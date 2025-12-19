Они тоже могли быть детьми: как выглядели бы 15 человек с известных картин в свои ранние годы

Глядя на великие полотна, мы часто видим застывшие образы: загадочные улыбки, суровые взгляды, величие и спокойствие. Кажется, что эти люди родились сразу взрослыми, чтобы позировать да Винчи или Вермееру. Но герои этих картин тоже когда-то были обычными детьми. Мы решили отмотать время назад и представить, как выглядели бы самые узнаваемые герои известных картин в детстве.