Преображения, после которых старый интерьер просто не узнать

Когда дело доходит до ремонта, кажется, что жизнь превращается в марафон испытаний для нервной системы. Этот процесс редко бывает быстрым и почти никогда — дешевым. Но шаг за шагом жилье начинает преображаться. И вот однажды замечаешь: новый интерьер словно ожил, а все переживания остались лишь забавными воспоминаниями.