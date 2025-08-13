Правила приличия из прошлого, которые сегодня кажутся абсурдными
Многие правила этикета, которым неукоснительно следовали наши предки, сейчас вызывают у нас только недоумение. Ведь тогда строго регламентировался не только список вещей, которые необходимо было взять в гости, но даже мимика и цвет аксессуаров. Мы решили собрать такие неоднозначные правила.
Посещение пиров всегда было непростым делом
Римляне ответственно подходили к подготовке к пирам: перед этим они обязательно принимали ванну и тщательно подбирали наряд. С собой в гости они брали салфетки и клали в них остатки еды, а не только вытирали ими руки после трапезы. Правда, лакомые кусочки могли унести с собой только те, кто состоял с хозяевами в особых отношениях.
А вот в эпоху Средневековья люди приносили на пир свои ложки, чтобы не остаться без угощения, ведь хозяева обычно не держали запасных столовых приборов. Кроме того, гости могли похвастаться богато украшенными ложками и ножами. Но при этом следовало постараться не перещеголять хозяев в роскоши, иначе те могли обидеться.
Смех считался верхом неприличия
Неважно, насколько веселую историю рассказывали в обществе, — громко смеяться над ней было нельзя. Максимум, что могла позволить себе приличная барышня, — это скромно похихикать в кулачок. Иначе ее назвали бы простушкой, потому что хохотать с открытым ртом было так же неприлично, как и чавкать.
Цветные перчатки тоже были под запретом
В викторианскую эпоху, по неизвестным причинам, женщины не могли носить желтые перчатки. Только белые изделия считались приличными.
А какое правило вам показалось самым странным? Делитесь в комментариях.
Вот еще несколько статей и правилах этикета: