Посмотрите, какими красавчиками были 14 звезд, которых мы кажется никогда не видели в молодом возрасте
Большинство актеров начинают свою карьеру довольно рано, но слава и признание в молодом возрасте приходят не ко всем. Нередко случается и так, что самые яркие роли достаются звездам уже на закате лет. Но всегда интересно вспомнить, с чего все начиналось, и посмотреть ранние снимки, на которых те еще совсем молоды.
Джонатан Прайс
Уоррен Битти
Джон Сэвидж
Иэн Макшейн
Марк Хэрмон
Шон Бин
А я его возненавидела, когда он снялся в фильме "Скарлетт".Он англичанина играл, а Скарлетт была его любовницей. Он ещё её кузена убил. Вот, после этой роли и смотреть его не могу.
Чарльз Дэнс
Очень люблю Дэнса. Даже в маленьких ролях, ну, не знаю, в Мерлине, например, всегда невероятно выразительный и запоминающийся. И да, красиво стареет.
Нэйтан Филлион
Билл Найи
Никакой красоты тут не вижу и в молодости. Но харизмы может отсыпать так, что сотне хватит, а у него еще останется. Классный актер
Эд Харрис
Майкл Китон
Эмм.... То есть, кто-то не знает о существовании бертоновского Бэтмена?
Гай Пирс
Майкл Кейн
Брюс Гринвуд
В молодости был слишком сладкий пЭрсик, а потом подсох и стал интереснее)
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Комментарии
А мне кажется, автop Ольгa, что Вам стоит попросить отсыпaть зaпятых у одного юзерa здесь, котoрый их встaвляет после каждого слoва, что Вaм, кажeтся, не хвaтило
А еще мне кажется, автop Ольга, что Вам пора начать уточнять, что "мы" это Вы лично, ну или вместе с кoллегами по эдми, потому что мы, юзер Вианна, например, смотрим и любим кино, поэтому мы не делаем вывод по картинке, что в Джуманджи якобы неуместные микрошорты на героине, и уж точно нам не кажется, что мы не видели молодыми таких потрясающих актеров, как Джонатан Прайс, Чарльз Дэнс, Шон Бин или Билл Найи.