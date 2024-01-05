16 людей, доказавших, что терпение и труд даром не пройдут

Любое начинание требует усидчивости — будь то искусство нанесения макияжа, вязание, выпечка тортиков, рисование или растяжка. Редко, когда у новичков все получается с первого раза. Но как же распирает от гордости, когда видишь свой или чужой результат, которого люди добивались долгое время.

«Сегодня я красила ногти и поняла, что это тот же лак, которым я делала свой первый маникюр. Занимаюсь эти уже месяцев 7»

«Я начала работать над своей гибкостью в январе 2022 года и моей единственной долгосрочной целью было научиться сгибаться пополам»

«Я вручную шью коллекционные авторские игрушки в технике „Тедди“. Фото с разницей в год»

«На этих фотографиях мои работы: самая первая и последняя, 4 года спустя»

«Клянусь, что на этих фото один и тот же человек — это я с разницей в пару лет»

«Мои успехи в валянии из шерсти»

«Начала заниматься выпечкой 5 месяцев назад, вот как все начиналось»

«Месяц учился рисовать домики спиртовыми маркерами»

«Мне 36, и я очень долго решалась на это. Обожаю свою новую улыбку»

«Вот как за 3 года вымахала моя лиана»

«Мое первое селфи с моими натуральными локонами и последнее»

«Уже год вяжу носки и вот я закончила свою шестую пару. Приятно видеть прогресс, которого я добилась»

«Я сама не ожидала, что кожа изменилась так сильно. Хотя было тяжело, когда я не видела прогресса»

«2010, 2020 и 2023»

«Посмотрите как преобразился мой макияж за 5 лет»

Ух ты! Даже брови на твоем лице теперь лучше «сидят». © tsundokoala / Reddit

«Мой прогресс в рисовании на латте спустя 6 месяцев»