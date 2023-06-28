10 нюансов, которые воспитатели детских садов обычно замалчивают, а зря

Быть родителем маленького ребенка непросто, и я как человек, который уже 15 лет работает воспитателем в детском саду и 7 лет воспитывает собственного малыша, прекрасно это понимаю. Меня зовут Надежда, и я буду рада поделиться с другими родителями своим опытом, чтобы упростить вашим детям процесс адаптации к детскому саду.

Не бойтесь государственных садов и будьте осмотрительны, выбирая частный

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Во частных садах могут быть крутые гимнастические залы, видеонаблюдение, качественное питание, а также свои площадки, психологи, изучение восточных языков, театр, бассейн, соляные комнаты. Но и цена за блага растет в геометрической прогрессии. Вот еще несколько минусов частных садов. Когда ребенок болеет, в частном саду нужно вносить плату почти в полном размере. В государственных детских садах за дни, когда ребенок не ходит, не нужно платить. Государственный сад мне кажется более надежным из-за того, что руководство и работники несут больше ответственности за детей. В договоре с частным учреждением весьма размытые фразы, а в контракте с государственным прописаны отдельные случаи, все регламентировано. Да еще и часто группы в частных садах бывают смешанными: и 3 года, и 6 лет — все вместе. А из-за того, что много развлекательных мероприятий, ребенок привыкает постоянно ждать событий и эмоций. В итоге получается, что такая праздничная жизнь в таком саду немного оторвана от реальности. Наш государственный сад: огороженная территория, 2 раза в неделю бассейн, 2 раза в неделю — физкультура. Театральный кружок, окружающий мир, творчество. Гуляют 2 раза в день. В здании садика музей игрушки, зимний сад, музыкальный зал.

А теперь частный сад, в который мы ходили, пока ждали государственный. По цене в 4 раза дороже. Помещение — несколько квартир на 1-м этаже. Гуляют на общей площадке во дворе, вместе с собаками и матерящимися подростками. На прогулки выходят не каждый день, потому что чуть только портится погода, несколько мамочек в чате начинают истерить: «Сегодня очень холодно! » А еда просто привозится из государственного садика. © Тревожное Пирожное / ADME

Не ведитесь на манипуляции

Сейчас мои подопечные ходят в среднюю группу, то есть большинство из них посещают садик не первый год, а некоторые так и вовсе третий. И все равно у меня есть несколько детей, которые каждое утро плачут навзрыд, расставаясь с родителями. Один мальчик, назовем его Ваня, ревет до того момента, пока мама не пообещает ему устроить внеплановый выходной. В итоге ребенок пару дней ходит в садик, а еще 3 дня отдыхает дома. А если бы мама не велась на откровенные манипуляции сына, он бы давно перестал плакать по утрам. Сестра работает воспитателем, и вот что я видел. Пришли в детсад родители с пацаном в первый раз, и тот устроил истерику: все швырял, орал без перерыва и стягивал с мамы юбку. И тут пришла воспитательница (моя сестра). Не знаю, в чем фокус, но стоило ей начать с ним говорить, как чадо замолчало и глядело на нее, не мигая. А она просто сказала мальчишке серьезно, без заигрываний: «Так, Кирилл, запоминай: меня зовут Наталья Александровна. Игрушки дети собирают сами. Одеваются тоже сами». Родители испарились в коридор. Не прекращая разговор, малого переодела, выбрали шкафчик. И пошли в группу. Через 5 минут пацан довольный носился по саду. © Cthutq24 / Pikabu

Не надо долгих прощаний

Девочка Маша тоже каждый день начинает со слезами. Причем, по словам ее родителей, она без проблем просыпается, уходит из дома в хорошем настроении, а когда приходит время прощаться с мамой, начинается истерика. Потому что мама сама не хочет расставаться с дочкой и всячески оттягивает момент ухода, сопровождая его бесконечными обнимашками. Девочка чувствует и видит, что взрослый человек, к которому она привязана, переживает, и начинает нервничать. Пожалуйста, не показывайте ребенку, что вы тревожитесь. Не затягивайте расставание, лучше придумайте короткий и забавный ритуал прощания и строго придерживайтесь его — например, поцелуйте в щечку и потритесь носами. Положите в карман малышу памятную вещицу, которая будет напоминать ему о том, как вы его любите. Мама рассказывала, что я не могла спать в детском саду, если не брала с собой носовой платочек, который был сбрызнут ее духами. У всех детей были разные игрушки, а у меня платочек. © coldmaaay / Twitter

Детский сад не место для принцесс

Да, мне приятно, когда ко мне приводят опрятных детей, но я всегда говорю родителям: надевайте в садик то, что не жалко, я не могу уследить за чистотой сразу 30 малышей. Нет, я не буду париться из-за пятна на футболке моего воспитанника, но вот на что я точно обращу внимание и о чем скажу родителям — это отросшие ногти и челка, которая падает на глаза чаду. У меня в группе есть девочка, которую родители называют не иначе как принцесса. У нее каждый день новое красивое платье, аккуратные косички-дракончики, заколочки, браслетики. Но эта дивная барышня вместо чинной игры в кукол обожает гонять с парнями, поэтому вечером мама забирает настоящего чертенка. Однажды малышка на прогулке разодрала в хлам подол нарядной юбочки-пачки, и мама, увидев это, накричала на нее. В ответ ребенок с очень серьезным лицом заявил: «Мама, это не дворец, а садик, мы там работаем!» Хохотали все. А на утро девочка пришла в сад в заляпанном домашнем платье.

