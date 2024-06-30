Посмотрите, какими красавчиками были 14 звезд, которых мы кажется никогда не видели в молодом возрасте

А еще мне кажется, автop Ольга, что Вам пора начать уточнять, что "мы" это Вы лично, ну или вместе с кoллегами по эдми, потому что мы, юзер Вианна, например, смотрим и любим кино, поэтому мы не делаем вывод по картинке, что в Джуманджи якобы неуместные микрошорты на героине, и уж точно нам не кажется, что мы не видели молодыми таких потрясающих актеров, как Джонатан Прайс, Чарльз Дэнс, Шон Бин или Билл Найи.