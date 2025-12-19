Они тоже могли быть детьми: как выглядели бы 15 человек с известных картин в свои ранние годы

Глядя на великие полотна, мы часто видим застывшие образы: загадочные улыбки, суровые взгляды, величие и спокойствие. Кажется, что эти люди родились сразу взрослыми, чтобы позировать да Винчи или Вермееру. Но герои этих картин тоже когда-то были обычными детьми. Мы решили отмотать время назад и представить, как выглядели бы самые узнаваемые герои известных картин в детстве.

Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»

Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»

Борис Кустодиев, «Купчиха за чаем»

Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»

Микеланджело Меризи да Караваджо — «Мальчик с корзиной фруктов»

Неизвестный художник — «Портрет Карлоса II Испанского»

Катастрофа Я
1 час назад

Отстаньте вы уже от этого Карла! Вот он точно не виноват, что его неадекватные предки устроили дикое кровосмешение, которое наа нём и сказалось...

-
-
Ответить

Эдвард Мунк, «Крик»

Борис Кустодиев, «Красавица»

Джон Сингер Сарджент, «Леди Эгню из Лохно»

Фредерик Сэндис, «Елена Троянская»

Густав Климт, «Поцелуй»

Карл Брюллов, «Итальянский полдень»

Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»

Катастрофа Я
1 час назад

То есть, до рождения была ещё стадия, где Венера была ребёнком? Бенджамин Баттон какой-то, а не Венера.

-
-
Ответить

Густав Климт «Портрет Адели Блох-Бауэр I»

Винсент ван Гог, «Автопортрет»

А здесь мы попросили нейросеть создать 16 иллюстраций к сказкам Пушкина, и результат — просто «ах»

анна августина
21 час назад

Все дети эпохи Возрождения получились слишком пухлыми. Тогда детей кормили скупо и полезно, и толстых детей почти не было. Толстели уже взрослые, которые могли есть всё подряд сколько угодно.

-
-
Ответить

