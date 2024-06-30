Посмотрите, какими красавчиками были 14 звезд, которых мы кажется никогда не видели в молодом возрасте

Знаменитости
7 часов назад

Большинство актеров начинают свою карьеру довольно рано, но слава и признание в молодом возрасте приходят не ко всем. Нередко случается и так, что самые яркие роли достаются звездам уже на закате лет. Но всегда интересно вспомнить, с чего все начиналось, и посмотреть ранние снимки, на которых те еще совсем молоды.

Джонатан Прайс

Уоррен Битти

Invision/Invision/East News, Warner Brothers/Seven Arts / Tatira-Hiller Productions/Collection / East News

Джон Сэвидж

Richard Shotwell/Invision/East News, United Artists/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News

Иэн Макшейн

Evan Agostini/Invision/East News, © Jesus of Nazareth / ITC Films and co-producers

Марк Хэрмон

Шон Бин

ANGELA WEISS/AFP/East News, CBS/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News
Елена
2 часа назад

А я его возненавидела, когда он снялся в фильме "Скарлетт".Он англичанина играл, а Скарлетт была его любовницей. Он ещё её кузена убил. Вот, после этой роли и смотреть его не могу.

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Чарльз Дэнс

Vianna
4 часа назад

Очень люблю Дэнса. Даже в маленьких ролях, ну, не знаю, в Мерлине, например, всегда невероятно выразительный и запоминающийся. И да, красиво стареет.

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Нэйтан Филлион

LISA O'CONNOR/AFP/East News, ABC/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News

Билл Найи

Richard Shotwell/Invision/East News, EAST NEWS
Vianna
4 часа назад

Никакой красоты тут не вижу и в молодости. Но харизмы может отсыпать так, что сотне хватит, а у него еще останется. Классный актер

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Эд Харрис

Invision/Invision/East News, Tristar/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News

Майкл Китон

Lumeimages/SIPA/Sipa Press/East News, East News

Гай Пирс

Joel C Ryan/Invision/East News, UNIVERSAL STUDIOS / Album/ EAST NEWS

Майкл Кейн

Courtesy Everett Collection / East News, M.G.M / Album/EAST NEWS

Брюс Гринвуд

Еще больше статей про то, как изменились наши любимые звезды, вы можете посмотреть здесь:

Фото на превью Invision/Invision/East News, Warner Brothers/Seven Arts / Tatira-Hiller Productions/Collection / East News, Game of Thrones / HBO and co-producers, Something Wicked This Way Comes / Walt Disney Productions and co-producers

Комментарии

Уведомления
Vianna
4 часа назад

А мне кажется, автop Ольгa, что Вам стоит попросить отсыпaть зaпятых у одного юзерa здесь, котoрый их встaвляет после каждого слoва, что Вaм, кажeтся, не хвaтило

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Vianna
4 часа назад

А еще мне кажется, автop Ольга, что Вам пора начать уточнять, что "мы" это Вы лично, ну или вместе с кoллегами по эдми, потому что мы, юзер Вианна, например, смотрим и любим кино, поэтому мы не делаем вывод по картинке, что в Джуманджи якобы неуместные микрошорты на героине, и уж точно нам не кажется, что мы не видели молодыми таких потрясающих актеров, как Джонатан Прайс, Чарльз Дэнс, Шон Бин или Билл Найи.

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