Животные, которые умеют дружить

48 минут назад

Все мы знаем, что дружба — это ценный дар. Но кто сказал, что дружить могут только люди? Эти фотографии доказывают, что по-настоящему крепкие узы могут связывать самых разных созданий. Они не обращают внимания на различия, и их дружба не знает никаких границ, радуя и вдохновляя нас.

Мимиметр начинает ломаться

Эти кошка с крыской — лучшие друзья

Они только познакомились, а уже вот что

  • На самом деле кошка хочет потом продолжать шуточно драться с мелким. © FayteWolf / Reddit

«Сосед не выдержал и купил своему песелю табуретку, чтобы лохматые могли нормально общаться»

Каждое из этих фото — маленькое доказательство того, что мир становится лучше, когда в нем есть место для дружбы. Эти животные показывают нам, что открытость, доброта и любовь — самые важные вещи, и они доступны каждому. А какие истории дружбы вы знаете? Поделитесь ими в комментариях!

Фото на превью nikki_121314 / Reddit

