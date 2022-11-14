15 человек, которые сначала не поняли, а потом ка-а-а-ак поняли и со смеху покатились
Все мы временами попадаем в неловкие ситуации: то запнемся на ровном месте, то назовем знакомого не тем именем. Но особо стоит отметить те неловкие моменты, когда мы долго думаем, что все нормально, и только потом понимаем, как все было на самом деле. С этим и столкнулись герои нашей подборки.
- Еду в такси вечером, а сама переписываюсь с подругой. У нее там неразделенная любовь, проблемы на работе, собачка болеет — все и сразу. Оторвалась от телефона, попросила водителя заехать во двор, а сама набираю подругу. Она берет трубку, и я без всяких «здрасте», так как мы все равно переписывались, говорю: «Так, бери все, что тебе там нужно, и пойдем ко мне на ночь, расскажешь, что накипело, будем тебе душу лечить». Машина встала — я аж носом клюнула. Парень за рулем медленно обернулся с очень удивленными глазами. Вы бы видели, как он расстроился, увидев, что я это не ему, а в телефон. Кажется, у него тоже на душе накипело. © tanktayberry / Pikabu
- Укусил меня как-то клещ в ногу. Я лежала на шезлонге и думала, что уколола ногу и это капля крови. Приготовилась писать завещание, после того как друзья по-всякому старались его извлечь, но не смогли. Пошла к хирургу, а там живой забор из бабушек. На двери табличка: «Укушенным — без очереди». Я нагло пру и на весь коридор: «Я укушенная, так что имею право!» Бабки охренели и отшатнулись. Оказалось, укушенным собаками, хирург объяснил мне это после 5 минут смеха, слыша мое выступление в коридоре. Ну а че, укушенная же! © valdaman / Pikabu
- Как-то раз я так замотался, что лег спать очень рано вечером и проснулся в 5 утра, не осознавая даже, что это утро, а не день. Вышел на улицу — пустота, город-призрак, не иначе. Звоню друзьям — не берут... Набираю номер родителей, трубку поднял отец и знатно наворчал на меня за то, что звоню в такую рань. И тут до меня дошло. © LogRayleigh / Reddit
- Недавно пришла на тренировку в зал побегать на дорожке. В зале куча людей, каждый занят своим делом. Надела наушники, настроения слушать музыку не было, поэтому включила максимально тупой сериал про пиратов в довольно крамольной озвучке. Играет тихо, но вроде слышно, поставила звук на максимум, слушаю и бегу. Почти всю серию посмотрела и краем глаза заметила безумное выражение лица мужика с соседней дорожки. В этот момент я наконец поняла, почему так тихо играет: наушники у меня не подключены, и я 20 минут на полной громкости смотрю сериал как гопник в электричке. © fenibutovo / Pikabu
- Собираюсь на работу. Спешу жутко, ибо проспала. Летаю по квартире, а мой огромный жирный кот смотрит на меня с самым пофигистичным видом на свете. Наверняка думая о том, какая я глупая, что куда-то бегу. Начинаю на него кричать, так как он сел на мою белую рубашку. Потом он начал путаться под ногами, и я на него крикнула, что он мешает и все-таки должен меня отпустить. Он обиделся и ушел. Выбежала из квартиры. Вернулась спустя 3 минуты. Оказалось, было воскресенье. Выходной. По ходу, мой кот явно умнее меня и пытался меня остановить, поскольку понимал, что зря я это все устроила. Мда. © Палата № 6 / VK
- Прихожу к грумеру забирать свою собачку. Она у меня кудрявая, а после укладки всегда возвращают с прямой шерстью. И вот вижу ее, подхожу, беру на руки, а она вдруг начинает рычать и чуть ли не кусается. Пожилой мужчина позади спрашивает: «Молодой человек, это вообще ваша собака?» Я говорю: «Да, разумеется, моя». На что он отвечает: «Ну... вообще-то это моя собака». И я понимаю, что, очевидно, он прав. Густо краснею, а еще больше смущаюсь, когда вижу свою собачку с совсем другой стрижкой. Упс. © Joey101937 / Reddit
