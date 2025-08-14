Случаи из жизни, которые могли произойти только в самолете

Истории
Каждый раз, садясь в самолет, мы думаем только о том, чтобы побыстрее добраться до пункта назначения. Но уже через несколько минут понимаешь: полет способен оставить воспоминания на всю жизнь. И зачастую это происходит благодаря другим пассажирам.

  • Летела на отдых у окна. Самолет попал в зону турбулентности. И тут чувствую, что мужик слева схватил меня за руку и говорит: «Котик, не переживай, все хорошо!» Я аж обалдела, ведь лечу одна. Смотрю, а он побледнел. И тут я понимаю, что он от волнения перепутал меня со своей женой, которая сидела слева от него. Я молча улыбнулась, чтобы жена его ничего не заметила. Очень впечатлительный мужчина оказался.
  • Летела в самолете. Раздавали ужин, я разложила столик. И тут спереди турецкий мачо резко откидывает сиденье. Я аж поперхнулась! Прошу его так не делать. Пробурчал, поднял и... снова откинул! И еще, и еще. И тут до меня дошло, что я его взбесила, потому что тыкала пальцем по экрану, когда выбирала фильм. И это была его месть. © ksenglicious / threads
  • Летела на отдых. Встаю с кресла и случайно врезаюсь в какого-то молодого парня. Говорит: «Я привык, что поклонницы так делают. Дать автограф?» Я отказалась, ведь вообще не знаю, кто он. Он посмеялся. Решила погуглить. И тут оказалось, что он то ли прикольнулся, то ли действительно какой-то кумир подростков. Я его не нашла. © Подслушано/ Ideer

В конце концов, даже самые странные и раздражающие пассажиры превращают обычный перелет в историю, которую еще долго вспоминаешь с легкой улыбкой. Еще больше подобных историй можно посмотреть в наших статьях:

