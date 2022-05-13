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11 королевских образов, которые неуловимо напоминают о безупречном стиле принцессы Дианы

Как известно, над внешним видом всех членов королевской семьи работают профессионалы своего дела, которые не допускают ошибок и промахов. Именно поэтому нам кажется, что общность в нарядах леди Ди и, к примеру, герцогини Кембриджской не случайность. Стиль принцессы Дианы был безупречен, и неудивительно, что королевские стилисты и монаршие особы до сих пор обращаются к нему за вдохновением.

Мы в ADME не остаемся в стороне и никогда не упускаем возможности полюбоваться, как современные королевские модницы отдают дань уважения нарядам Дианы.

1997 vs 2022

Это фото Дианы в белом топе, сделанное в 1997 году фотографом Марио Тестино, находится на выставке в Кенсингтонском дворце. А совсем недавно Меган Маркл рука об руку с герцогом Сассекским появилась в таком же топе на церемонии открытия Invictus Games в Нидерландах.

Фото на превью Bob Fidgeon / Capital Pictures / East News, Karwai Tang / WireImage / Getty Images
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