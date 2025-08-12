Попробуйте угадать, какая картина принадлежит кисти известного художника?

Я, конечно, люблю такие статьи, но что это было? Три картины, причём довольно известные 😟
Несмотря на то, что многие известные художники обладают своим особым стилем, мы все равно иногда путаемся, пытаясь понять, кому принадлежит то или иное полотно. Мы решили предложить вам небольшой тест, чтобы вы смогли проверить: насколько хорошо вы знаете работы великих мастеров.
А вы смогли сразу угадать, кому принадлежат эти картины? Или в каких-то пунктах у вас появились сомнения? Делитесь своим опытом в комментариях.
