16 людей, доказавших, что терпение и труд даром не пройдут
Любое начинание требует усидчивости — будь то искусство нанесения макияжа, вязание, выпечка тортиков, рисование или растяжка. Редко, когда у новичков все получается с первого раза. Но как же распирает от гордости, когда видишь свой или чужой результат, которого люди добивались долгое время.
«Сегодня я красила ногти и поняла, что это тот же лак, которым я делала свой первый маникюр. Занимаюсь эти уже месяцев 7»
«Я начала работать над своей гибкостью в январе 2022 года и моей единственной долгосрочной целью было научиться сгибаться пополам»
«Я вручную шью коллекционные авторские игрушки в технике „Тедди“. Фото с разницей в год»
«На этих фотографиях мои работы: самая первая и последняя, 4 года спустя»
«Клянусь, что на этих фото один и тот же человек — это я с разницей в пару лет»
«Мои успехи в валянии из шерсти»
«Начала заниматься выпечкой 5 месяцев назад, вот как все начиналось»
«Месяц учился рисовать домики спиртовыми маркерами»
«Мне 36, и я очень долго решалась на это. Обожаю свою новую улыбку»
«Вот как за 3 года вымахала моя лиана»
«Мое первое селфи с моими натуральными локонами и последнее»
«Уже год вяжу носки и вот я закончила свою шестую пару. Приятно видеть прогресс, которого я добилась»
«Я сама не ожидала, что кожа изменилась так сильно. Хотя было тяжело, когда я не видела прогресса»
«2010, 2020 и 2023»
«Посмотрите как преобразился мой макияж за 5 лет»
- Ух ты! Даже брови на твоем лице теперь лучше «сидят». © tsundokoala / Reddit
«Мой прогресс в рисовании на латте спустя 6 месяцев»
Говорят, что успех измеряется количеством попыток и с этим невозможно не согласиться, ведь методичное повторение действий всегда влечет за собой улучшение результата.
Фото на превью shrew_feathers / Reddit
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