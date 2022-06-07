12 вещей, которых женщинам не стоит стыдиться, даже если все вокруг намекают на обратное

Мы живем в обществе, где существуют свои правила и негласные установки о том, как подобает себя вести. Принято считать, что женщина должна сначала хотеть замуж и родить пораньше, затем успеть сделать карьеру, а потом бросить все ради внуков. Если действия дамы выпадают из общепринятых представлений, за свое поведение часто приходится извиняться и чувствовать некоторую неловкость.

Мы в ADME проанализировали собственный опыт и выделили 12 вещей, за которые зрелым женщинам совершенно точно не стоит оправдываться перед кем бы то ни было.

Позднее материнство

Каждая женщина вправе сама решать, в каком возрасте она хочет стать матерью (или не хочет вовсе). Одни предпочитают рожать пораньше, пока есть силы на бессонные ночи, другие попозже, когда есть средства на няню и достойный отдых. Любой из этих вариантов имеет шанс на существование. По статистике, с каждым годом средний возраст рожениц в Европе увеличивается — это говорит о том, что дамы предпочитают сначала построить карьеру, а потом уже погружаться в материнство. И нет никакой нужды оправдываться перед кем-то за решение родить в любом сознательном возрасте — ответственность за такой выбор несут только сами родители.

Отказ от грудного вскармливания

Практически каждая женщина сталкивается с 2 вопросами, которые для многих людей являются краеугольными камнями материнства: «А ты сама рожала (или с помощью кесарева сечения)?» и «Молоко-то есть?» Совершенно непонятно, почему посторонних людей волнует способ появления малыша на свет и проблемы лактации. Многие дамы, которые по каким-то причинам отказались от грудного вскармливания, чувствуют себя подавленно, будто отсутствие молока делает их неполноценными матерями. На самом деле польза грудного вскармливания преувеличена. Оно не спасает от колик и запоров, не является гарантией будущего богатырского здоровья ребенка, его крепких зубов и прочих «плюшек».

«Плохой» вкус

Когда подростки слушают популярную музыку, где 2 притопа и 3 прихлопа, или не отличают Рафаэля от «Рафаэлло», это обычно не вызывает недоумения, ведь молодо-зелено. Но взрослому человеку «положено» иметь определенный эстетический вкус: не читать бульварные романы, не слушать попсу, смотреть кино исключительно с глубоким смыслом. Но мир разнообразен, в нем есть место и для фанатов филармонии, и для тех, в чьих наушниках играет «Шальная императрица». Стоит наслаждаться жизнью и любимыми композициями без всяких угрызений совести, потому что музыкальные, литературные и художественные предпочтения — дело личное.

Нежелание сидеть с внуками

Рождение внуков — радостный момент, который не должен к чему-то обязывать женщину. Своих детей она вырастила, а их потомство — это в первую очередь их забота. Конечно, при наличии желания и возможности бабушка может сидеть с внуками и помогать в их воспитании, но это не является ее обязанностью. Нежелание снова окунаться в материнские заботы, забрасывать работу и хобби ради малыша, у которого есть свои родители, — это нормально. Для многих после 40 жизнь только начинается.

Обращение к психотерапевту

Забота о психологическом здоровье становится все более популярна, а число специалистов в этой области неуклонно растет. Нет ничего постыдного в том, что человек прибегает к помощи профессионала для решения своих ментальных проблем. Это вовсе не означает, что он «больной на всю голову», как раз наоборот. По статистике, женщины более склонны к депрессии. Поэтому иметь своего психотерапевта — это не маленький секрет, который нужно скрывать, а для многих такая же часть жизни, как «свой» парикмахер или стоматолог.

Желание вернуть молодость

Женщины переживают множество отрицательных моментов, связанных со старением: от неприятных физических изменений до столкновения с общественными стереотипами. Неудивительно, что некоторые дамы стараются замедлить этот процесс и вернуть молодость теми средствами, которые им доступны. Понятно, что для сохранения здоровья важно вести правильный образ жизни, уделять время физической активности и уходу за собой. Да и в седине или морщинах нет ничего постыдного. Однако если женщина не готова смиряться с возрастными изменениями, она вправе воспользоваться «уколами красоты», подтяжкой лица и прочими процедурами, которые предлагает современная хирургия и косметология, — это совершенно нормально.

