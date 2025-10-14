Мы с нейросетью «оживили» 15 персонажей из культовых книг, и результат ошеломляет

Мы все привыкли представлять героев любимых романов так, как их описал автор или изобразили художники на обложках. Но что если дать волю технологиям? Мы попросили нейросеть «оживить» персонажей культовых книг и показать, как бы они выглядели в реальной жизни. Результаты получились настолько яркими и неожиданными, что хочется перечитать произведения заново — уже с этими образами в голове.