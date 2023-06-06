Продавцы из лакшери-бутиков поделились историями, по которым можно изучать психологию богатых людей
Работа в бутике премиум-класса кажется тем еще испытанием. Запах денег, тяжелый люкс и состоятельные клиенты — все это требует от сотрудников железной выдержки и отличного чувства юмора. Продавцы элитных магазинов поделились закулисными историями о причудах своих богатых клиентов. И в некоторые из них верится с большим трудом.
- Люди заходят совершенно в обычной, если не сказать потрепанной одежде. И просто молча пальцем указывают на то, что им нужно. А те, кто все из себя такие якобы крутые, берут самые дешевые вещи. © Little Owl / ADME
- Как-то в наш магазин зашел мужчина, который тут же заявил своим детям: «Берите что хотите!» Они набрали целую тележку одежды и аксессуаров. Я решил помочь им уложить вещи в машину. И на улице увидел, что приехали они на кабриолете, заднее сиденье которого едва вмещало детское автокресло. О чем ты думал, дружище? Мужчина разозлился и позвонил бывшей жене со словами: «Позвольте мне вызвать злую ведьму». Она приехала на внедорожнике, слегка недовольная тем, что ей пришлось прервать йогу. © MikeOxbigg / Reddit
- Работаю продавцом в спортивном магазине одежды и обуви. К нам частенько приходят покупатели за довольно дорогими кроссовками. И нередко у них носки с дырой аж на всю пятку, а у одного даже из этой дырки на носке торчал палец с длиннющим ногтем. © Подслушано / Ideer
- Я работаю в магазине Disney. Однажды вечером к нам зашла богатая семья, приехавшая из Дубая. Они провели в магазине около полутора часов. Семья из 6 человек и няня. У каждого из них была корзина, до краев набитая шмотками. Они брали все, что мы им предлагали. На кассе нам потребовалось 40 минут, чтобы все просканировать и упаковать. Сумка с одеждой была настолько огромной, что они не смогли нести ее в руках и загрузили в коляску, а их младший ребенок выступал в качестве противовеса. © thisshortenough / Reddit
- Работаю в салоне автомобилей премиум-класса. Приехал как-то мужчина. Одет безвкусно, хамит, кидает странные угрозы. Задал кучу вопросов, я на все ответил. Апофеозом визита стал его внезапный вопрос: «Туалет где? Я — клиент!» Проводил его, еле сдерживая смех. После этого он уехал сразу. На развалюхе. Люди, если вам нужно в туалет, улыбнитесь и спросите, где он. Не стройте из себя крутых мужиков, выбирающих тачку. Богатые ведут себя вежливо! © Подслушано / Ideer
- Лет 15–20 назад моя мама работала в аэропорту. Продавала дорогущие часы. Как-то один пассажир купил часы дороже $ 1 млн. Для него это был очередной сувенир из поездки. А маму эта покупка очень задела, но не из-за высокой стоимости, а из-за полного безразличия этого человека к предмету, цена которого превышает ее и мой годовые заработки. © Clayman8 / Reddit
- Я много лет продавал роскошные автомобили. Однажды клиент бросил в мою сторону ключи, и те пролетели в миллиметре от моего глаза. Он сделал так просто потому, что мы не разрешили ему провести тест-драйв машины, которая его интересовала. Этот мужчина вернулся в тот же вечер и купил ту машину без тест-драйва. Он полагал, что таким образом лишил меня комиссии. © Pedram Moallemian / Quora
- У меня есть опыт работы в магазине дорогой посуды. Так вот, обычно покупателями оказывались люди, которые выглядели довольно невзрачно. Могли по 100 тысяч в магазине оставить. А те, кто понты кидал, жмотились страшно. © Федосья Ивановна / ADME
- Работаю в люксовом магазине с мировым именем. Когда у нас нет скидок и весь товар продается по полной цене, к нам приходят люди, которые могут себе это позволить, и ведут они себя в 99 % случаев крайне скромно и воспитанно, с ними приятно общаться. А в те периоды, когда в магазине начинаются скидки (примерно от 30 % и выше), происходит дурдом. Все «хозяева мира» у нас самоутверждаются. И чем выше порог скидки, тем страшнее. © Подслушано / Ideer
- Работала продавцом-консультантом в дорогом бутике. В основном нашими клиентами были очень обеспеченные люди, которые ездят на крутых машинах и одеты с иголочки. И именно эти люди таскали из детского отдела трусы, резиночки, оставляли среди вещей использованные памперсы или остатки еды. Больше всего удивила пара, которая торговалась со мной и просила сделать скидку, не понимая того, что цены устанавливаем не мы, а руководство, которое сидит в Дубае. © Подслушано / Ideer
- Когда-то я был управляющим бутиком техники. Работал я в пригороде, где жило много профессиональных спортсменов-игроманов. В обязательном порядке каждые 2 недели они приходили к нам, чтобы закупиться новыми играми. Детские, страшные — неважно, им было все равно. Как-то раз пришел один такой парень и купил по игре примерно для дюжины своих друзей. Если мне не изменяет память, его общий счет составил около $ 10 тыс. © ***OutOfUsernames / Reddit
- Я работал в дорогом магазине. Удивительно, как много некоторые дамы готовы спустить за один раз. Заметил такую тенденцию: женщины, которые тратят большие суммы, ведут себя довольно высокомерно. А женщины, оставляющие в магазине поистине астрономические суммы, очень вежливы: они охотно пользуются помощью консультантов, с ними приятно работать. © palorho / Reddit
- В течение 10 лет я продавал предметы роскоши в магазинах Roberto Cavalli, Escada и Bottega Veneta. Могу вспомнить массу случаев, когда я помогал людям, которые, как мне казалось, ничего не купят, но в итоге они оставляли в магазине по $ 10–15 тыс. Бывало, я грубил клиентам, но только если они сами вели себя вызывающе. Некоторые клиенты в ярости вылетали из магазина, так как я не позволял им примерить кое-какие вещи. Например, у нас продавались платья, которых на всю страну было буквально 2 штуки (38-й размер и 40-й). Поэтому я просто не мог позволить женщине с 42-м размером портить молнию на платье за $ 10 тыс. только потому, что она хочет примерить его «ради забавы». © Ivan Hardin / Quora
- В студенчестве мне по работе приходилось сталкиваться с богатыми людьми. Мой личный вывод таков: понтоваться любят те люди, которым досталось все случайно, по наследству и так далее, а вот те, кто реально сам заработал, весьма адекватные и человечные. © CatKate / ADME
- Когда я работал в магазине, придерживался собственного правила: не осуждать никого из тех людей, кто входит в наш магазин. Я всегда разговаривал с каждым клиентом и старался благодарить покупателей на их родном языке. Никогда не знаешь, что перед тобой за человек, что у него есть, а чего нет. © M Hill / Quora
Работа с богатыми людьми — это поистине незабываемый опыт. Пользователи сети часто рассказывают, что необычного им приходилось наблюдать во время общения с обеспеченными собеседниками, и их истории стоит прочесть.
Поделиться этой статьёй