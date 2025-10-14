Мы с нейросетью «оживили» 15 персонажей из культовых книг, и результат ошеломляет
Мы все привыкли представлять героев любимых романов так, как их описал автор или изобразили художники на обложках. Но что если дать волю технологиям? Мы попросили нейросеть «оживить» персонажей культовых книг и показать, как бы они выглядели в реальной жизни. Результаты получились настолько яркими и неожиданными, что хочется перечитать произведения заново — уже с этими образами в голове.
Хаул Дженкинс, «Ходячий замок»
Харизматичный маг, известный своим обаянием и некоторой склонностью к театральности. Представляется натуральным блондином, отъявленным ловеласом и, в целом, бессердечным человеком. На самом деле не то, не другое, не третье.
Пивз, серия книг о Гарри Поттере
Полтергейст-шутник Хогвартса. Обожает хаос, розыгрыши и доводить большинство профессоров до отчаяния. Его проказы придавали жизнь будням магической школы, поэтому вдвойне удивительно, что персонажа напрочь вычеркнули из первой киноадаптации волшебной саги.
Ассоль, «Алые паруса»
Мечтательная девушка из прибрежного городка, которая верит в чудо и «алые паруса» своей судьбы. Её образ давно стал символом надежды и исполнения заветных желаний.
Морис Джеральд, «Всадник без головы»
Храбрый ирландский мустангер, промышляющий ловлей диких лошадей на американских прериях, олицетворяет для читателей произведения Майн Рида настоящую романтику Дикого Запада.
Консуэло, «Консуэло»
Талантливая певица с сильным характером и независимым духом. Её путь — это конфликт между искусством, чувствами и личной свободой.
Эсмеральда, «Собор Парижской Богоматери»
Юная танцовщица с трагической судьбой, ставшая одним из ярчайших примеров свободного и мечтательного духа в классической литературе.
Холден Колфилд, «Над пропастью во ржи»
Подросток-бунтарь, ненавидящий «фальшь» взрослого мира, откровенные размышления о которой сделали его голосом целого поколения. Возможно, именно боязнь не менее откровенной критики со стороны молодежи и стала причиной того, что историю несостоявшегося «ловца во ржи» до сих пор ни разу не экранизировали.
Сантьяго, «Алхимик»
Андалузский пастух, чье путешествие стало философской притчей о вере в мечту и поиске себя.
Том Бомбадил, «Властелин Колец»
Таинственный и загадочный хранитель леса. Весёлый, неунывающий и независимый от власти Кольца, Бомбадил остается самой мистической фигурой в легендариуме Толкина. Полагаем, это и объяснило нежелание режиссера добавлять его в трилогию о Властелине Колец и смежные фильмы — слишком легко выручил бы он наших героев из всяческих передряг.
Джулия Лэмберт, «Театр»
Великая актриса, для которой сцена — сама жизнь. Умна, язвительна и обворожительна, умеет одинаково мастерски играть и на подмостках, и в реальности.
Дигори Керк, «Племянник чародея»
Любознательный мальчик, которому суждено стать важной частью истории Нарнии. Именно он помогает пробудить древние силы, первым попав в волшебный мир.
Принц Корвин, «Хроники Амбера»
Принц Амбера, циничный и ироничный герой, чьи интриги, битвы и переходы между мирами сделали его одним из самых харизматичных персонажей фэнтези. Мы уверены, возьмись кто за воплощение Хроник Амбера на киноэкране, Игре Престолов вскорости пришлось бы уступить свои лавры.
Хэнк Морган, «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»
Американец начала прошлого столетия, совершенно случайно оказавшийся в Камелоте. Он пытается привнести прогресс и технологии в королевство Артура — часто с комичными и неожиданными последствиями.
Маленький принц, «Маленький принц»
Мальчик с далёкой планеты, который задаёт взрослым простые, но важные вопросы.
Эркюль Пуаро, «Пуаро ведёт следствие»
Знаменитый бельгийский сыщик, обладающий непревзойдённой логикой и вниманием к мелочам. Его «маленькие серые клеточки» помогли раскрыть десятки запутанных преступлений, а безупречные манеры и педантичность сделали непревзойденного бельгийца одним из самых узнаваемых (и часто экранизируемых!) детективов мировой литературы.
