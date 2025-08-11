Терпеть не могу темы про школу в августе. Ну еклмн, 11 августа, впереди целый отпуск у людей, у детей впереди ещё отдыха больше, чем каникулы в течение года. А нет, надо счастье украсть этим напоминанием про школу
Воспоминания о 1 сентября, в которых есть и смех, и слезы
Каждый из нас прошел через школьные годы, и у каждого есть свои уникальные воспоминания о Дне знаний. Этот праздник — это не только белые банты и букеты гладиолусов, но и целый спектр эмоций. Мы собрали истории, которые вызывают и ностальгическую улыбку, и легкий стыд за прошлые ошибки.
- 1 сентября мне папа четко сказал: «Как отпустят — никуда не уходи, жди на крыльце, я за тобой приду». И вот я вышел из школы, а вокруг — ни души. Я уже в панике: «Они забыли про меня!» И тут из-за угла выруливает мужичок. Смотрит на меня внимательно и вдруг остановился. «Мальчик, ты почему тут сидишь?» Этот вопрос стал последней каплей. «Урок закончился, я должен идти домой, а папа не пришел за мной!» Дядя: «В каком ты классе учишься? Тебя точно отпустили домой?» Ну и предложил пройтись вместе с ним. Пришли мы в кабинет № 8. Он открыл дверь, а там я увидел весь свой класс за партами. Так я узнал, что в школе не один урок, а четыре, пять, шесть и даже восемь. © Ulovki / Pikabu
- 1 сентября, 1 курс универа. По привычке надел костюм и купил по дороге цветы. Так новоиспеченные однокурсники и одногруппники аж похихикивали надо мной! Но все изменилось на первой паре. Я вручил цветы преподу матана, а она посмотрела на это и вдруг выдает: «Такому ответственному студенту, который не забывает про такой ответственный праздник, как 1 сентября, ставлю „автомат“ за 1 семестр 1 сессии». © papazov1 / Pikabu
А какие воспоминания о 1 сентября греют вам душу? Возможно, у вас есть своя история о том, как вы влипли в курьезную ситуацию в школе или в студенчестве? Делитесь в комментариях — нам не терпится узнать ваши самые яркие и неловкие моменты!
А шо, всё? Всего две истории?)).
Про зачёт по матану понравилось.
Мне на первом курсе молодой симпатичный преподаватель ( лет 30-33) тоже подарил зачёт по матану, у меня в тот день был ДР. Правда, это почти ничего не означало, потому что предстоял экзамен по мат анализу у злобной женсчины, по совместительству завкафедрой. Но было очень приятно😍
2 истории в подборке? Рекорд!)
Повторяющиеся убрали, вняв мольбам в комментариях?