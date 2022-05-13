11 королевских образов, которые неуловимо напоминают о безупречном стиле принцессы Дианы

Как известно, над внешним видом всех членов королевской семьи работают профессионалы своего дела, которые не допускают ошибок и промахов. Именно поэтому нам кажется, что общность в нарядах леди Ди и, к примеру, герцогини Кембриджской не случайность. Стиль принцессы Дианы был безупречен, и неудивительно, что королевские стилисты и монаршие особы до сих пор обращаются к нему за вдохновением.