Нейросеть показала, как бы выглядели 16 животных, будь они людьми. Результат — это что-то с чем-то

Представьте, что вы на улице встречаете взгляд прохожего. В его глазах вы видите нечто неуловимо знакомое: мудрую рассудительность совы, хищную грацию пантеры или добродушие белки. Мы дали искусственному интеллекту задание превратить 16 животных в людей, и он выдал нам не просто портреты, а готовых персонажей для голливудского блокбастера.