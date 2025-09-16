Нейросеть показала, как бы выглядели 16 животных, будь они людьми. Результат — это что-то с чем-то

Животные
5 часов назад
AI-generated image, AI-generated image

Представьте, что вы на улице встречаете взгляд прохожего. В его глазах вы видите нечто неуловимо знакомое: мудрую рассудительность совы, хищную грацию пантеры или добродушие белки. Мы дали искусственному интеллекту задание превратить 16 животных в людей, и он выдал нам не просто портреты, а готовых персонажей для голливудского блокбастера.

Черепаха

AI-generated image

Осьминог

AI-generated image

Ворона

AI-generated image

Белый медведь

AI-generated image
O_о
18 часов назад

У белых медведей того... Кожа чёрная. Вон даже просвечивает возле носа.

-
-
Ответить

Змея

AI-generated image

Пантера

AI-generated image

Слон

AI-generated image

Белка

AI-generated image

Павлин

AI-generated image

Бобер

AI-generated image

Сокол

AI-generated image

Кит

AI-generated image
Зося
40 минут назад

О, интересно. У меня ассоциативная цепочка - кит - Моби Дик - капитан Пикар (Star Trek), цитирующий книгу, - похож на капитана Пикара, только с волосами ))

-
-
Ответить

Гепард

AI-generated image

Колибри

AI-generated image

Голубь

AI-generated image

Конь

AI-generated image
Фото на превью AI-generated image, AI-generated image

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
17 часов назад

Не везде точное попадание. Но в общем, имеет место быть. Хотя надоели эти глупые посты с ИИшными рисунками.

-
-
Ответить

Похожее