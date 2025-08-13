Правила приличия из прошлого, которые сегодня кажутся абсурдными

Римляне ответственно подходили к подготовке к пирам: перед этим они обязательно принимали ванну и тщательно подбирали наряд. С собой в гости они брали салфетки и клали в них остатки еды, а не только вытирали ими руки после трапезы. Правда, лакомые кусочки могли унести с собой только те, кто состоял с хозяевами в особых отношениях.

А вот в эпоху Средневековья люди приносили на пир свои ложки, чтобы не остаться без угощения, ведь хозяева обычно не держали запасных столовых приборов. Кроме того, гости могли похвастаться богато украшенными ложками и ножами. Но при этом следовало постараться не перещеголять хозяев в роскоши, иначе те могли обидеться.