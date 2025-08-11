Воспоминания о 1 сентября, в которых есть и смех, и слезы

А шо, всё? Всего две истории?)).

Про зачёт по матану понравилось.

Мне на первом курсе молодой симпатичный преподаватель ( лет 30-33) тоже подарил зачёт по матану, у меня в тот день был ДР. Правда, это почти ничего не означало, потому что предстоял экзамен по мат анализу у злобной женсчины, по совместительству завкафедрой. Но было очень приятно😍