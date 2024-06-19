Мы сравнили, как в одном возрасте выглядели звезды разных поколений, и слегка подвисли
Знаменитости
48 минут назад
На то, как мы выглядим, влияет огромное количество факторов: генетика, образ жизни, питание, ну и, конечно же, уход за собой. И так как сегодня рынок бьюти-услуг предлагает нам огромный выбор омолаживающих процедур, по логике, люди с каждым поколением должны выглядеть все моложе и моложе. Но так ли это? Для наглядности мы сравнили фотографии знаменитых женщин разных эпох.
Сисси Спейсек и Блейк Лайвли в 36 лет
ASSOCIATED PRESS/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Джессика Лэнг и Кейт Бекинсейл в 46 лет
Courtesy Everett Collection / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News
Хелен Миррен и Шарлиз Терон в 48 лет
Mary Evans/AF Archive/David Gadd / East News, IMAGO/Ron Adar/Imago Stock and People/East News
Шарлотта Рэмплинг и Хайди Клум в 50 лет
Mary Evans/AF Archive/David Gadd / East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Мерил Стрип и Рэйчел Вайс в 53 года
EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/East News
Шер и Кейт Хадсон в 43 года
ASSOCIATED PRESS/East News, Acosta David/Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News
Барбра Стрейзанд и Энн Хэтэуэй в 41 год
Album / EAST NEWS, CJ Rivera/Invision/East News
Фрэнсис Фишер и Рейчел Макадамс в 45 лет
Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News, KENA BETANCUR/AFP/East News
Салли Филд и Скарлетт Йоханссон в 38 лет
Ralph Dominguez/MediaPunch via www.imago-images.de/Imago Stock a / East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Сьюзан Сарандон и Гвен Стефани в 52 года
Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Голди Хоун и Гвинет Пэлтроу в 51 год
Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News, Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News
Сигурни Уивер и Риз Уизерспун в 48 лет
Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Джейн Сеймур и Николь Шерзингер в 45 лет
Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Анжелика Хьюстон и Кейт Уинслет 48 лет
Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News, Kristin Callahan/Everett Collection / East News
Джейн Фонда и Дженнифер Лопес в 52 года
Дайана Росс и Наоми Кэмпбелл в 49 лет
Mary Evans/AF Archive/David Gadd / East News, Invision/Invision/East News
В этой статье мы попытались разобраться, действительно ли человечество молодеет и почему это происходит.
Фото на превью MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo, VALERIE MACON/AFP/East News
Комментарии
Уведомления
Похожее
17 человек, которые жили себе спокойно, а потом такое в своем доме нашли, что впору валерьяночки бахнуть
Народное творчество
11 месяцев назад
10 детей российских юмористов, которые унаследовали от родителей уникальную внешность
Ностальгия
4 года назад
15+ человек, у которых в голове так крепко засели тараканы, что общение с ними пора было прекращать еще вчера
Истории
1 неделя назад
«Позвал на свидание, а она странная какая-то!» Яркий пример того, как не стоит начинать отношения
16 неповторимых историй о том, как люди встречали Новый год
10+ звезд, которые оказались многодетными родителями, а мы и не знали
Семья
1 год назад
Мужчина пожаловался на жену, которая после декрета отказалась выходить на работу. И реакция не заставила себя ждать
Семья
9 месяцев назад
14 таких «прекрасных» родственничков, что семейка Дурслей отдыхает
Народное творчество
2 месяца назад
16 звезд, которые сели в калошу на глазах у всех, но и не подумали смутиться
Культура
4 месяца назад
10 немного странных хитростей по уходу за собой, которыми поделились девушки в сети
Дизайн
2 года назад
Пользователи сети поделились крутыми ретроснимками родственников и сравнили их с собой нынешними
Семья
2 года назад