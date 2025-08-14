Мы собрали обычные блюда из нашего детства, которые иностранцам кажутся экзотикой

17 минут назад

Кухня любой страны может похвастаться блюдами, которые у приезжих вызывают, в лучшем случае, легкое недоумение. Мы решили вспомнить, какие же яства уплетали в детстве за обе щеки, описание которых не на шутку изумило бы неподготовленных людей.

Жареные макароны с чем-то сладким

В былые времена из обычных макарон готовили что угодно: добавляли в них тушенку, делали запеканку, жарили с разными ингредиентами. Одним из популярных лакомств, которое отлично заменяло пирожные и печенье, были макароны, обжаренные с сахаром. Правда, некоторые хозяйки не чурались и более интересных экспериментов.

  • Забежали к подружке после школы, и ее бабушка решила нас жареными макаронами угостить. Жарит она их, добавляет масло, неожиданно сахар. Но челюсть у меня отвисла, когда она вылила в макароны целую банку варенье. Было довольно вкусно, но уж слишком необычно. Так я и не смогла по достоинству оценить это блюдо и сама его не готовлю.

Крапивный суп

Суп из крапивы обычно варили в конце весны или начале лета, когда побеги и листья были еще относительно нежные. Кстати, это блюдо готовят и в других странах, но обычно делают суп-пюре. У нас же листья крапивы не перемалывались, а спокойно плавали в тарелке.

  • Когда училась в школе, приехала к нам по обмену девочка из Германии. Мама решила ее весенним супом порадовать. Девчонка в восторге уплетала супец за обе щеки, пока с изумлением не выловила целый лист крапивы. Когда она узнала, из чего на самом деле приготовлен суп, ее изумлению не было предела.

Арбуз с солью

Раньше арбузы даже засаливали целиком, чтобы потом подавать к столу в качестве закуски или гарнира. Но некоторые люди, особенно в южных областях, просто предпочитают есть свежий арбуз, посыпая его солью, а иногда и перцем. По идее, эти ингредиенты подчеркивают сладость ягоды.

  • Помню в детстве поехали мы с летом с дедушкой в Болгарию отдыхать. Как-то дед притащил на пляж арбуз, лихо его разделал. А потом к ужасу окружающих болгар начал арбуз посыпать солью. Другие отдыхающие полчаса завороженно наблюдали, как мы с дедом поглощаем лакомство и даже не морщимся.

А какое странное на первый взгляд блюдо любили вы в детстве? Может, что-то вы готовите до сих пор? Делитесь в комментариях.

Фото на превью Aleksandr Zykov / Flickr, CC BY-SA 2.0

