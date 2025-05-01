Вы точно собачник, если пройдете этот тест без ошибок
Животные
51 минута назад
В мире существует великое множество собачьих пород. Некоторые из пользуются такой популярностью, что не составляет никакого труда моментально их узнать. Иные же могут стать настоящей проверкой на эрудицию даже для очень опытных собачников.
1. Кто здесь шведский вальхунд?
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2. Как выглядит бойкин-спаниель?
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3. Кто из этой троицы фараонова собака?
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4. Кто из них тибетский спаниель?
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5. На каком фото американская эскимосская собака?
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6. Один из них — английский мастиф, но кто именно?
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7. Как выглядит басерон?
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8. Кто из них лхасский апсо?
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9. На каком фото изображен кеесхонд?
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10. Как выглядят собаки породы коикерхондье?
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11. Кто же тут ирландский сеттер?
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12. На каком из этих фото настоящий басенджи?
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13. Кто из них троих бассет-хаунд?
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Если вы обожаете четвероногих сорванцов так же, как и мы, то предлагаем посмотреть наши специальные подборки о них:
Фото на превью Kotryna12 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, BluesyPete / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Комментарии
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Я таки чсобачник.))) Неожиданно для себя всех опознала. 20 лет общения с лучшей подругой, каждый день, о собаках, принесло свои результаты.:)
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почти всех угадала, многих даже знала точно, хотя у меня никакой экзотики - корги)
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