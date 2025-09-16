Нейросеть показала, как бы выглядели 16 животных, будь они людьми. Результат — это что-то с чем-то
Животные
5 часов назад
AI-generated image, AI-generated image
Представьте, что вы на улице встречаете взгляд прохожего. В его глазах вы видите нечто неуловимо знакомое: мудрую рассудительность совы, хищную грацию пантеры или добродушие белки. Мы дали искусственному интеллекту задание превратить 16 животных в людей, и он выдал нам не просто портреты, а готовых персонажей для голливудского блокбастера.
Черепаха
Осьминог
Ворона
Белый медведь
AI-generated image
Змея
Пантера
Слон
AI-generated image
Мне кажется, "слон" должен быть темнокожим, они же водятся в Африке и Индии.
-
-
Ответить
Белка
Павлин
Бобер
Сокол
Кит
AI-generated image
О, интересно. У меня ассоциативная цепочка - кит - Моби Дик - капитан Пикар (Star Trek), цитирующий книгу, - похож на капитана Пикара, только с волосами ))
-
-
Ответить
Гепард
Колибри
Голубь
Конь
А если вам нравятся такие подборки, советуем не пропустить:
Фото на превью AI-generated image, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Не везде точное попадание. Но в общем, имеет место быть. Хотя надоели эти глупые посты с ИИшными рисунками.
-
-
Ответить
Похожее
17 ситуаций из жизни, которые взбодрили сильнее, чем пять чашек эспрессо
19 человек рассказали о подарках, которые из их памяти уже ни один ластик не сотрет
14 комиксов, которые откликнутся в душе у всех 30+
Интересное
2 дня назад
15+ историй и фото от покупателей, которые вышли из магазина с полными пакетами впечатлений
Истории
2 недели назад
17 человек, которые просто хотели сходить на свидание, а вернулись с букетом историй
15 историй о том, как люди случайно узнали чужую тайну
17 историй о доброте, которая вернулась бумерангом в самый неожиданный момент
16 арендодателей, которые мечтали о пассивном доходе, а получили активные приключения на свою голову
Почему мы — последнее поколение, знавшее вкус настоящего лета
Авторские колонки
1 месяц назад