15 женщин, которые научились отстаивать свои границы и другим советуют
Иногда люди с непрошенными советами, мнениями и комментариями вгоняют в ступор так, что даже и не знаешь, что им ответить. Но некоторые умеют взять себя в руки и поставить хамов на место, чтобы больше неповадно было.
- Представьте 2 сентября, спортивный праздник у первоклашек. Пока они бегают эстафеты, мы знакомимся с родителями. Подходит ко мне беременная мама одноклассника, мы познакомились. А она мне выдает через 5 минут: «Вам надо еще одного ребеночка, обязательно!» Я стою в шоке. «Что, простите? Вам, дамочка, какое дело до количества моих детей?» В ответ слышу: «Ну я же вам советую, как лучше», я, конечно, ответила, что в ее советах не нуждаюсь. Так за мной закрепилась репутация стервы. Не понимаю, неужели я должна каждому встречному-поперечному объяснять ситуацию, почему у меня всего один ребенок? К слову, у той женщины их 4. Ну и на здоровье, как говорится. © #щастьематеринства / VK
- Ненавижу убираться, поэтому у меня есть помощница по хозяйству, которая приходит раз в неделю. Моя мама узнала об этом и закатила скандал, что я белоручка, а она меня не так растила. Говорит, мол, кем я себя возомнила, домработниц имеют только богачи, а я учительница. У меня действительно не очень большая зарплата, но я подрабатываю репетиторством. И пока у меня хозяйничает помощница, я езжу к ученикам или занимаюсь онлайн, и за 2-3 занятия отбиваю визит помощницы по деньгам. Не вижу в этом ничего такого. Но мама уже посчитала мои деньги и сказала, что я могла бы за эти деньги поехать на море в нормальный отель, отдохнуть. А если не хочу, то отдать эти деньги лучше родной матери. Я ей говорю: «А ты придешь тогда ко мне убираться раз в неделю?» Так она еще сильнее истерит. Не понимаю я, ну не ее это дело, а мое, куда мне тратить деньги. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Ненавижу «осознанных» — людей, которые слишком сильно ударились в психологию. Все из-за соседки по общаге. Ей что-то не нравится — она высказывает, потому что нарушают ее личные границы. Казалось бы, все верно. Но когда ты ей что-то говоришь, то ты опять-таки неправ, ведь своими претензиями снова нарушаешь ее личные границы. Твои эмоции не ее зона ответственности, ее эмоции — твоя зона ответственности. Надоело, я съехала от нее и прекратила общение. Но и тут я оказалась плохой. © Подслушано / VK
- Чего только не слышала от врачей, когда решила рожать третьего ребенка в 23. К слову — первая дочка, которую я родила в почти 19 лет, любимая, и желанная. Потом я встретила нынешнего мужа, и мы родили еще двоих подряд. Врачи в роддоме вплоть до уборщиц были обходительны и доброжелательны. И вот приходит врач-педиатр: «Куда летите так?» Я спрашиваю, это проблема что ли какая-то, а врач мне: «Да нет, просто в 23, третьего...» Я, конечно, понимаю, что по общим стандартам это рано. Но вот им 7, 3, 2. Мне 26. Я вышла на работу. Третья дочка абсолютно «подарочный» ребенок. Об этом говорят и родные, и в садике, и мы с мужем. Так и хочется послать всех, кто хоть какие-то советы раздает. Сложно было и есть, не спорю. Но с детьми сложно и в 40, и в 20. На то они и дети. © #щастьематеринства / VK
- Купили с мужем первое совместное жилье. Поиск идеальной квартиры мечты был долгий и нервный, к тому же пришлось брать ипотеку, но мы рады и довольны. Так теперь каждый второй родственник и знакомый так и норовит высказать свое очень важное мнение: «А чего она какая-то маленькая?», «А чего район не очень какой-то?», «Зачем вы сделали ремонт? Нормальный же был», «Ну этаж какой-то высокий, зачем вам такой?» Скоро уже прямым текстом буду всех отправлять куда подальше. © Подслушано / VK
- Дочь только три месяца занимается танцами, но уже некоторые движения выучила. Были у бабушки, ну она и попросила показать, чему ее там научили. Малышка станцевала небольшой кусок, а бабушка наша, ну еще тот бестактный человек. Прямо при дочери вывалила: «И это все?» Дочь расстроилась, а я стала в позицию обороны: «Мама, простите, но ребенок только 3 месяца занимается. Что вы хотели за это время? Чтобы он Олимпийские игры выиграл?» К сожалению, это у нас классическая ситуация, чтобы мама что-то подобное не в тему ляпнула. Больше всего не люблю, когда это в сторону ребенка звучит. © Мамдаринка / VK
- Раньше у меня были проблемы с прыщами на моем лице и периодически люди, с которыми мы даже не были близки, давали мне советы, как мне справиться с ними. Каждый раз в таких ситуациях я отвечала: «О, я не знала, что вы дерматолог». Или, оглядываясь вокруг, говорила: «Ой, извини, мне показалось, что я в кабинете врача». © WittyAwareness789 / Reddit