- Дело было однажды в канцелярском магазине. Я взял все, что хотел, и пошел к кассе. Передо мной стояла молодая девушка со своим отцом, но я не обратил на нее внимания, а просто сказал: «Извините, тетенька!» Она удивленно повернулась к своему отцу и спросила: «Он меня тетей назвал?» И тут я понял, что она максимум на 3–4 года старше меня, а мне всего 23. © Rahul Jaiswal / Quora
- Дело было в интернате. Постельное белье было казенное, и его нам меняли раз в 2 недели. И вот в коридоре слышен громкий возглас заведующей хозчастью: «Всем белье менять!» Одна девчонка залетает в комнату с вытаращенными глазами и говорит: «А чего это она кричит „всем беременеть“?» © Olga Andreyuk / ADME
- Едем в автобусе. На самом первом сиденье сидит парень и ест чипсы. На одной из остановок открываются задние двери, заходят люди и передают деньги за проезд. Деньги доходят до парня, что сидит впереди, он берет монетки и, видимо, затупив, кладет их в рот вместо чипсов. Секундная пауза... и я, наблюдавший за этим, порвался. © Палата № 6 / VK
- Ехал в лифте с одним парнем. У него звонит телефон. Я решаю пошутить и говорю: «Если это твоя жена, то меня тут нет!» А позже я узнал, что этот тип — старший менеджер в компании, в которой я работаю... © Paul Mannering / Quora
- Учился в колледже, жил с соседями, и вот они разъехались по домам на праздники. Я остался один, и однажды утром просыпаюсь и вижу вокруг себя на кухне много незнакомых людей... Я запаниковал и уже уверился в том, что заночевал в чужом доме. А потом понял, что это просто семья моего соседа по комнате. © Vlaed / Reddit
- Так стыдно мне еще никогда не было. Захожу в салон маршрутки, сажусь позади водителя и передаю деньги. Водитель как-то долго отсчитывает сдачу, а я в это время успеваю отвлечься. Из-за шторки наконец-то показывается рука водителя, сжатая в кулак. Смотрю на него, все еще поглощенная своими мыслями, и... неожиданно и совершенно не задумываясь бью его в ответ своим кулаком. Ну, знаете, приветствие «кулак о кулак». Водитель высовывает кулак подальше, все чего-то ждет. До меня никак не доходит, поэтому я уже посильнее приветствую его своим кулачком. На землю меня возвращает громкий ржач водителя: «Девушка, сдачу возьмите». Пунцовая от стыда, я подставляю ладошку под его кулак, и он высыпает мне зажатую в руке мелочь. © Iznory / Pikabu
- Однажды я шел в гости к своему другу. Жду лифт, он приезжает, двери открываются, и я вижу девушку. Она стоит, смотрит на меня и говорит: «Я люблю тебя!» Я растерялся и выпалил: «Извините, но я вас не знаю!» А она как ни в чем не бывало продолжила разговор со своим парнем по Bluetooth. Я не заметил гарнитуру в ее ухе. © Devansh Sharma / Quora
- У моего парня есть попугай. Птица немного умеет говорить, что не в пользу ее хозяина, так как разговаривают обычно одинокие птицы. Меня зовут Катя. Однажды мой парень был в ванной, а я осталась с пернатым один на один. Вдруг слышу: «Маша! Ма-ша!» Что за Маша? Сразу прокрутила у себя в голове всех наших общих знакомых: Маш нет. Выходит, он мне изменяет? Как поступить? Выбрасывать все его вещи на пол и уйти прямо сейчас? Пока я думала, он явился. «Кто такая Маша?» — «Какая Маша?» Хлопнула дверью и ушла. На улице догоняет парень: «Ты о том, что попугай говорил? Да это моя племянница! Она, когда приходит, постоянно заставляет птицу ее имя говорить!» А я забыла про племяшку... Да, девушки, умеем мы проблему из ничего придумать. © Палата № 6 / VK
- Мой профессор рассказывал. Ехал он как-то в лифте со своим коллегой и жаловался, что все никак не может найти няню. Тут в лифт входит толпа студентов, а коллега тем временем отвечает: «В моем районе живет одна милая юная девушка, почему бы вам не позвонить ей?» Студенты пораженно поворачивают головы, тишина, и профессор говорит: «Вы пропустили первую часть разговора». © Karl Brace / Quora
А вы бывали в ситуациях, когда сначала были уверены в своей правоте, а потом поняли, в чем дело, и покатились со смеху? Как думаете, какой наилучший выход из таких ситуаций?
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