Любое сказанное вами слово может быть использовано против вас

Дети впитывают как губка каждое ваше слово и действие. Поверьте, мы знаем о ваших семьях гораздо больше, чем вы думаете, и иногда ваша детка может поставить вас в крайне неудобное положение. Однажды за мальчиком в моей группе пришла мама с симпатичным молодым человеком, и это был точно не отец ребенка. Ребенок, увидев парочку, гордо заявил: «Это мой второй папа! Мы живем втроем». Мама покраснела как помидор, мужчина не знал, куда деть глаза. Оказалось, что к женщине приехал погостить брат-близнец из другого города, а зовут его так же, как папу малыша. Трехлетке толком не объяснили ситуацию, и он сделал свои выводы.

Не учите ребенка давать сдачи

Недавно я стала свидетельницей диалога между мамой и сыном, который жаловался на то, что его стукнул машинкой другой мальчик. Вообще отношения у парней довольно теплые, но в 3 года бывает такое, что дети могут поругаться. Мама ответила малышу: «Надо было так ответить ему, чтобы неповадно было». На что ребенок сказал: «Мам, ты чего? Он же мой друг, как я могу его обидеть?» В этой ситуации 3-летний парень оказался мудрее взрослого родителя. Во-первых, потому, что отвечать обидой на обиду — это непродуктивно. Во-вторых, маленький ребенок не рассчитывает свои силы и может ответить так, что у его оппонента будут серьезные травмы. Отвечать в этом случае будут и сотрудники садика, и родители, давшие малышу неудачный совет.

Мы не будем наказывать ваших детей

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Если ребенок плохо себя ведет, то можно сказать: «Посиди на скамеечке, отдохни и подумай над своим поведением». Если он не спит и другим не дает, его могут «напугать» тем, что он пройдет спать в другую группу, и реально туда отвести. А если балуется за столом — бросает еду, крошит хлеб на пол, — то ему дают веник или швабру, чтобы убрал за собой. И хотя воспитатели, конечно, бывают разные, я не встречала тех, кто бы обижал детей и бил, как иногда показывают в новостях. Но в садике некоторые ребята впервые узнают, что такое запреты. Например, моя сменщица не разрешает малышам брать игрушки, пока все остальные ребята не закончат есть. Во время тихого часа запрещено все, даже книги. Если ребенок не хочет спать, то он должен лежать с закрытыми глазами.

Не выясняйте отношения с чужими детьми

Защищать своего малыша можно только с помощью других взрослых: воспитателя, родителей обидчика, в крайнем случае — методиста или заведующей садиком. Но ни в коем случае не читайте нотаций чужому ребенку. Приведу 2 примера. Первый: мама пришла забирать ребенка и увидела, как его толкнул одногруппник. Мальчик заплакал, а взрослая женщина пошла разбираться с чужим малышом. В это время подошла мама обидчика. Итог: ор на весь садик и взаимная неприязнь до самого выпускного. Второй пример: девочка пожаловалась маме, что ее обидел мальчишка. Мама тут же побежала искать парня и читать ему нотации. Папа пацана с ней согласился и тоже начал прилюдно клевать своего сына. Итог: у родителей детей полное взаимопонимание, а у ребенка травма — отец предал его, не защитив от тети, которая посчитала себя вправе напасть на того, кто заведомо слабее.

Не задерживайтесь, забирая детей

Во-первых, воспитатель не обязан сидеть с вашим ребенком после закрытия садика, а во-вторых дети чувствуют себе преданными, когда родители вовремя не приходят за ними. Попросите ребенка забрать соседку или подругу, отпроситесь с работы раньше. Или договаривайтесь о том, что воспитатель посидит с вашим ребенком за дополнительную плату, но не ждите многого: у него тоже могут быть свои планы на вечер. Как-то раз одна мамочка заявилась за своими детьми (их было двое) только около полуночи. Сторож к этому времени давно уже их спать уложила. Ну и решили не будить, так до утра и оставили. В свое оправдание родительница сказала, что в огороде заработалась. © Lesya Kiss / ADME

Не воспринимайте воспитателя как врага

Мне нередко приходится обращать внимание родителей на проблемы их детей. Кому-то стали малы сменные сандалики, кто-то не хочет сам одеваться на прогулку, у кого-то не получается прыгать на одной ножке на физкультуре. Некоторые родители воспринимают это как замечание или даже желание самоутвердиться за их счет. Не надо так. Мы понимаем, что вы можете закрутиться на работе и не заметить, что пора покупать новую обувь. Что ваш ребенок может прекрасно обслуживать себя дома, но по каким-то причинам ничего не хочет делать в садике. Наша задача — не добавлять вам проблем, а вместе с вами решать те, что есть. Сын пришел домой из сада с синяком на плече. Спросила у него откуда, а он смотрит на меня, чуть не плача, и говорит, что воспитательница на него наорала и пихнула, так что он ударился. Утром я готова всех порвать в клочья, прихожу в сад, выясняю, что и как у воспитательницы, а она все отрицает. И тут вижу, как сын сам спихивает одного мальчика со стула и садится рядом с самой красивой девочкой в группе, Катей. Подзываю его, отвожу в сторонку, и тут выясняется, что синяк он получил, толкаясь с этим мальчиком. Они каждый день за внимание Кати борются, а ей до них и дела нет. Воспитательница как-то пожурила его за такое поведение, вот он обиделся и решил мне на нее нажаловаться. Сижу теперь думаю, что делать с этим Ромео.