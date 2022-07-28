15+ человек поделились эпичными историями с работы, от которых начинает дергаться глаз
К работе можно относиться по-разному. Для кого-то это дело всей жизни, а другие мечтают проводить там как можно меньше времени и считают дни до отпуска. Так или иначе, в рабочие часы большинству из нас приходится мириться со многими вещами: чудачествами коллег, эксцентричностью клиентов или начальства. Поэтому бонусом к работе идут незабываемые истории.
Мы в ADME с удовольствием послушали рассказы о том, как во время рабочего дня все пошло наперекосяк.
- Конец рабочего дня, приходит к нам в парикмахерскую дама средних лет на окрашивание и стрижку. Результат — загляденье, аж сама глазам не поверила: удалось добиться чистого блонда. Укладку делала тщательно: женщина собиралась на юбилей. Дама от прически осталась в восторге. И тут она достает из сумки парик и нахлобучивает на голову со словами: «Я ношу его вместо шапки». © Подслушано / Ideer
- Решил перебиться разовыми подработками. Нашел объявление, по которому прекрасная девушка сладким голосом пообещала мне комфортные условия и выплату ₽ 2 200 на следующий день.
Отработал. На карту приходит ₽ 1 500, что значительно меньше заявленного. Звоню, мол, ошибка.
— Никакой ошибки! Сумма, указанная в объявлении, — это маркетинговый ход.
Сижу теперь, обдумываю. © cockney.rjct / Pikabu
- Мама — парикмахер. Приходит к ней как-то к ней клиентка, садится в кресло, поворачивается к зеркалу спиной. Мама ее разворачивает — та обратно. Снова разворачивает — то же самое. Мама не вытерпела уже: «Девушка, повернитесь наконец к зеркалу!» Девушка смотрит на нее и выдает: «Вы что, не понимаете? Я хочу как в шоу — только после стрижки увидеть себя в зеркале, а потом обрадоваться, что стала красоткой». © Подслушано / Ideer
- Вечер 31-го декабря. Звонок, женский голос: «Умоляю, повесьте люстру, вы моя последняя надежда!» А я за городом живу, да и занят. «Дам ₽ 5 000, только сделайте». Аргумент! Приехал, снял старую люстру, повесил новую, дорогую, с пультом и кучей подсветок. Собрал инструмент, жду оплаты. Женщина делает большие глаза: «Ну вы же не всерьез поверили насчет ₽ 5 000?» Я минуту молчал. Напомнил, что она сама назначила цену. В ответ: «Ну так по-другому вы бы не приехали!» Полчаса переговоров, слезы хозяйки, мои угрозы снять люстру. Позвонила мужу, чтобы он поговорил со мной. Тот слушал молча. Попросил передать трубку обратно жене и приказал ей отдать обещанное. © sergelektrik / Pikabu
- Работала я как-то в сфере, где в основном все коллеги были мужчинами. На выездном собрании я оказалась единственной женщиной. Человек, который просил о встрече, отказался работать со мной и потребовал, чтобы в следующий раз я привела своего начальника. Я так и сделала, но она ему тоже не понравилась. © jjetsam / Reddit
- В нашем офисном туалете стоит дозатор с жидким мылом (из запасов организации). Недавно руководитель стал намекать на то, что мыло как-то лихо заканчивается. Ноль реакции. В пятницу в момент общего сбора директор снова пошутил, что у нас в офисе ну очень пыльная работа. Некоторые хихикнули, другие проигнорировали. А в понедельник с самого утра в офисе витал едкий запах дегтя и молчаливое недовольство сотрудников, ибо в уборной их ждало жидкое дегтярное мыло! © Tribunator / Pikabu
- Работаю мойщиком окон. Смотрю, в помещении парень брутального вида сидит за компьютером лицом ко мне. Все при нем: шипы, кожаная одежда. И уставился прямо на меня, наблюдая, как я выполняю свою работу. Клянусь, он выглядел так, будто ему ничего не стоит прихлопнуть меня. Это впечатление сохранялось до того момента, пока я не увидел, что у него было включено на компьютере: мультсериал «Мой маленький пони». © Haboobalub / Reddit
- Я Дедом Морозом подрабатываю лет 12 уже. 31 декабря. Все режут салаты, гуляют, отдыхают. Ты бегаешь в костюме, валенках, с посохом, потеешь и пытаешься везде успеть. К тебе пристают на улице дети, взрослые, ведь всем праздника хочется. Заходишь в квартиру, поздравляешь ребенка, родители провожают тебя и захлопывают за тобой дверь, не заплатив. Начинаешь звонить на телефон: «Вам что, жалко? Это же для ребенка!» © MMZZ / Pikabu
