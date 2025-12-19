Они тоже могли быть детьми: как выглядели бы 15 человек с известных картин в свои ранние годы
Глядя на великие полотна, мы часто видим застывшие образы: загадочные улыбки, суровые взгляды, величие и спокойствие. Кажется, что эти люди родились сразу взрослыми, чтобы позировать да Винчи или Вермееру. Но герои этих картин тоже когда-то были обычными детьми. Мы решили отмотать время назад и представить, как выглядели бы самые узнаваемые герои известных картин в детстве.
Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»
Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»
Борис Кустодиев, «Купчиха за чаем»
Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»
Микеланджело Меризи да Караваджо — «Мальчик с корзиной фруктов»
Неизвестный художник — «Портрет Карлоса II Испанского»
Отстаньте вы уже от этого Карла! Вот он точно не виноват, что его неадекватные предки устроили дикое кровосмешение, которое наа нём и сказалось...
Эдвард Мунк, «Крик»
Борис Кустодиев, «Красавица»
Джон Сингер Сарджент, «Леди Эгню из Лохно»
Фредерик Сэндис, «Елена Троянская»
Густав Климт, «Поцелуй»
Карл Брюллов, «Итальянский полдень»
Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»
То есть, до рождения была ещё стадия, где Венера была ребёнком? Бенджамин Баттон какой-то, а не Венера.
Густав Климт «Портрет Адели Блох-Бауэр I»
Винсент ван Гог, «Автопортрет»
Все дети эпохи Возрождения получились слишком пухлыми. Тогда детей кормили скупо и полезно, и толстых детей почти не было. Толстели уже взрослые, которые могли есть всё подряд сколько угодно.