Продавцы из лакшери-бутиков поделились историями, по которым можно изучать психологию богатых людей

Работа в бутике премиум-класса кажется тем еще испытанием. Запах денег, тяжелый люкс и состоятельные клиенты — все это требует от сотрудников железной выдержки и отличного чувства юмора. Продавцы элитных магазинов поделились закулисными историями о причудах своих богатых клиентов. И в некоторые из них верится с большим трудом.