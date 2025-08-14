Преображения, после которых старый интерьер просто не узнать

4 часа назад

Когда дело доходит до ремонта, кажется, что жизнь превращается в марафон испытаний для нервной системы. Этот процесс редко бывает быстрым и почти никогда — дешевым. Но шаг за шагом жилье начинает преображаться. И вот однажды замечаешь: новый интерьер словно ожил, а все переживания остались лишь забавными воспоминаниями.

«Было и стало»

«Вот так у меня прошел декрет. Получилось очень плодотворно!»

«Наша версия „было-стало“»

  • Потрясающе! Из жуткой и тесной квартиры получилась светлая и жизнерадостная. © 0gurka / Pikabu

Согласитесь, что ремонт забирает немало сил и времени, но финальный результат действительно может радовать глаз еще долгие годы. Кстати, фото о ремонтах можно посмотреть и в других наших статьях.

Фото на превью user4971302 / Pikabu

