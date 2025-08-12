Сокровища из детства, которые были у каждого
1 час назад
«Я и забыл, что они у меня были!»
- И у меня! Воспоминание разблокировано. © The_Conn / Reddit
Помните, как в детстве мы прятали свои самые дорогие сокровища в тайные коробочки? Старые игрушки, вкладыши, фантики — все, что казалось нам бесценным. Сегодня мы заглянем в такие «клады» и посмотрим, какие ностальгические артефакты удалось откопать их хозяевам.
«Притащил из гаража заветную коробочку и парализовал работу офиса на полдня»
- Скупая мужская слеза скатилась по небритой щеке. © 14000 / Pikabu
«Арендовали мы гараж и начали выкидывать оттуда старье. А хозяин сразу сказал: „Сможете что продать — ради бога“. Нашли мешок, а там настоящее сокровище»
Ну что, пробежали мурашки по коже? А какие сокровища из детства хранятся у вас? Возможно, вы тоже наткнулись на что-то, что заставило вас вспомнить беззаботные времена? Делитесь своими историями и находками в комментариях!
