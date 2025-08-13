Мы выяснили, какие вещи сейчас стоят копейки, а раньше за них отдавали состояние

Во времена Средневековья хлеб обязательно был на столе и у бедняков, и у богатых людей. Однако крестьяне могли себе позволить только цельнозерновые варианты из различных злаков, так как пшеница шла на уплату налогов. А вот белый хлеб ели исключительно аристократы.

В XVI веке в Европу начали завозить экзотические фрукты, и особое положение среди них заняли ананасы. Все были просто очарованы необычным внешним видом и сладким вкусом этих плодов. Стоили ананасы приличных денег, и далеко не все могли позволить себе их купить. Поэтому появилось множество предприятий, где люди брали их в аренду по праздникам.