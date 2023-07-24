18 человек, которые в любом магазине находят настолько крутые штуки, что сразу и себе хочется

Иногда случается так, что в магазине натыкаешься на предмет, который тут же западает в душу. И ну как тут устоять и не купить. Согласно последним исследованиям, от 40 до 80% всех покупок совершаются импульсивно. И в эту категорию попали герои нашего подборки, которые по разным причинам теперь счастливые владельцы таких приятных сердцу вещей. А в бонусе вас ждет доказательство того, что такие покупки могут еще и пользу семейному бюджету принести.

«Я ходила по магазину счастливая с ним под мышкой и ловила завистливые взгляды тех, кто не смог урвать его первым»

«На нашем дереве растет гигантский гриб, поэтому жена купила к нему игрушечного Марио»

«Вот такой телефончик я нашел на барахолке»

Прямо чувствуется, как из-за этого люди устраивают разборки на кассе, чтобы себе урвать

«Точилка моего племянника»

«Мне просто пришлось забрать это домой, чтобы подарить тому, кого я так же люблю»

«Люблю тебя вот настолько».

«Вот такой милый степлер есть у моей невесты»

«Мама купила очень миленькую шапку для нашего кота»

«Самое то для рабочего понедельника. Просто идеально»

Раскраска наоборот — в альбоме нанесены цвета, а дорисовать нужно линии

«В эту ручку встроены кусачки... зачем-то»

«Мама купила туалетную бумагу с плачущими от смеха смайликами»

«Купил гигантский iPhone в комиссионке»

«Не знаю, кто и где их произвел, но я обожаю эти кружки»

«Глядите, какое у меня дерево! А, нет, это лампа!»

«Мне 36 лет, и, может быть, я слишком стара для таких очков, но просто не могла сдержаться и купила их»

Они что, настоящие? Я думал, это фильтр в приложении. © Unknown author / Reddit

«У меня есть кружка в виде Гомера Симпсона с углублением, куда можно вставить пончики»

Бонус: иногда думаешь, что-то просто покупаешь что-то красивое, а оно оказывается с нехилым сюрпризом

«Мой дядя купил эту картину за $ 20. Думал, что просто милый постер. А это оказался оригинал и, вероятно, картину можно будет продать за $ 250 тысяч, не меньше».

Есть еще немало везунчиков, которые обзавелись такими крутыми штуками, что готовы кричать об этом на весь интернет.