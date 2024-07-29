10 красавиц-актрис, чье появление на экране приковывало к телевизору всю семью и соседей впридачу

Помните золотые времена, когда кино было для нас не только способом отвлечься и отдохнуть, но и возможностью изучать жизнь? Кто-то из нас взрослел вместе с героями, а кто-то смотрел сериалы уже вместе со своими детьми. Мы решили поностальгировать и вспомнили, где еще засветились культовые героини наших любимых кинопроектов.

Бригитта Нильсен

Датская актриса и модель сводила всех с ума своей красотой после появления в «Рокки IV». Но это не единственная ее выдающаяся киноработа. Позднее она сыграла злодейку Черную королеву (или Черную ведьму — олды вспомнят!) в серии фантастических фильмов «Пещера Золотой розы». Сейчас она в отличной форме и продолжает время от времени появляться в фильмах. Например, поклонники могут посмотреть свежачок с ней — «Крид 2».

Кейли Куоко

Многие запомнили Кейли Куоко по роли Пенни в «Теории большого взрыва». Однако примерно в это же время вышел драматический фильм «Быть толстой, как я», в котором она сыграла ключевого персонажа. Одна из последних работ — комедийный боевик «Моя жена — киллер».

Кимберли Уильямс-Пейсли

Эта актриса запомнилась нам по сериалу «Десятое королевство». Там с помощью зеркала путешествий она попадала в параллельный мир. Однако гораздо раньше ее прославила роль Энни Бенкс в фильме «Отец невесты». А недавно вышла комедия «Рождественские хроники 2», в которой Кимберли чудо как хороша.

Луисана Лопилато

Эта аргентинская актриса блистала в роли девочки-мажорки Мии Колуччи в подростковом сериале «Мятежный дух». Позднее со своим коллегой по сериалу Бенхамином Рохасом она перекочевала в еще один проект этой же студии — шоу «Пиратская душа», только там из школьницы она уже превратилась в настоящую роковуху. Актриса и дальше активно строит карьеру. Недавно вышел драматический триллер, в котором Луисана играет бывшую полицейскую, переехавшую в маленький город. Как оказалось, делать этого не стоило.

Рэйчел Уорд

Звезда Рэйчел ярко загорелась, когда зрители увидели ее в «Поющих в терновнике». Потом актриса старалась совмещать карьеру и материнство, поэтому по-настоящему крупных работ у нее не так уж много. Например, Рэйчел можно увидеть в мини-сериале «Тень дождя», а из последнего — в «Смерти и жизни Отто Блума».

Лейтон Мистер

Пожалуй, самая известная роль Лейтон — Блэр Уолдорф в «Сплетнице». Но и после окончания шоу она продолжила сниматься в сериалах и фильмах. Правда, соперничать в плане культовости со «Сплетницей» новым проектам пока не удается. Если хотите посмотреть другие картины с этой актрисой, советуем комедийный сериал «Войти в историю» и свежий триллер о борьбе с силами природы «Дикая река». В последнем Лейтон снялась вместе со своим мужем актером Адамом Броди.

Ванесса Эйнджел

Кто не помнит сериал «Чудеса науки», в котором двое подростков создают нереально красивую кибер-женщину Лизу? Именно ее сыграла Ванесса Эйнджел. В то же время она исполнила главную женскую роль в комедии «Заводила». Сейчас ее можно увидеть, например, в фильме «Проблемы со сном». Кстати, там она работала вместе с харизматичным Билли Зейном.

Шерри Стрингфилд

Звезда сериала «Скорая помощь» в основном и осталась известна по роли доктора Сьюзан Льюис. Тем не менее, с уходом из этого шоу ее карьера не закончилась. Шерри продолжает сниматься в кино и на телевидении. Например, с ней можно посмотреть фильм «Кто такой Кларк Рокфеллер» или сериал «Под куполом» по роману Стивена Кинга.

Алексис Бледел

Юная звезда «Девочек Гилмор» тщательно подходит к выбору проектов. Она сыграла заметные роли в «Безумцах» и «Рассказе служанки».

Шэннен Доэрти

Юная актриса засветилась на телевидении, сыграв Бренду в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». После нескольких сезонов она покинула шоу, и фокус сместился на других героев. Затем Шэннен появилась в роли одной из сестер Холливелл в культовых «Зачарованных». А ее последняя роль — учительница в боевике «Тьма человеческая». К сожалению, 13 июля этого года Шэннен не стало.