- Ой, мы вчера приперлись в гости к бабушке, а она, как всегда, ко мне: «Ну чего твои дети такие худые? Ты их что, совсем не кормишь?» Просто для мамы нормальная фигура — это довольно полноватая фигура. Я же не разделяю ее взгляды, из-за чего мы часто спорим. Все потому что эту школу на собственной шкуре прочувствовала, когда в седьмом классе весила 60 кг. Своих детей я голодом ни в коем случае не морю, но и насильно еду в рот не сую. © Мамдаринка / VK
- После того, как я родила, одна близкая мне дама назвала меня трусихой из-за эпидуральной анестезии. Ну я и ответила ей: «Извини, а я что, пропустила момент, когда вручают медаль за естественные роды?» Ей после этого стало неловко. © 0chrononaut0 / Reddit
- Так распорядилась генетика, что у меня часто отекают ступни и голени. И вот однажды ко мне подошел какой-то незнакомец и спросил: «Что с ногой? Выглядит она у тебя не очень». Я ответила ему: «Со мной то все в порядке, просто не могу ничего сделать со своими генами. А с вами что не так, раз задаете такие нетактичные вопросы?» © ostentia / Reddit
- Я работала в кинотеатре. Клиентка ругалась со мной в течение нескольких минут, обзывая меня всевозможными словами. Подытожила тем, что я глупая, бесполезная и не стою ее времени. Я не стала терпеть, тоже ответила ей грубостью, и меня после этого уволили. Я, конечно, не хотела терять работу, но что поделать. А эта грубиянка до сих пор туда регулярно ходит и продолжает обращаться со всеми подобным образом. Я оказалась единственной, кто не стал терпеть ее выходки. © carolinemathildes / Reddit
- Спустя лет 10 после выпуска из школы я встретила свою одноклассницу в парке развлечений. Я была с друзьями, а она с мужем и детьми. Среди разговора она спросила, есть ли у меня дети. Я ответил, что я еще не замужем и детей у меня нет. После этого она, глядя мне прямо в глаза спросила: «Что с тобой?» Я, конечно, была в шоке от ее грубости и беспардонности и ответила, что просто я слишком избирательна. Наверное, надо было еще попросить у нее какой-нибудь график, где написано, когда пора замуж и рожать детей. © Leah Stranathan / Quora
- Когда я жила в доме и единолично содержала сад около него в порядке, был у меня один дивный конфликт с соседкой. Копалась я как-то в компосте под огромной старой вишней, осень на дворе, листики падают. Вдруг принесла нелегкая соседку и началось: «А чего это у вас тут листья с вишни нападали? А чего это не убрано?» А там просто листья в количестве одной горсти нападали, и да, я их по осени раз в неделю убирала. Я молчу, старушенция звереет. А потом вдруг она начинает отдирать ветки от моей зеленой изгороди с воплями, что вишню надо спилить, она никогда не плодоносила. Я тихо вынимаю вилы из компоста, выхожу с ними за калитку и доверительно сообщаю, что дом тогда в аренду сдам скоро. Больше она со мной в дискуссии по ландшафтному дизайну не вступала, а вскоре вовсе съехала. © Marina El Mapache / AdMe
- Работала в кафе. Одной из обязанностей был прием заказов на вынос. Гости заказывали на стойке, ждали в машине. Над входом было табло, куда мы вбивали номера готовых заказов. И всем просящим вынести заказ мы отвечали, что не выносим, особенно в пиковые часы. И вот один такой крутой мне тоже давай задвигать, что он не такой, как все, и вот ему-то я могу вынести. И вообще он там будет в своем крутом автомобиле сидеть, ждать меня с заказом. Я ответила, что маркой автомобиля меня не удивишь. Он не нашел, что ответить, пошел покорно ждать свой номер на табло. © Vvviii / Piikabu
- Заканчивала технологический университет и перед сдачей диплома решила немного поработать. Мама моего парня работала в ветеринарном институте и устроила меня временно уборщицей. Мою я как-то пол после занятий, подходит ко мне одна из преподавателей и говорит так снисходительно: «Ну вот тебя будущая свекровь устроила на работу, потом, глядишь, и к осени устроит к нам в институт учиться. Негоже в такой интеллигентной семье без образования быть, сын-то серьезный технологический университет заканчивает! Не будешь же ты всю жизнь уборщицей работать». Я поднимаю голову и говорю: «Ага, вот через месяц диплом в технологическом университете защищу вместе с ее сыном, а к осени, если в аспирантуру не пойду, к вам приду учиться». У той аж лицо вытянулось. © Galina Galina
Хорошо, когда человек умеет отстоять свои границы и не дает себя в обиду. А еще лучше, когда получается относиться к непрошенным советам с юмором, не принимая близко к сердцу.
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