Шопинг со стилистом

Казалось бы, в походах по магазинам нет особой премудрости, поэтому не всем понятно, зачем прибегать к услугам стилиста. Но стоит честно признаться себе: чтобы собрать актуальный гардероб, нужно иметь не только деньги, но и время, а еще вкус. И главное, порой очень важно посмотреть на себя чужими глазами и примерить то, что всегда обходили стороной. Стесняться того, что гардероб собран не самой дамой, а стилистом, не стоит. Это вовсе не значит, что у нее не сформировался собственный вкус. Просто доверять профессионалам и ценить их помощь — это нормально.

«Непрестижная» работа

Многие люди уверены, что неприлично в 40 лет быть курьером, продавцом или рядовым учителем. Но далеко не все мечтают дослужиться до директора — некоторым достаточно просто получать удовольствие от своей работы и приличную для них зарплату. Любой честный труд почетен. Не имеет значения, как называется должность: уборщица, водитель трамвая или шеф-редактор. Главное, насколько хорошо человек с этой работой справляется и как к ней относится. В конце концов, далеко не все те, кто достиг вершины карьерной лестницы, счастливы.

Нежелание участвовать в общественной жизни детей

Современное школьное и дошкольное образование нередко нацелено на то, чтобы родители активно участвовали в общественной жизни ребенка: помогали ему мастерить поделки, делать проекты, рефераты и исследовательские работы. Зачастую эта «приятная обязанность» ложится на плечи мам, у которых и без того дел достаточно. Нет ничего стыдного в том, что женщина не хочет разрываться между работой, готовкой, глажкой и созданием очередного проекта из листьев, шишек и желудей. В конце концов, эти задания должны быть нацелены на развитие творческих способностей детей, а не их родителей.

Покупка подержанных вещей

Несмотря на то что в последние годы много говорят о необходимости использовать вещи повторно, покупка бывшей в употреблении одежды или, например, мебели еще не всеми воспринимается как вариант нормы. Некоторые люди до сих пор считают такие приобретения признаком бедности, хотя это не так. Существование комиссионок и похожих магазинов помогает людям решить множество проблем: одним — избавиться от лишних предметов, другим — собрать модный гардероб или купить редкие штучки, не переплачивая. На барахолках порой находятся настолько интересные вещицы, что можно только позавидовать тому, кому они достались. «Улов» в процессе подобного шопинга — это нередко повод для гордости, а не для самоедства.

Отсутствие собственного жилья

Конечно, неплохо иметь собственное жилье, а не снимать его. Но не всем дома достаются по наследству и далеко не каждый человек в состоянии накопить на собственную квартиру. Иногда для того, чтобы погасить ипотеку и стать владельцем собственных квадратных метров, людям приходится десятилетиями во всем себе отказывать. А жизнь между тем проходит. Порой нет резона всеми силами пытаться приобрести жилье и тратить на это лучшие годы. К примеру, около 30 % жителей Европы не имеют собственных квадратных метров. Это говорит о том, что, возможно, далеко не каждому необходимо быть домовладельцем, чтобы жить полноценно. Возможно, отсутствие своей недвижимости даже открывает для человека новые перспективы: так легче сменить место жительства или, например, чаще путешествовать.

Желание начать все с нуля

Согласно исследованиям, в период от 40 до 65 лет многие женщины сталкиваются с кризисом. Он связан с гормональными изменениями, проблемами на работе, в семье и переоценкой жизненных ценностей. Многим хочется сделать «перезагрузку»: сменить работу, подать на развод или купить билет в один конец в первый попавшийся город и уехать подальше. В этом нет ничего странного: многие дамы годами не задумываются о собственных желаниях, живут интересами семьи и детей, боятся сменить нелюбимую, но стабильную работу. Но вот малыши подросли и уже не требуют так много внимания — можно подумать о себе: наконец-то сесть за руль мотоцикла, сделать тату или покрасить волосы в синий цвет. Нет ничего предосудительного в том, чтобы сменить должность главного бухгалтера на профессию мастера маникюра, если от цифр и ответственности уже скулы сводит, а рисовать цветочки на ногтях доставляет удовольствие. Обучение новой профессии, смена места жительства или даже семейного статуса — все имеет место быть в жизни женщины, если она действительно этого хочет. И за это ни перед кем не нужно оправдываться.