил порядка $1,38 миллиона. Эти суммы весьма приблизительны, но даже они показывают, что состояние Гэтсби было плачевным, и, вполне возможно, он жил не по средствам, не умея правильно распоряжаться деньгами.

Элиза Дулиттл зарабатывала сущие копейки, продавая цветы

Элиза, которую профессор Генри Хиггинс решил на спор обучить правильному произношению и представить в светском обществе как герцогиню, до судьбоносной встречи с ученым продавала цветы. Средний годовой доход цветочницы в те времена составлял около 10 фунтов стерлингов, что в пересчете на современные деньги составляло бы $ 1380. Сложно даже представить, как девушка могла прожить на столь скромную сумму. А вот отцу Элизы, Альфреду Дулиттлу, крупно повезло. В пятом акте он получает в наследство от неизвестного миллионера 4 тысячи фунтов годового дохода. В наши дни это составило бы порядка $ 552 тысяч в год. Так что Альфред вполне мог позаботиться о дочери, выдав ей приличное приданое.

Мери Поппинс зарабатывала неплохие деньги

В начале XX-го века профессия няни была достаточно престижной, но при этом Мэри Поппинс нужно было не только круглосуточно заботиться о своих подопечных, но и заниматься их воспитанием и образованием. Зато Поппинс могла рассчитывать на ежемесячную зарплату в 7 фунтов стерлингов. Звучит не слишком впечатляюще, но сейчас эта сумма равнялась бы $ 1300. Учитывая, что за фунт, судя по одной из сцен в повести, можно было купить множество необходимых мелочей и продуктов, доход Мэри выглядит вполне солидно.

Эмма Вудхаус была завидной невестой

Героиня одноименного романа Джейн Остин живет со своим отцом и даже не помышляет о замужестве. Эмма обеспечена и не желает оставлять своего родителя в одиночестве. Кроме того, девушка еще не встретила достойного мужчину, которого могла бы полюбить и ради которого была бы готова расстаться со своей свободой. В одной из глав говориться, что девушка унаследовала сумму в 30 тысяч фунтов стерлингов. Если перевести эту сумму в современные деньги, становится понятно, что Эмма была неприлично богата. Ее наследство составляло более $ 4 миллионов. Удивительно, что девушке не приходилось отбиваться от охотников за приданым.

Джейн Эйр унаследовала приличные деньги

Работая гувернанткой в Торнфильде, Джейн Эйр получала 30 фунтов стерлингов в год (3 830 фунтов или почти $ 5 тысяч в современных деньгах). Поэтому неудивительно, что неожиданное наследство, доставшееся ей после смерти дяди, буквально ошеломляет девушку. Джейн получает 20 тысяч фунтов стерлингов. Сегодня эта сумма составила бы более $ 3 миллионов. Таким образом, бедная учительница в одночасье превращается в богатую наследницу. И даже после того как Джейн решает разделить деньги поровну со своими кузенами, ей остается 5 тысяч фунтов, а это примерно $ 800 тысяч в пересчете на современные деньги.

Годовой доход Пипа не выглядел внушительно

Благодаря неизвестному благодетелю главный герой романа «Большие надежды» Пип, по достижению 21 года, получает ежегодно 500 фунтов стерлингов. В пересчете на современные деньги пособие юноши составило бы 58 тысяч фунтов или $ 74 тысячи соответственно. Сумма вполне достойная, но не ошеломительная. А учитывая, что Пип решает отдать часть средств своему другу Герберту, чтобы помочь приятелю, его доход уже кажется скромным по нынешним меркам.

Состояние Дарси и Бингли могло довести миссис Беннет до истерики

Деньги играют большую роль в романе Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Когда в небольшую деревеньку приезжают мистер Бингли и мистер Дарси, они производят настоящий фурор в обществе. Дамы, обсуждая предполагаемый годовой доход двух джентльменов, пытаются сосватать им своих дочерей. Отца Джейн и Элизабет Беннет нельзя назвать богачом, он получает ежегодный доход в 2 тысячи фунтов стерлингов. Однако в пересчете на современные деньги, эта сумма составила бы 200 тысяч фунтов, что выглядит уже более внушительно. Но на фоне Бингли и Дарси Беннеты просто бедняки. По словам миссис Беннет, состояние Бингли насчитывало 100 тысяч фунтов стерлингов, что сейчас равнялось бы $13 миллионам.

Годовой доход мистера Дарси, по слухам, составлял 10 тысяч фунтов, а значит, джентльмен владел состоянием примерно в 200 тысяч фунтов, что в наши дни равнялось бы $ 26 миллионам. Именно богатство и помогло Дарси убедить мистера Уикхема взять Лидию в жены, что избавило семейство Беннетов от позора. Так Дарси оплатил долги молодого человека и, возможно, вручил приличную сумму, дабы свадьба уж точно состоялась. В итоге мистер Дарси вероятно потратил порядка 11 450 фунтов стерлингов, что в пересчете на современные деньги составило бы $ 1.5 миллиона. На фоне его щедрости безграничная благодарность Элизабет и ее восхищение поступком Дарси становятся более чем понятными.