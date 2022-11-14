15 человек, которые сначала не поняли, а потом ка-а-а-ак поняли и со смеху покатились

Все мы временами попадаем в неловкие ситуации: то запнемся на ровном месте, то назовем знакомого не тем именем. Но особо стоит отметить те неловкие моменты, когда мы долго думаем, что все нормально, и только потом понимаем, как все было на самом деле. С этим и столкнулись герои нашей подборки.