- Работала мастером маникюра. Как-то приходит одна бабулечка и приносит мне кота: «Подстригите ему коготочки, а то я уже плохо вижу, больно сделать боюсь». Я офигела, конечно, но подстригла. Аккуратно намекнула бабуле, что данную процедуру проводят в ветклиниках, а не в салонах. Она очень удивилась: говорит, думала, что там только лечат. Сунула мне ₽ 300 и довольная ушуршала в обнимку со своим любимцем. Самый милый клиент в моей практике. © Подслушано / Ideer
- Работаю в салоне. Недавно начальница уехала в отпуск, за главную оставила свою дочь — та стояла на ресепшен и следила за персоналом. И вот пришла девушка: хочу, говорит, блондинкой быть. Мы смотрим, а у нее волосы пережженные, слабые. Все наши мастера отказались — ну не выдержали бы волосы осветления. Дочь начальницы услышала и решила поиграть в эффективного управляющего — под угрозой увольнения заставила одну парикмахершу взять этот заказ. Итог: волосы просто обломились под фольгой. У клиентки истерика, точно будет подавать в суд. Девочку-парикмахера уволили, а нам начальница дала втык за то, что не проконтролировали. © Подслушано / Ideer
- В старших классах мама устроила меня работать уборщиком острова на местном озере. Каждый божий день мне приходилось драться с утками, которые там жили, и каждый день мне нужен был пластырь, потому что меня кусали. Это был кошмар, и я до сих пор ненавижу уток, хотя прошло уже 30 лет. © KingSergioS / Twitter
- Была у нас одна сотрудница. Когда она отчитывалась перед начальством, она всегда говорила, что все заявки у нас идентичные. Я смотрела в журнал заявок и не могла понять, почему она так говорит, ведь заявки все разные. Как-то спросила, что она имеет в виду. Она в ответ: «Ну они же разные и их мало, а значит, идентичные». Для нее единичные и идентичные — это одно и то же, но «идентичные» звучит «умнее». © Lesya Kiss / ADME
- У нас в офисе работала чудо-блондинка. Она через день выдавала перлы. Например, считала, что надо говорить «насытный» вместо «сытный» («насытный обед»). Или разражалась хохотом, когда слышала, как кто-то произносил «дождевая туча». Мол, так никто не говорит, что за глупости. Она же была убеждена, что волосы на ногах растут только у тех женщин, которые носят брюки. А если ходить только в юбках, то волос не будет. © Тревожное Пирожное / ADME
- Когда мне было 15 лет, я подрабатывал, занимаясь уборкой номеров в отеле. Однажды меня обвинили в краже сандалий из номера, даже полицию вызвали. И тут один из офицеров указал мужчине, выдвинувшему обвинение, что он обут в те самые «пропавшие» сандалии. Дело было раскрыто, но никаких извинений не последовало. © Krinnin / Twitter
- Я работала в парке развлечений, и мне часто приходилось снимать маленьких детей с горок из-за того, что они не проходили по возрасту и росту. Однажды папа такой девочки сгоряча заявил мне, мол, понимаю ли я, что разрушаю жизнь его дочери. Его дочь, к слову, в этот момент пыталась облизать бетонный пол. Так что я думаю, что с ней все будет в порядке. © schara01 / Twitter
- Как-то летом я устроился работать на фабрику по производству крекеров. И моей задачей было выгребать испортившееся арахисовое масло из огромных емкостей в мусорный бак. Когда я вернулся на следующий день, мой босс оторопел и сказал: «Ну ты даешь! Никто раньше сюда не возвращался!» © HesterJohn / Twitter
- Подрабатывала визажистом в универе. Договорились с девушкой сделать ей макияж на свидание. В итоге: «Ресницы мне не красить, они у меня и так длинные и черные!», «Нет, помаду не нужно, как я есть буду?», «Нет, я не люблю стрелки, мне просто тенями». Короче, на свидание она пошла неземной красоткой. Если бы она сразу предупредила, что хочет легкий незаметный макияж, я бы без проблем сделала. Но она принесла фотку Кайли Дженнер и попросила: «Чтобы как у нее». © Аноним2518785 / Ideer
А какие случаи на работе запомнились вам?
AdMe/Подборки/15+ человек поделились эпичными историями с работы, от которых начинает дергаться глаз
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