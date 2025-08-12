Попробуйте угадать, какая картина принадлежит кисти известного художника?

3 часа назад

Несмотря на то, что многие известные художники обладают своим особым стилем, мы все равно иногда путаемся, пытаясь понять, кому принадлежит то или иное полотно. Мы решили предложить вам небольшой тест, чтобы вы смогли проверить: насколько хорошо вы знаете работы великих мастеров.

Какую из этих картин написал Илья Репин?

Какую из этих картин написал Борис Кустодиев?

Какую из этих картин написал Виктор Васнецов?

А вы смогли сразу угадать, кому принадлежат эти картины? Или в каких-то пунктах у вас появились сомнения? Делитесь своим опытом в комментариях.

Комментарии

Nika88
2 часа назад

Я, конечно, люблю такие статьи, но что это было? Три картины, причём довольно известные 😟

