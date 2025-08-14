Нереальные торты, в которые вложили не только любовь, но и щепотку волшебства

15+ историй, в конце которых восторжествовала справедливость
Истории
5 месяцев назад
Многие из нас не представляют свою жизнь без сладкого — пирожные, шоколад, мороженое и, конечно же, торты. Но иногда попадаются такие шедевры кондитерского искусства, что рука просто не поднимается взять нож, чтобы отрезать себе кусочек. Кажется, что перед тобой не вкусняшка, а произведение искусства.
Иногда красота торта даже важнее его вкуса — хочется просто любоваться. Такие сладости напоминают, что кулинария тоже может быть искусством, как, например, в этих статьях: