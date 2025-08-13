Мы выяснили, какие вещи сейчас стоят копейки, а раньше за них отдавали состояние
Многие продукты и товары, которые сейчас стоят сущие копейки, в прежние века могли себе позволить только очень богатые люди. Иногда они пытались заполучить какой-то предмет просто потому, что он был признаком высокого статуса. Мы решили узнать, за какие вещи наши предки были готовы отдать целое состояние.
Некоторые обычные продукты раньше считались деликатесами
Во времена Средневековья хлеб обязательно был на столе и у бедняков, и у богатых людей. Однако крестьяне могли себе позволить только цельнозерновые варианты из различных злаков, так как пшеница шла на уплату налогов. А вот белый хлеб ели исключительно аристократы.
В XVI веке в Европу начали завозить экзотические фрукты, и особое положение среди них заняли ананасы. Все были просто очарованы необычным внешним видом и сладким вкусом этих плодов. Стоили ананасы приличных денег, и далеко не все могли позволить себе их купить. Поэтому появилось множество предприятий, где люди брали их в аренду по праздникам.
Зеркала могли стоить целое состояние
В течение долгого времени лучшие зеркала производились только в Венеции. Эти предметы обрамляли в роскошные рамы, и стоили они просто неприлично дорого. Так, во второй половине XVII века одна графиня обменяла на зеркало целую ферму с землей. Дама даже не сомневалась, что ей удалось заключить крайне выгодную сделку.
Кружева были признаком роскоши
В XVII и XVIII веках кружева производились вручную, и стоимость некоторых особенно искусных образцов могла быть просто астрономической. Некоторые образцы даже попадали под действие законов против излишней роскоши и стоили дороже бриллиантов.
А вас какой предмет больше всего удивил в этом списке? Стали бы вы переплачивать за зеркало или кружево? Делитесь в комментариях.
