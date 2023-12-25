11 новогодних традиций, которые превращают праздник в дурдом на выезде

Перед Новым годом мы часто утопаем в делах и заботах, стараемся все успеть и устроить торжество по всем правилам, следуя всем традициям. За этими хлопотами сам праздник часто меркнет, а всеобщее веселье кажется фальшивым. Так и хочется проорать от души: «А Дед Мороз-то ненастоящий!» Мы сами навязываем себе устаревшие ритуалы и следуем сто лет назад придуманным обычаям, от которых с легкостью могли бы и отказаться.

Заставлять подростков отмечать праздник со старшими

На свете есть немало людей, которым фраза «Новый год — семейный праздник» отравляет жизнь. У многих пар любовь и взаимопонимание прямо плещут через борт семейной лодки во время обсуждения того, с чьей мамой они будут праздновать в этот раз. Но это хотя бы взрослые люди, у которых есть какая-никакая свобода воли. У детей же обычно вообще никакого выбора нет. И если малышей все устраивает, то подростки так и норовят улизнуть из-за стола. Пусть им еще рано отмечать праздник не дома, но у современной молодежи идет такая активная социальная жизнь в сети, что им и квартиру покидать не надо. И вот сидит такой подросток со взрослыми с недовольным лицом и выслушивает лекции о том, что «хоть в праздник можно не торчать за компьютером». Можно, но праздник-то для всех. Или нет?

Ставить елку, даже если для нее совсем нет места

Хорошо, когда жилплощадь позволяет водрузить пушистую красавицу не в ущерб свободному пространству. Но зачем стараться впихнуть целое деревце на последние незанятые метры? А если в доме есть хвостатые негодники или детишки с шаловливыми ручками, то еще и привязать дерево к батарее, окружить ловушками и обмотать сверху сеткой.

От того, что мы выберем небольшую елочку или даже отдельные ветки, заменим лесную гостью нарисованным деревом или любой другой альтернативой, которая придет на ум, праздничное убранство не потеряет ни капли очарования.

Готовить так, чтобы стол ломился

Новый год у многих ассоциируется с традиционными домашними блюдами. Пусть даже в остальное время вы шарахаетесь от майонезных салатов, студня и бутербродов с икрой, но в этот праздник на столе должна стоять хотя бы мисочка с оливье (но лучше тазик). И все бы ничего, но обычно одним салатиком дело не ограничивается. Даже если девушка собирается встречать праздник вдвоем с парнем, список вкусностей, которые она планирует поставить на стол, будет длинным. А уж если собирается семья...Нарезки, закуски, сытное горячее, выпечка, фрукты и десерты — столько, сколько точно не съесть за одну ночь. И ведь понимаем, что фраза «Щедрый стол — обильный год» — махровое суеверие, но все равно добавляем в меню все новые пункты.

Доедать остатки с новогоднего стола — тоже традиция, но обычно остается столько еды, что ее приходится хомячить все праздники. А ведь у того же оливье или селедки под шубой срок хранения — часов двенадцать. И вот зачем выбрасывать столько денег?

Покупать обновку, чтобы встретить в ней Новый год

Открой любой женский журнал, загляни в канал популярного блогера, зайди в чатик-болталку или на дамский форум — девочки всех возрастов активно обсуждают, что надеть на Новый год. Что в моде? Какие цвета принесут удачу? А аксессуары? Некоторые готовы залезть в кредит, чтобы потратиться на обновку, которую потом получится надеть в лучшем случае пару раз. Но так ли обязательно участвовать в этом марафоне транжирства? Можно ведь просто порыться в шкафу и надеть то, что вам к лицу, в чем вы чувствуете себя роскошно и при этом комфортно.

Поздравлять знакомых во всех соцсетях и чатах

Даже люди, которые на дух не переносят плохие стихи, анимированные открытки и сентиментальные гифки, перед Новым годом ищут подобный контент, чтобы разослать друзьям и знакомым. Эта недавняя традиция, пришедшая на смену бумажным открыткам, уже успела превратиться в обязательный ритуал. Перед праздником можно получить один и тот же поздравительный текст или ролик десятки раз и самому отметиться в этом безумии. Но, честное слово, никто не заметит, если вы не будете принимать участие в этой вакханалии. А по-настоящему близких людей всегда можно поздравить своими словами и от души.

Дарить детям дорогие подарки

У современных детей зачастую и так слишком много игрушек и новомодных гаджетов. Некоторые родители будто стараются наверстать упущенное в своем детстве и переходят всякие разумные границы. А если к ним присоединятся старшие родственники, да еще будут пытаться перещеголять друг друга, то все, тушите свет. Под Новый год дети ждут чуда, а оно зависит не от цифр на ценнике. Всегда можно найти в подарок что-то особенное, личное, связанное с увлечениями ребенка, пусть и недорогое и не повсеместно разрекламированное.

Худеть к празднику

Под Новый год нас просто засыпают идеями о том, как можно быстро сбросить пару килограммов. Но какой в этом смысл? Во-первых, скорее всего, никто, кроме вас, не заметит особой разницы, ведь для достижения действительно впечатляющих результатов нужно время и нечто большее, чем условная кефирная диета. Во-вторых, сильно ограничив себя в еде зимой, вы будете чувствовать себя совсем уж без сил и увеличите уровень стресса. Разве оно того стоит?

Устраивать генеральную уборку

Никто не спорит, что встречать праздник приятнее в чистоте и порядке, но когда у вас и так полно забот, нужно ли впахивать еще и дома, заглядывая в каждый угол с тряпочкой и щеткой? Пусть в доме будет просто прибрано, а отмыть каждую щелочку можно и тогда, когда у вас появится свободное время и желание. Поверьте, никто кроме вас и въедливой свекрови не увидит разницы между вылизанной до блеска квартирой и жилищем, по которому просто прошлись с тряпкой и пылесосом.

Хранить деликатесы к праздничному столу

«Не трогай — это на Новый год!» — ритуальная фраза, оставшаяся с времен, когда баночку зеленого горошка и палку копченой колбасы нужно было запасать сильно заранее. Сейчас купить продукты — не проблема. Ну разве что за пару часов до праздника вы можете не найти майонеза любимой марки или с прилавков сметут все торты.

Дарить для галочки мелочовку с символом года

Дарить всем коллегам и знакомым дорогие подарки — кошелек треснет. Но зачем постоянно участвовать в этом круговороте полотенчиков, магнитов и пластмассовых статуэток с символом китайского Нового года? Если честно, обычно и дарящий, и одариваемый в глубине души понимают, что сувенир вряд ли украсит чью-то жизнь и ему прямая дорога в мусорку. Если у вас нет ресурсов — времени, желания, финансов — искать всему дальнему кругу пусть небольшой подарочек, но с душой, можно не дарить ничего. И пусть одариваемый обидится, так это, может, и к лучшему — на следующий праздник вас могут вычеркнуть из списка получателей никчемных сувениров.

Не спать до утра, переключая каналы

«Привычка свыше нам дана: замена счастию она» — сказал один великий поэт. И пусть в его время не было телевидения, но эти строки отлично подходят к описанию ночных бдений у голубого экрана за просмотром новогодних шоу. Многие смотрят эти передачи именно что по привычке и выражая недовольство подбором исполнителей. Но сидят до утра, надеясь найти хоть что-то «стоящее». Разве кто-то мешает выбрать фильм, сериал, найти клипы заранее и смотреть то, что нравится и когда удобно?