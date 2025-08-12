Мы вспомнили игры из нашего детства, которые для современных детей полная загадка
Сейчас сложно представить современных детей без гаджетов в руках. А вот нам когда-то они были не слишком-то и нужны. Развлечений хватало и во дворе. Мы решили вспомнить, какими играми ребятня развлекалась несколько десятилетий назад.
Чехарда
В этой игре надо было поочереди перепрыгивать через других участников. Случались, конечно, и конфузы, когда твой товарищ резко выпрямлялся, но в целом чехарда отлично развивала ловкость и координацию. Часик игры каждый день — и никакие спортивные секции не нужны.
Резиночки
Эту игру придумали еще в Китае в VII веке, а потом она обрела популярность в Юго-Восточной Азии. В нашем детстве в резиночки играли поголовно все девчонки, ведь нужна была всего лишь обычная бельевая резинка. Количество всевозможных вариантов прыжков было просто бесконечным, и барышни постоянно придумывали новые. А вот пацаны стеснялись в такое играть.
Фанты
Фанты были отличным развлечением на все случаи жизни. В них можно было играть хоть во дворе, хоть в квартире, хоть в школе. Тем более что придумать заковыристые задания для друзей порой было даже веселее, чем само их выполнение.
- В 6-м классе мы с компашкой целыми днями в фанты играли. Чего только не загадывали: и на улице пели, и по лестнице на попе ездили, и к директору школы забегали. Закончилась эта веселуха, когда мне выпало во время урока у доски исполнить танец маленьких утят. Учительница была в шоке, мне влепили «двойку» и фанты мне резко разонравились.
А во что играли в детстве вы? Может быть, с играми связаны какие-то забавные истории? Делитесь в комментариях.
