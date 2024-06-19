Мы сравнили, как в одном возрасте выглядели звезды разных поколений, и слегка подвисли

На то, как мы выглядим, влияет огромное количество факторов: генетика, образ жизни, питание, ну и, конечно же, уход за собой. И так как сегодня рынок бьюти-услуг предлагает нам огромный выбор омолаживающих процедур, по логике, люди с каждым поколением должны выглядеть все моложе и моложе. Но так ли это? Для наглядности мы сравнили фотографии знаменитых женщин разных эпох.

Сисси Спейсек и Блейк Лайвли в 36 лет

ASSOCIATED PRESS/East News , Evan Agostini/Invision/East News

Джессика Лэнг и Кейт Бекинсейл в 46 лет

Courtesy Everett Collection / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Хелен Миррен и Шарлиз Терон в 48 лет

Mary Evans/AF Archive/David Gadd / East News , IMAGO/Ron Adar/Imago Stock and People/East News

Шарлотта Рэмплинг и Хайди Клум в 50 лет

Mary Evans/AF Archive/David Gadd / East News , Vianney Le Caer/Invision/East News

Мерил Стрип и Рэйчел Вайс в 53 года

EAST NEWS , Evan Agostini/Invision/East News

Шер и Кейт Хадсон в 43 года

ASSOCIATED PRESS/East News , Acosta David/Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News

Барбра Стрейзанд и Энн Хэтэуэй в 41 год

Album / EAST NEWS , CJ Rivera/Invision/East News

Фрэнсис Фишер и Рейчел Макадамс в 45 лет

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News , KENA BETANCUR/AFP/East News

Салли Филд и Скарлетт Йоханссон в 38 лет

Ralph Dominguez/MediaPunch via www.imago-images.de/Imago Stock a / East News , NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Сьюзан Сарандон и Гвен Стефани в 52 года

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Голди Хоун и Гвинет Пэлтроу в 51 год

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News , Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

Сигурни Уивер и Риз Уизерспун в 48 лет

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Джейн Сеймур и Николь Шерзингер в 45 лет

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News , Vianney Le Caer/Invision/East News

Анжелика Хьюстон и Кейт Уинслет 48 лет

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News , Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Джейн Фонда и Дженнифер Лопес в 52 года

© MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo , VALERIE MACON/AFP/East News VALERIE MACON/AFP/East News

Дайана Росс и Наоми Кэмпбелл в 49 лет

Mary Evans/AF Archive/David Gadd / East News , Invision/Invision/East News