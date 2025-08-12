Ошибки в ресторане, которые мы совершаем, даже не подозревая об этом

Все мы знаем, что сумочку в ресторане лучше повесить на спинку стула или держать на коленях. Но если клатч миниатюрный, его вполне можно поставить на стол — особого возмущения это не вызовет.

А вот люди, которые приходят в кафе или ресторан, чтобы поработать, расстраивают всех. Во-первых, они надолго занимают столик, и другим гостям просто негде разместиться. Во-вторых, работники ресторана видят в этом знак неуважения. Ведь человек физически не может отдать должное кухне, он занят другим делом.