Посмотрите, как выглядят вторые половинки 13 знаменитых женщин

Вокруг известных и талантливых женщин постоянно вьются многочисленные поклонники. Наверное, поэтому людей так занимает, кому же в конечном счете удалось покорить сердца знаменитостей. Одни звезды находят любовь среди коллег, другие же выбирают себе в партнеры простых людей с земными профессиями.

1. Сирша Ронан и Джек Лауден

Сиршу Ронан и Джека Лаудена, как это часто бывает у актеров, связало кино. Молодые люди вместе работали над фильмом «Две королевы» в 2017 году, но первые слухи об их отношениях появились в декабре 2018-го. И хотя актеры не любят афишировать личную жизнь, время от времени в их соцсетях можно увидеть фотографии друг друга.