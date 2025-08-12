Сокровища из детства, которые были у каждого

Помните, как в детстве мы прятали свои самые дорогие сокровища в тайные коробочки? Старые игрушки, вкладыши, фантики — все, что казалось нам бесценным. Сегодня мы заглянем в такие «клады» и посмотрим, какие ностальгические артефакты удалось откопать их хозяевам.