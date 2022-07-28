15+ человек поделились эпичными историями с работы, от которых начинает дергаться глаз

К работе можно относиться по-разному. Для кого-то это дело всей жизни, а другие мечтают проводить там как можно меньше времени и считают дни до отпуска. Так или иначе, в рабочие часы большинству из нас приходится мириться со многими вещами: чудачествами коллег, эксцентричностью клиентов или начальства. Поэтому бонусом к работе идут незабываемые истории.