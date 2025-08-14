Нереальные торты, в которые вложили не только любовь, но и щепотку волшебства

Многие из нас не представляют свою жизнь без сладкого — пирожные, шоколад, мороженое и, конечно же, торты. Но иногда попадаются такие шедевры кондитерского искусства, что рука просто не поднимается взять нож, чтобы отрезать себе кусочек. Кажется, что перед тобой не вкусняшка, а произведение искусства.