Нереальные торты, в которые вложили не только любовь, но и щепотку волшебства

Многие из нас не представляют свою жизнь без сладкого — пирожные, шоколад, мороженое и, конечно же, торты. Но иногда попадаются такие шедевры кондитерского искусства, что рука просто не поднимается взять нож, чтобы отрезать себе кусочек. Кажется, что перед тобой не вкусняшка, а произведение искусства.

«На день рождения парня я сделала торт с ящерицей»

«Моей лучшей подруге стукнула 50 лет. Решила ее удивить этим тортом»

«Этот торт обманул уже много людей. Для меня это гордость»

  • Ох, видели бы вы глаза моего мужа, когда он понял, что это торт. © TheSaavySkeever / Reddit

Иногда красота торта даже важнее его вкуса — хочется просто любоваться. Такие сладости напоминают, что кулинария тоже может быть искусством, как, например, в этих статьях:

Фото на превью xiomex / Reddit

